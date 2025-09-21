ChatGPT onthult crypto koersen Cardano, Solana en Pepe – mega stijging op komst

ChatGPT heeft voor de komende periode een torenhoge crypto verwachting. Van de grote blockchains verdienen wat de generatieve AI betreft met name de Cardano koers en Solana koers een plek in de spotlights. Wanneer het gaat om meme coins, moeten we volgens de textbot de Pepe koers goed in het oog houden.

ChatGPT toont lofty crypto verwachting

Engelsen zouden de algehele crypto verwachting van ChatGPT met het woord ‘lofty’ omschrijven. Dit woord, dat letterlijk “hoog” of “verheven” betekent, impliceert dat de prijs van een crypto op een onnatuurlijk of extreem hoog niveau komt. Dit kan wijzen op een overwaardering, mogelijk door speculatie of FOMO.

Als trader kun je door vroeg te investeren en op tijd te verkopen echter enorme winsten maken bij ‘lofty’ crypto.

Verschillende elementen dragen bij aan de bullish crypto verwachting van ChatGPT. Zo wordt onder meer het beleid van president Trump genoemd, die in juli de GENIUS Act ondertekende en daarmee stablecoins een ‘regulatoir framework’ gaf – essentieel voor trading, aldus de generatieve textbot.

Kort hierna startte de SEC “Project Crypto”, gericht op het beter reguleren van altcoins en bitcoin en de bijbehorende bedrijven. Nu de beurswaakhond ook akkoord is met een generieke toelating voor crypto ETF’s, lijkt de markt helemaal bullish te kunnen worden.

Tijd om de ‘lofty’ crypto verwachtingen concreter te maken, wat denkt ChatGPT over de Cardano koers, Solana koers en PEPE koers?

ChatGPT voorspelt Cardano koers, Solana koers en PEPE koers

Volgens ChatGPT kan de Solana koers in een optimistisch scenario $300 tot $400 halen, met een mogelijke uitschieter naar $500-$700 indien institutionele investeringen de vraag doen groeien.

De Solana koers verwachting – Bron: ChatGPT.

De generatieve AI noteert daarbij dat onder perfecte omstandigheden zelfs een Solana koers van $1000 mogelijk is – dit is de ‘lofty’ verwachting van de chatbot. Dit betekent een stijging van (iets meer dan) 300% ten opzichte van de huidige SOL koers ($247).

Wat betreft de Cardano koers is ChatGPT eveneens bullish. De wetenschappelijk onderbouwde token van Charles Hoskinson en zijn team zal nog geen ‘Ethereum-killer’ worden, maar kan wel groeien naar $2. Dit is een stijging van zo’n 115% ten opzichte van de huidige waarde.

Cardano koers verwachting – Bron: ChatGPT

Als redenen voor deze crypto verwachting worden onder meer de technologie en het ecosysteem genoemd, evenals het gedecentraliseerde governance-systeem en de adoptie van de crypto (met name in Afrika).

De grootste stijging kan echter plaatsvinden bij een kleinere meme coin. De Pepe koers verwachting van ChatGPT is bijzonder ‘lofty’, met een stijging naar mogelijk $0,000050. Dit zou een 350% stijging zijn ten opzichte van de huidige koers ($0,000011)

Pepe koers verwachting – Bron: ChatGPT

Volgens ChatGPT is deze crypto verwachting met name gebaseerd op de hype die binnen de community kan ontstaan. Hoewel de token een marktkapitalisatie van $4,5 miljard heeft, is een zeer volatiele groei nog steeds mogelijk, zo stelt de generatieve AI.

