Trump crypto: Amerikaanse Bitcoin reserve fundering start officieel volgens senator

Uit recent nieuws blijkt dat de Amerikaanse senator, Cynthia Lummis, beweert dat Trump’s crypto reserve op elk moment kan worden uitgebreid. Volgens de senator begint de VS binnenkort met het ophalen van fondsen om crypto te kopen voor de Bitcoin reserve. Het commentaar van Lummis suggereert dat het land binnenkort Bitcoin kan inkopen, in plaats van deze enkel te confisqueren van criminelen.

In het Bitcoin nieuws van vandaag kijken we naar de recente uitspraken van senator Lummis. Ook kijken we naar de huidige staat van de Amerikaanse Bitcoin Reserve en wat er kan veranderen.

VS-senator: fundraising voor Bitcoin reserve nabij

Senator Lummis zegt dat de fundraising voor de Amerikaanse Bitcoin Reserve “op elk moment” kan beginnen. Als dit klopt, dan is dat zeer bullish voor crypto. De VS is tot nu toe niet in staat om crypto te kopen voor zijn reserve. Deze bestaat momenteel enkel uit geconfisqueerde assets van criminele partijen.

Hiermee beperkt het bestaan van deze crypto reserve de verkoopdruk, maar zorgt het niet voor extra koopdruk. Maar dat kan binnenkort dus voor goed veranderen. En als de VS meer Bitcoin gaat kopen, kunnen andere landen volgen. Dit maakt de recente $140k Bitcoin voorspelling niet meer zo onrealistisch.

This is Extremely Bullish 🚀



🇺🇸 US could begin buying Bitcoin for a Strategic Reserve anytime.



— Senator Cynthia Lummis pic.twitter.com/kjMDyK1HnN — Sapna Singh (@earnwithsapna) October 7, 2025

De Amerikaanse regering is momenteel in shutdown en in deze periode kan het Witte Huis worden opgeschoond. De markt speculeert over mogelijkheden voor nieuwe crypto wetten nadat de shutdown voorbij is. Dit zou Trump’s plan versterken om de VS te veranderen in de ‘crypto capital of the world’ en een ‘Bitcoin superpower’.

Bitcoin ETF’s slaan op hol

Aan het begin van Uptober zagen we de interesse in Bitcoin toenemen, vanuit institutionele en retail investeerders. Deze week zien we vooral instituties Bitcoin kopen. Zo hebben de spot Bitcoin ETF’s in de afgelopen 3 handelsdagen zo’n $3 miljard opgehaald, met $1,2 miljard op maandag.

Deze week zien we de grootste Bitcoin ETF inflows sinds een lange tijd en dat maakt wellicht de weg vrij voor meerdere nieuwe all-time highs in oktober.

Gaat BTC exploderen na groei Amerikaanse Bitcoin reserve?

Ondanks de daling van gisteren, is de Bitcoin koers vandaag weer sterk bezig met herstellen. Op het moment van schrijven in de middag, is BTC hersteld naar $123k. Daarmee is hij op weg om terug te klimmen richting de $125k van gisteren.

Bitcoin handelt momenteel sterk boven zijn 30-daagse gemiddelde (geel) na een stijging van 10% in de afgelopen maand. Niet alleen heeft BTC zijn verliezen van september ongedaan gemaakt, ook heeft hij zondag en maandag twee keer een nieuwe all-time high neergezet, met $125.500 op zondag en $126k op maandag.

Bitcoin koers grafiek – Bron: TradingView

De Bitcoin koers behoudt zijn hoge Relative Strength index (RSI), wat betekent dat bulls blijven pushen voor een nieuwe Bitcoin ATH. Echter blijft het belangrijk om de RSI in de gaten te houden, met name als deze boven de 70 klimt. Vanaf het overbought niveau van 70, groeit de kans op een technische correctie, vergelijkbaar met wat we gisteren zagen.

In het laatste kwartaal van 2025 verwachten we veel goeds voor Bitcoin. Met pas 1 week van Uptober achter de rug, vertoont Bitcoin veel bullishness en de potentie voor een veel hogere all-time high aan het eind van 2025. Maar nu is de vraag, hoeveel kan BTC waard worden? $150k? $200K? Of zelfs meer? We houden onze volgers op de hoogte, volg ons op Instagram.