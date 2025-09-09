Inflatiecijfers kunnen Bitcoin koers richting $117.000 duwen

De Bitcoin koers beweegt tussen $110.000 en $114.000 terwijl een open CME gap tot $117.000 de BTC traders scherp houdt.

De Bitcoin koers beweegt in september rond een opvallend prijsgebied. Op de CME futures grafiek is nog steeds een gap zichtbaar tussen $114.000 en $117.000. Zo’n gap ontstaat wanneer futures op een andere prijs in het weekend sluiten dan waar ze maandag openen. Hierdoor blijft er een leeg gebied in de grafiek dat de koers later kan opzoeken. Hoe sterk stuurt dit de BTC koers?

De Bitcoin koers test een belangrijke zone

Na een scherpe koersdaling half augustus beweegt de Bitcoin koers al weken zijwaarts. Het niveau rond $110.000 fungeert sindsdien als een steun. Zolang dit prijsgebied standhoudt, blijft de kans aanwezig dat de BTC koers opnieuw richting de gapzone trekt.

Op de 4-uurs koersgrafiek is duidelijk te zien dat de ondergrens bij $114.000 en de bovengrens bij $117.000 de belangrijkste prijsniveaus zijn. Het sluiten van deze gap zou technisch gezien een logische stap zijn, omdat de Bitcoin munt in eerdere cycli ook vaak naar openstaande gaps terugkwam.

Inflatiecijfers kunnen de BTC koers beïnvloeden

Naast de technische situatie speelt ook macro-economisch nieuws mee. Er worden deze week nieuwe Amerikaanse inflatiecijfers (CPI) bekendgemaakt. Volgens cryptoanalist Ashcryptoreal kan een lager dan verwacht cijfer extra koopdruk brengen en de Bitcoin koers richting de bovenzijde van de gap duwen.

Voor de bulls zou een doorbraak boven $114.000 een belangrijk signaal zijn. De bears kijken juist naar de zone rond $110.000 als steun. Een duidelijke beweging in de CPI kan bepalen welke kant de BTC markt opgaat.

Bitcoin has a CME gap around $117,000.



if inflation data comes lower than expected, this could get filled very soon. pic.twitter.com/MLCnBkiVb4 — Ash Crypto (@Ashcryptoreal) September 8, 2025

Technische niveaus blijven de koers van Bitcoin bepalen

De CME futures grafiek laat drie duidelijke prijszones zien. De bovenzijde van de gap ligt rond $117.000, de steun blijft $110.000 en daaronder volgt een diepere zone bij $108.000. Deze niveaus vormen het speelveld waar de bulls en bears elkaar de komende dagen zullen ontmoeten.

Historisch gezien keren de crypto prijzen vaak terug naar CME gaps. Dit maakt het gebied tussen $114.000 en $117.000 extra belangrijk voor BTC traders die naar markt inefficiënties kijken.

