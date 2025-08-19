Trump’s Truth Social Bitcoin ETF uitgesteld door SEC tot oktober— politieke belangen onder vuur

Auteur Bart Klammer Auteur Bart Klammer Over de schrijver Bart Klammer is in 2021 betrokken geraakt met de crypto markt en let vooral op de huidige marktcyclus om te bepalen hoeveel interesse de wereld op dat moment heeft in cryptocurrency. ... Auteursprofiel Delen Gekopieerd Affiliate disclaimer Affiliate disclaimer



Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Lees meer Laatst bijgewerkt: Augustus 19, 2025

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

De Amerikaanse Securities & Exchange Commission (SEC) heeft wederom de goedkeuring van een batch ETF-aanvragen uitgesteld. De regulator zegt meer tijd nodig te hebben voor zijn beslissing over onder andere de Bitcoin ETF van Truth Social, het socialmediaplatform van Trump. Waarom zijn de ETF’s opnieuw uitgesteld, terwijl eerdere ETF’s wel goedkeuring hebben gekregen?

Vandaag kijken we naar de recente update van de SEC, hoe de markt hierop reageert en wanneer de volgende deadline is voor de Amerikaanse regulator.

SEC stelt goedkeuring Truth Social Bitcoin ETF uit tot september

De SEC heeft meerdere ETF-aanvragen uitgesteld, waaronder die voor Solana en XRP ETF’s, maar ook de Bitcoin ETF van Trump’s Truth Social. Terwijl er meerdere spot Bitcoin en Ethereum ETF’s zijn goedgekeurd in het verleden, kan de SEC nog geen beslissing maken over de Bitcoin/Ethereum ETF van Truth Social, die op 24 juni is aangevraagd.

De deadline voor deze ETF’s zijn nu verplaatst naar 8 oktober voor de Trump Bitcoin ETF en 16-19 oktober voor de XRP en Solana ETF’s.

Macro & News Flow



– SEC ETF delay: Decision on Trump Media / Truth Social BTC & ETH ETF filings moved to October; related reviews for XRP and Dogecoin also extended, prolonging regulatory uncertainty around institutional flows.



– BTC price action: Recent pullback triggered… — The Intern (@xTheInternx) August 19, 2025

Dit is niet de eerste keer dat de SEC de deadline voor ETF-goedkeuringen verplaatst. Zelfs na het krijgen van een nieuwe voorzitter, lijkt de regulator meer tijd nodig te hebben dan verwacht. Na de komst van Paul Atkins, is de SEC mogelijk druk bezig met het veranderen van crypto regulering in de VS.

Volgens Bloomberg analist James Seyffart, gebruikt de SEC vaak de volledige periode, plus uitstel, voor het beslissen over een crypto ETF. Hij suggereert dat een vroegtijdige goedkeuring een uitzonderlijk geval zou zijn.

Inmiddels zijn meerdere crypto ETF-aanvragen verplaatst naar oktober, waaronder voor Ethereum, Solana, XRP, Dogecoin en Litecoin. We houden onze volgers op de hoogte, volg ons op Instagram.

Hoe reageert crypto?

De totale marktkapitalisatie van crypto is sinds het einde van vorige week met ruim 8% gedaald. Ook na de update van de SEC van gisteren, is de markt verder onderuit gegaan. De Bitcoin koers test nog steeds zijn ondersteuning bij $115k, terwijl altcoins zoals Ethereum grote dalingen laat zien. Toch lijkt dit geen directe reactie op de SEC-update.

Net zoals James Seyffaart zei, is het geen verrassing dat de SEC zijn beslissingen over ETF’s uitstelt. Zo’n uitstel zou dan al ingeprijsd moeten zijn. Interessant genoeg ligt de TOTAL nog steeds boven zijn 30-daagse gemiddelde (geel). Mogelijk dient dit niveau als ondersteuning, hoewel dit voor individuele assets een duidelijkere indicator zou zijn.

crypto market cap – Bron: TradingView

Het feit dat crypto langzamerhand daalt op dinsdag en zelfs tekenen toont van een ommekeer, is een teken dat de verkoopdruk raakt uitgeput. Tenzij er meer nieuws naar boven komt dat zorgt voor bearish druk, verwachten we dat crypto vanaf hier niet verder daalt op korte termijn.

Een bullish reversal ligt mogelijk om de hoek. Daarom is ook vandaag een mogelijkheid om crypto te kopen met korting tijdens de dip. Met de influx van retail investeerders en de groeiende adoptie van crypto over de hele wereld, blijven verwachtingen hoog dat Bitcoins en altcoins veel waard kunnen worden aan het einde van 2025.