Gaat de Bitcoin koers corrigeren onder $115.000 nu gerealiseerde winst piekt?

De Bitcoin koers blijft steken onder $120.000. Winstnemingen, hoge velocity en altcoin interesse zorgen voor een onzekere richting.

De Bitcoin koers blijft vlak onder een belangrijke weerstand hangen. Terwijl de altcoins populairder worden, verliest Bitcoin tijdelijk de aandacht van traders. Komt er nu een altcoin season aan?

Meer winstnemingen door traders na stijging Bitcoin koers

Steeds meer traders cashen hun BTC in na de flinke koersstijging. De gerealiseerde winst op het netwerk is op het hoogste punt in zeven maanden. Dit betekent dat veel holders hun tokens verkopen om winsten veilig te stellen, in plaats van te holden in afwachting van verdere stijging.

Wanneer veel traders tegelijk verkopen, zorgt dat vaak voor meer druk op de prijs. Hierdoor wordt een doorbraak naar boven moeilijker en neemt de kans op een correctie toe.

Hogere handelsactiviteit zonder lange termijnvisie

Een andere belangrijke indicator, de netwerk velocity, is gestegen naar het hoogste punt in vier maanden. Velocity laat zien hoe vaak Bitcoin van eigenaar wisselt. Als deze toeneemt, betekent dat meestal dat er meer wordt gehandeld.

In dit geval gaat het vooral om korte termijnhandel. Traders proberen te profiteren van prijsschommelingen, in plaats van BTC voor langere tijd te holden. Deze snelle handel zorgt voor veel activiteit, maar beperkt ook de kans op een stabiele stijging.

Weerstand rond $120.000 houdt stand

De Bitcoin koers beweegt momenteel zijwaarts en blijft onder de weerstand bij $120.000. Tegelijk daalt de dominantie van Bitcoin, wat aangeeft dat er meer kapitaal naar altcoins stroomt. Hierdoor is de kans op een uitbraak kleiner geworden.

Zolang er geen sterke koopdruk terugkomt, blijft de koers waarschijnlijk schommelen tussen $117.000 en $120.000. Als de verkoopdruk toeneemt, kan de koers dalen tot onder $115.000. Dit zou de huidige positieve verwachtingen verzwakken.

Als de BTC koers toch verder weet te stijgen, kan dit positief zijn voor Best Wallet, aangezien veel investeerders op zoek gaan naar geavanceerde tools om hun trades te beheren en winsten te maximaliseren.

