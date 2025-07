S&P 500 bereikt nieuwe all-time high – bull market voor financiële markten begonnen?

De S&P 500, een bekende Amerikaanse indexfonds, heeft een nieuwe all-time high bereikt boven $6,3k. Dit nieuwe record is mogelijk goed nieuws voor de financiële markten, maar wat voor invloed heeft het op de crypto markt?

Crypto is in de afgelopen 24 uur met 1% gedaald, mogelijk door winstnemingen en een afkoeling van een oververhitte Relative Strength Index (RSI). Toch zien experts de nieuwe S&P 500 all-time high als positief voor meerdere financiële markten. Crypto is hierin waarschijnlijk geen uitzondering. In dit artikel kijken we naar de mogelijke gevolgen van deze recente ontwikkeling.

Waarom de nieuwe S&P 500 all-time high positief is voor crypto

De S&P 500, een indexfonds die blootstelling biedt tot de top 500 Amerikaanse bedrijven, is een populaire investering op lange termijn. Hoewel de S&P 500 koers fluctueert, bewijst deze index historisch gezien gemiddeld met zo’n 10% per jaar omhoog te gaan.

Volgens financiële influencers is deze index dan ook een van de manieren om miljonair te worden, door hier simpelweg elke maand een beetje in te investeren.

De nieuwe all-time high van de S&P 500 signaleert dat de Amerikaanse economie sterk blijft presteren. Dit is niet alleen goed voor aandelen, maar ook voor crypto. Dat komt met name doordat de Bitcoin koers vaak een sterke correlatie laat zien met Amerikaanse aandelen en ook de S&P 500 zelf.

Bitcoin vs S&P 500 – Bron: newhedge

Een groeiende S&P 500 is dan ook een teken dat er steeds meer geld in de economie komt. Het is dan logisch dat het ook positief is voor andere financiële markten, zoals crypto. En dit keer is het niet alleen Bitcoin die ervan lijkt te profiteren. Ook altcoins zoals Ethereum, XRP en Solana zijn behoorlijk gestegen in de afgelopen week.

En terwijl Bitcoin hapert en moeite heeft om zijn ondersteuning bij $118k vast te houden, blijven sommige altcoins sterk presteren. Hiervan is Solana een voorbeeld, deze laat bijvoorbeeld nog steeds een dagelijkse 3% stijging zien in de ochtend.

Ondanks een marktcorrectie die we vandaag zien voor crypto, suggereert de nieuwe S&P 500 all-time high dat er de komende tijd nog meer kapitaal naar crypto gaat stromen. Is dit het begin van een nieuwe bull market of heeft crypto nog meer tijd nodig? We houden onze volgers op de hoogte, volg ons op Instagram.

Gaat crypto verder dalen deze week?

Crypto investeerders kijken naar de Bitcoin koers, die sinds zijn nieuwe all-time high bij $123k consolideert rond $118.000. Of Bitcoin verder gaat dalen, hangt af van of de cryptomunt boven zijn 30-daagse moving average (geel) kan blijven bij $112k. Bitcoin kan daarnaast extra ondersteuning krijgen bij het psychologische niveau van $115k.

Een afkoelperiode na de explosieve stijging van de afgelopen week is echter niets vreemds. Dit maakt het mogelijk voor de RSI van crypto om weer te dalen. In het positieve geval bereiken bekende cryptomunten binnenkort een periodieke bodem, vanuit waar ze opnieuw kunnen stijgen.

Bitcoin koers grafiek – Bron: TradingView

Ook Bitcoin heeft potentie om binnenkort opnieuw boven $120k te klimmen. Vandaag is een lichte stijging te zien in de Bitcoin dominantie, van 60,5% naar 61,2%. Dit suggereert dat Bitcoin opnieuw sterkte opbouwt tegenover altcoins. Als Bitcoin hierdoor uiteindelijk naar een nieuwe all-time high gaat, kan de winst hieruit opnieuw doorstromen naar altcoins.

Kortom: De nieuwe S&P 500 all-time high is een positief signaal voor financiële markten en voor crypto. Het signaleert dat investeerders meer kapitaal krijgen, wat richting Bitcoin en altcoins kan stromen in de komende weken en maanden. Een nieuwe bull market kan dan op elk moment losbreken in de zomer.