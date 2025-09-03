Trump familie’s grootste bezit nu crypto – bullish voor Bitcoin en altcoins

Het begin van september markeert een belangrijke mijlpaal voor de Trump familie. Voor Trump is crypto nu zijn grootste bezit. Dit is voor een groot deel te danken aan de succesvolle lancering van WLFI, de governance token van World Liberty Financial. De Trump Familie, met leden die dit platform hebben opgezet, heeft nu een extra waarde van $5 miljard aan ongerealiseerde winst.

Is Trump’s sterke blootstelling tot de crypto markt bullish voor Bitcoin en altcoins? In dit artikel analyseren we recente ontwikkelingen rondom de Trump Familie en de lancering van WLFI.

Trump Familie crypto bezit stijgt $5 miljard na lancering WLFI

World Liberty Financial, het DeFi platform van de Trump Familie, lanceerde maandag zijn governance token, WLFI. De token steeg vlak na lancering richting $0,40 maar dook na enkele uren richting $0,20. Desondanks kreeg de Trump Familie een extra $5 miljard aan ongerealiseerde winst. Hierdoor is cryptocurrency nu de grootste asset voor familie Trump.

Van de totale 100 miljard aan WLFI, heeft de Trump Familie 22,5 miljard, dus meer dan één vijfde. Hoewel WLFI zo is gelanceerd dat insiders nog niet kunnen verkopen, zorgt ook deze coin voor veel controversie.

🇺🇸 WLFI has likely become the Trumps’ most valuable asset, surpassing their decades-old real estate portfolio. pic.twitter.com/hr7kKrTNqJ — CryptoGoos (@crypto_goos) September 2, 2025

Terwijl sommige mensen denken dat WLFI $10 waard kan worden (dat zou een market cap van ongeveer $250 miljard zijn), denken dat ook WLFI hetzelfde afloopt als de vorige coin van Trump. De meme coin, OFFICIAL TRUMP, lanceerde in januari en werd de grond in gedumpt na het bereiken van zijn piek op $75. De meme coin is vandaag nog zo’n $8 waard.

Het feit dat de Trump Familie zo’n groot aandeel van WLFI heeft, zorgt ervoor dat mensen zich zorgen maakt dat ook deze coin vroeg of laat wordt gedumpt. Toch is WLFI geen meme coin en heeft het een echte functie binnen het DeFi platform van Trump. Dat geeft investeerders een boost van vertrouwen.

Bovendien heeft WLFI ook de potentie om op korte- en middellange termijn veel te stijgen. WLFI beweegt vandaag rond $0,22 en lijkt rond dit niveau te consolideren. Hoewel het handelsvolume in een dag met 66% is gedaald, is het mogelijk dat de hype nog verder afkoelt en de prijs onder $0,20 zakt aan het begin van september.

Wat betekent dit voor crypto?

Eén ding is wel duidelijk: Trump’s betrekking met crypto maakt het logisch dat hij ‘goede’ bedoelingen heeft voor de markt. Als crypto stijgt, profiteert de Trump Familie, terwijl Bitcoin en de beste altcoins ook kunnen stijgen.

Sinds de lancering van WLFI is de Bitcoin koers met meerdere procenten gestegen van $107k naar $111k. Hoewel dit waarschijnlijk geen direct verband heeft, is dit mogelijk wel het begin van een nieuwe uptrend voor Bitcoin en altcoins. Daarnaast blijft de Altcoin Season Index sterk op 63, met duidelijke voortgang richting een nieuwe altcoin season (index op 75+)

Bitcoin koers grafiek – Bron: TradingView

Als dit het begin is van de volgende rally, kan Bitcoin de komende weken opnieuw boven $115k breken met een poging om verder te stijgen naar $120k. Echter verwachten we veel volatiliteit in de week van 17 september, de volgende bijeenkomst van de Federal Reserve. Een renteverlaging kan Bitcoin een extra boost geven om opnieuw boven $120k te klimmen.

Dat maakt september een belangrijke en spannende maand voor crypto. En hoewel er een risico blijft voor koersdalingen, denken experts dat het juist riskanter is om op het moment geen crypto te bezitten.