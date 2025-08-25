BTC $109,766.14 -3.30%
TRON domineert stablecoin markt – TRX koers kan 115% stijgen in 2025

Auteur
Bart Klammer
Auteur
Bart Klammer
Over de schrijver

Bart Klammer is in 2021 betrokken geraakt met de crypto markt en let vooral op de huidige marktcyclus om te bepalen hoeveel interesse de wereld op dat moment heeft in cryptocurrency. ...

Auteursprofiel
Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.
TRON domineert stablecoin markt – TRX koers kan 115% stijgen in 2025

Crypto analisten voorspellen een 115% groei voor de TRON koers na zijn recente doorbraak in de stablecoin markt. De Tron blockchain is voor whales een aantrekkelijke keuze, met name dankzij zijn efficiënte en goedkope transacties. Een grote voorraad van Tether’s USDT op de Tron blockchain suggereert dat whales zich klaarmaken voor een grote rally binnen het ecosysteem van Tron.

Wat maakt Tron tot een van de meest aantrekkelijke blockchains van het moment en hoe hoog kan de TRON koers gaan als gevolg? In het crypto nieuws van vandaag kijken we waarom whales kiezen voor deze blockchain en waarom er zoveel stablecoins op dit netwerk zijn opgeslagen.

Tron blockchain groeit in populariteit

De Tron blockchain trekt steeds meer aandacht van investeerders. Uit recente gegevens van CoinDesk blijkt dat Tron de meest gebruikte blockchain is in 35 van de 50 onderzochte landen.

Investeerders zijn gek op de lage transactiekosten en hoge snelheden, wat de chain ideaal maakt voor wereldbetalingen. Dat is ook een van de redenen dat Tron profiteert van institutionele adoptie, al helemaal na de goedkeuring van de GENIUS Act in de VS.

In de afgelopen 3 jaar is de stablecoin market cap op Tron bijna verdriedubbeld. En hoewel TRON lang niet zo groot is als Ethereum, heeft deze blockchain wel meer dan de helft van zijn stablecoin market cap.

Ethereum heeft bijvoorbeeld $94 miljard aan Total Value Locked (TVL), terwijl Tron slechts $6,34 miljard heeft. Ethereum heeft daarnaast $141 miljard aan stablecoins, terwijl Tron $82 miljard aan stablecoins heeft. Dit houdt in dat Tron een van de hotste blockchains is op het gebied van stablecoins. Ook blijkt dat 62% van alle USDT transfers via Tron loopt.

Naarmate we verder de bull run binnengaan, kan de liquiditeit van Tron nog verder toenemen. En dat voorspelt veel goeds voor de TRON koers. TRX kan mogelijk een van de beste altcoins worden van deze bull run.

TRON koers verwachting

Op de dagelijkse grafiek is een interessant fenomeen te zien. Al sinds het einde van juni is te zien hoe de TRON koers in een consistent zigzag patroon stijgt. Sinds deze periode is TRX met zo’n 36% gestegen in waarde, voorafgaand aan de correctie van vandaag.

Met een correctie richting $0,35 daalt de altcoin richting zijn 30-daagse gemiddelde (geel) bij $0,342. Zolang hij dit niveau kan behouden als ondersteuning, verwachten we een doorzetting van het patroon en een stijging richting $0,37-0,38 op korte termijn.

Maar op lange termijn voorspellen analisten een groei van 115% aan het einde van 2025. Hiermee zou de TRON koers rond $0,75 komen te liggen voor een sterke nieuwe all-time high. En als de Tron blockchain nog meer liquiditeit op blijft zuigen, dan is zo’n koers zeker niet onrealistisch.

De hoge stablecoin liquiditeit, in combinatie met efficiënte transacties en utility, kunnen Tron tot een van de grootste blockchains maken in de bull run van 2025-2026. En met mogelijke renteverlagingen op de horizon, kan TRON zijn huidige waarde verdubbelen aan het einde van dit jaar.

Bart Klammer
Bart Klammer is in 2021 betrokken geraakt met de crypto markt en let vooral op de huidige marktcyclus om te bepalen hoeveel interesse de wereld op dat moment heeft in cryptocurrency. Zijn ervaring met de sector en zijn connecties met andere crypto investeerders, helpt hem om op de hoogte te blijven en het laatste nieuws te delen.
Lees meer
