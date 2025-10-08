Bitcoin koers: datamodel voorspelt dat BTC prijs in oktober richting $140.000 kan stijgen

Bitcoin koers handelt rond $122.000 terwijl simulaties 50% kans stijging boven $140.000 tonen, gesteund door sterke ETF instromen en trends.

Nieuwe data-analyses van econoom Timothy Peterson laten zien dat er in oktober ongeveer 50% kans is dat de Bitcoin prijs boven $140.000 uitkomt. Zijn model is gebaseerd op historische BTC koerspatronen en simuleert honderden scenario’s zonder menselijke emoties of aannames. Zal de Bitcoin koers binnenkort echt boven dit niveau stijgen?

Bitcoin koers wordt ondersteund door historische patronen

Peterson onderzocht de prijstrends vanaf 2015 en constateerde dat Bitcoin in oktober vaak sterke prestaties levert. Sinds 2013 stijgt de BTC-koers in deze maand gemiddeld met meer dan 20%.

Volgens crypto-analisten komt dit door seizoenseffecten, zoals het einde van het derde kwartaal en het begin van nieuwe investeringscycli bij fondsen en bedrijven. Deze handelsperiodes brengen vaak extra liquiditeit in de Bitcoin markt, waardoor de bulls meer ruimte krijgen om handelsposities op te bouwen.

De Bitcoin koers handelt momenteel rond $122.000, wat neerkomt op een stijging van bijna 7% in de afgelopen week en 10% in de afgelopen maand. Op basis van de bovengenoemde simulaties moet Bitcoin nog ongeveer 15% stijgen om de grens van $140.000 te bereiken.

Dat percentage ligt in lijn met eerdere jaren, waarin de BTC koers ook in oktober sterke candles liet zien. De modellen zijn volledig datagedreven en worden meerdere keren herhaald om de waarschijnlijkheid van deze koersbewegingen te berekenen.

Crypto-analisten blijven positief over Bitcoin koers

Volgens crypto-analist Jelle consolideert Bitcoin momenteel boven eerdere weerstandszones, wat erop wijst dat de bears terrein verliezen. Hij verwacht dat deze marktstructuur stabiel blijft zolang de BTC koers boven belangrijke technische niveaus handelt. Analist Matthew Hyland merkt op dat de opwaartse druk toeneemt, wat vaak voorafgaat aan een nieuwe trendfase.

#Bitcoin retesting the previous all-time highs.



It's definitely over.



For bears.



Send it higher. pic.twitter.com/eeztjIIZ1m — Jelle (@CryptoJelleNL) October 7, 2025

Econoom Peterson waarschuwt daarnaast wel dat de cryptomarkten soms door onverwachte gebeurtenissen van historische patronen afwijken, zoals wijzigingen in regelgeving of macro-economische schokken. Toch tonen de huidige gegevens een gezonde liquiditeitsstroom richting Bitcoin, wat de optimistische visie van veel marktdeelnemers ondersteunt.

