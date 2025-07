Solana verliest EMA support: houdt SOL koers van $153 stand na breakout?

Solana ($SOL) slipte kortstondig onder zijn 200-daags EMA en zette daarmee de recente breakout op scherp. Na de uitbraak uit een falling-wedge en een piek op $168 staat de munt nu opnieuw bij $153 op de proef. Blijft deze cruciale support intact, dan kan $SOL alsnog een herstel inzetten; zakt hij erdoor, dan dreigt een dieper retracement voor de bulls. In dit artikel gaan we hier dieper op in.

Houdt $SOL koers van $153 stand bij breakout?

Hoewel Bitcoin, Ethereum en XRP de afgelopen tijd de krantenkoppen haalden met flinke rally’s en uitbraken, blijft Solana opvallend achter. Maar juist dat maakt het wellicht de aantrekkelijkste kans voor de komende weken.

Zo brak Solana op 11 juli boven een belangrijke dalende trendlijn uit en bereikte een piek van $168, voordat de koers iets terugviel. Deze uitbraak volgde na weken van consolidatie onder weerstand en markeert de voltooiing van een ‘falling wedge’-patroon. De stijging werd ondersteund door een sterk handelsvolume, waardoor $SOL boven het koersdoel van $165 uitkwam.

Solana koers. Bron: TradingView

De opwaartse beweging stuitte op weerstand rond $168, wat leidde tot een lichte terugval. Op 12 juli zakte de koers naar $159,90, toen verkopers actief werden rond de recente hoogtepunten. Ondanks deze daling bleef de prijs boven de eerdere weerstand, die nu als support fungeert.

Volgens de laatste gegevens handelt $SOL net boven het 200-daags Exponential Moving Average (EMA), dat rond $153 ligt (paars weergegeven). Deze EMA kruist met de bovenkant van de vorige consolidatiezone en dient nu als belangrijke supportzone. Daar net onder ligt ook het 20-daags EMA (geel), eveneens rond $153, wat een tweede supportpunt biedt.

Mocht de koers hier toch onder zakken, dan is het 50-daags EMA op $146 het volgende niveau om in de gaten te houden. Al deze gemiddelden liggen nog steeds onder de huidige prijs, wat erop wijst dat de algemene trend opwaarts blijft. Deze niveaus zullen bepalend zijn voor de volgende richting. Maar wat betekent dit voor de koersverwachting van Solana?

Wat gaat Solana doen?

Om te beginnen, ligt de blauwe MACD-lijn nog steeds boven de oranje signaallijn, wat positief is. Wel laten de histogrambalken een daling zien, wat wijst op afnemend momentum na de uitbraak. Als dit patroon zich voortzet, zou een bearish crossover kunnen optreden. Hoewel het volume de uitbraak ondersteunde, is het momentum sinds de piek afgezwakt. Handelaren kijken nu vooral of de supportnivaeus sterk genoeg zijn om de koers te stabiliseren.

Volgens de daily grafiek is Solana al maanden aan het consolideren binnen een relatief smalle prijsvork. In tegenstelling tot Ethereum, dat boven de $3000 is uitgebarsten, en XRP, dat momenteel weer richting de $3 probeert te bewegen, lukt het $SOL niet om een stabiele stijging vast te houden.

In tegenstelling tot $ETH en $BTC, die tekenen van oververhitting vertonen, blijft de Relative Strength Index (RSI) van Solana gematigd. Dat betekent dat er nog veel ruimte is voor herstel zonder dat er direct winstnemingen volgen.

Ook al is het handelsvolume nog niet geëxplodeerd, er is wél een toename te zien, een mogelijk vroeg signaal dat de interesse terugkeert, vooral nu handelaren op zoek gaan naar activa die nog niet extreem zijn gestegen. Historisch gezien presteert Solana goed in periodes waarin kapitaal verschuift van de ‘hete’ namen naar achterblijvers met meer opwaarts potentieel.

Als Bitcoin en Ethereum nu een adempauze nemen na hun scherpe stijgingen, zou Solana weleens de achterstand kunnen inhalen en mogelijk zelfs kunnen overtreffen qua procentuele winst. Anders gezegd: Solana is een ‘sleeping giant’.

Een andere token die er nu goed bij ligt, is Snorter Token ($SNORT). Aangeboden in een presale, heeft het project in korte tijd al bijna $2 miljoen opgehaald. Dit succes komt door de interessante utility die de meme coin biedt: $SNORT geeft holders toegang tot een geavanceerde crypto trading bot. Daarnaast kunnen holders passief rendement genereren door hun tokens te staken met een APY van 208%. Op het moment van schrijven kosten tokens $0,0981 per stuk.