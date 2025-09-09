Tom Lee voorspelt Bitcoin koers naar $200.000 voor einde jaar – ‘Makkelijk te bereiken’

Auteur Bart Klammer Auteur Bart Klammer Over de schrijver Bart Klammer is in 2021 betrokken geraakt met de crypto markt en let vooral op de huidige marktcyclus om te bepalen hoeveel interesse de wereld op dat moment heeft in cryptocurrency. ... Auteursprofiel Delen Gekopieerd Affiliate disclaimer Affiliate disclaimer



Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Lees meer Laatst bijgewerkt: September 9, 2025

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

De Bitcoin koers klimt vandaag opnieuw naar boven, met een koers van $113k aan het begin van de middag. Hiermee is Bitcoin met 2,25% gestegen in de afgelopen week. Dit is echter niets vergeleken met de verwachtingen die Tom Lee van Fundstrat heeft voor Bitcoin. Hij denkt namelijk dat de grootste cryptomunt ‘makkelijk’ $200k waard kan worden aan het einde van 2025.

In dit artikel bespreken we het recente interview waarin Tom Lee zijn voorspelling deelde. Ook kijken we naar de huidige Bitcoin koers, met onze verwachtingen op korte termijn.

Tom Lee voorspelt: Bitcoin koers kan ‘makkelijk’ naar $200k

Thomas Jong Lee, ook wel bekend als Tom Lee van Fundstrat, denkt dat Bitcoin makkelijk $200k kan worden in het vierde kwartaal van 2025. In een recent interview met CNBC deelde hij waarom een bijna-verdubbeling van Bitcoin’s waarde mogelijk is op middellange termijn.

Volgens Tom Lee is Bitcoin erg gevoelig voor het monetaire beleid in de VS. Om die reden is 17 september een belangrijke datum voor crypto. Op die dag deelt Fed-voorzitter, Jerome Powell, het rentebesluit. Een lagere rente stimuleert investeerders om crypto te kopen en daarmee kan er al snel een sneeuwbaleffect ontstaan waardoor Bitcoin flink omhoog schiet.

JUST IN – Fundstrat's Tom Lee on CNBC: “#Bitcoin can easily get to $200,000 before the year's end.” 🚀 pic.twitter.com/oe48WoWBbk — Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) September 8, 2025

Ook benoemt Tom Lee het feit dat Q4 historisch gezien vaak een goed kwartaal is voor crypto. Zo kan niet alleen Bitcoin naar $200k, maar kunnen ook Ethereum en kleine cryptomunten veel stijgen in deze periode. Met al deze factoren is zijn Bitcoin voorspelling voor 2025 nog niet zo onrealistisch, ook al is er enorm veel kapitaal nodig om de Bitcoin koers naar $200k te brengen.

Deze week kijken investeerders uit naar de nieuwe Amerikaanse inflatiecijfers, die optimisme kunnen versterken. Op hetzelfde moment voorspelt de FedWatch Tool van CME Group een 88,2% kans dat de rente met een kwart procent omlaag zal gaan na 17 september.

De overige 11,8%? Dat is de voorspelde kans op een verlaging van een half procent. FedWatch voorziet dan een kans van NUL PROCENT dat de rente hetzelfde blijft na de persconferentie van volgende week woensdag.

Wat gaat de Bitcoin koers doen?

De Bitcoin koers klimt vandaag opnieuw omhoog en kan binnenkort zijn volgende weerstand testen. Voor verdere stijgingen, moet Bitcoin door zijn 30-daagse moving average (geel) breken bij $113.500. Een dagafsluiting boven dit niveau maakt de weg vrij voor $115k, $118k en $120k in de komende dagen en weken.

Ondanks de zorgen van crypto investeerders in de afgelopen weken, is Bitcoin niet ingezakt bij zijn ondersteuning op $108k. Hiermee ligt de Bitcoin koers al 78 dagen op rij boven $100k en heeft Bitcoin al 124 dagen lang ondersteuning bij dit niveau.

Met detail in het achterhoofd, lijkt de Bitcoin bull run niet te stoppen. Daarom zijn verwachtingen laag dat de crypto nog veel verder kan dalen en eerder de andere kant op zal blijven gaan. Een nieuwe all-time high boven $124.450 is daarom ook mogelijk in september.

Bitcoin koers grafiek – Bron: TradingView

De Relative Strength Index (RSI) van Bitcoin klimt opnieuw boven het neutrale niveau van 50. Dat is positief en geeft aan dat bulls weer controle krijgen over de koers.

Bitcoin blijft voor het grootste deel onvoorspelbaar, maar er is een strategie die tot nu toe altijd heeft geholpen: “Buy & Hold”. Historisch gezien bewijst Bitcoin zichzelf keer op keer door steeds meer waard te worden. En Tom Lee’s Bitcoin voorspelling van $200k is zeker niet onrealistisch als de crypto bull run binnenkort weer op gang komt.