Solana koers sterk na mogelijke SOL ETF – crypto analisten voorspellen nieuwe hoogtes

De Solana koers is in een maand tijd met ruim 20% gestegen naar $220 en profiteert deze week van hernieuwde crypto ETF hype. In oktober is namelijk voor meerdere ETF’s de allerlaatste deadline. De Amerikaanse Securities & Exchange Commission (SEC) moet dan kiezen: goedkeuren of afwijzen. Crypto analisten zijn optimistisch over de goedkeuring van meerdere altcoin ETF’s, waaronder een nieuwe Solana ETF.

Gaan we in oktober of zelfs in september een nieuwe Solana all-time high zien? In dit artikel kijken we naar de recente prestatie van SOL en inzichten van crypto analisten.

Nieuwe Solana all-time high mogelijk vóór ETF-goedkeuringen

De Solana koers presteert sterk in september, maar moet vanuit $220 nog met zo’n 34% stijgen om haar all-time high van $294 te doorbreken. Terwijl veel mensen optimistisch zijn over oktober, met meerdere ETF-deadlines, is september ook een belangrijke maand.

Deze maand verwachten we een renteverlaging van 0,25% in de VS, wat de markt in dat land kan stimuleren om meer te investeren in altcoins. Deze verwachtingen zijn gegroeid sinds juli, waarin liquiditeit vanuit Bitcoin stroomde naar altcoins zoals Ethereum, Solana, XRP en anderen.

Afhankelijk van hoe de markt reageert op het Fed rentebesluit, kan Solana in september nog een nieuwe all-time high planten op $300. Gebeurt dit niet in september, dan biedt oktober hier een kans voor.

Niet alleen wordt er een 95% kans voorspeld dat meerdere Solana ETF’s goedkeuring krijgen in oktober. Ook is oktober historisch gezien een van de betere maanden voor crypto. Zo heb je waarschijnlijk wel eens gehoord van ‘UPtober’.

Bitcoin stijgt gemiddeld maar liefst 21,89% in oktober en dat kan zorgen voor een extra psychologische boost. We houden onze volgers op de hoogte, volg ons op Instagram.

Crypto analist voorspelt breakout voor Solana koers

Crypto analist Onur kijkt naar de grafiek van SOL/BTC, oftewel de waarde van Solana in Bitcoins. Zo kun je ongeveer 0,0019 BTC kopen voor 1 SOL. De analist voorziet een herhaling van een patroon dat zowel in 2021 als 2023 speelde. De vorming van een bullish Golden Cross op deze grafiek is een signaal dat de Solana koers gaat exploderen in de komende maanden.

De SOL/BTC grafiek geeft inzicht in hoeveel liquiditeit er van Bitcoin doorstroomt naar altcoins zoals Solana. Een breakout in deze grafiek is daarom mogelijk goed nieuws.

Onur denkt dat de Solana koers zich klaarmaakt voor $300 en hoger. Ook suggereert de analist dat Solana een leider wordt in de volgende altcoin season. Solana koers verwachtingen voor deze bull run variëren voornamelijk van $300 tot $1000. Een koersstijging naar $1000 zou betekenen dat je vanaf vandaag ruim 300% winst zou boeken. Uiteraard is dit koersdoel nog erg ambitieus op het moment.

Solana koers verwachting september-oktober

Solana zit in een duidelijke uptrend sinds het begin van augustus. Deze uptrend wordt in stand gehouden door Solana’s positie boven haar 30-daagse gemiddelde (geel). Een stijging in deze indicator zorgt dat de Solana koers ondersteuning kan vinden op een steeds hoger niveau, momenteel op $199.

De Relative Strength Index (RSI) ligt op een sterke 62 en signaleert op groeiende bullish druk. Deze bullish druk is vooral te zien in de afgelopen dagen, waarin SOL alleen maar groene candlesticks heeft geplaatst op de grafiek.

SOL bereikte tot zover een piek van $223 op woensdag, het hoogste punt sinds 1 februari. Daarmee verwachten we ook sterke weerstand tussen $226 en $240, een zone waar SOL ondersteuning vond aan het begin van het jaar.

Solana koers grafiek – Bron: TradingView

De Solana koers wordt niet alleen ondersteund door haar 30-daagse gemiddelde, maar ook de niveaus bij $210 en $214. Zolang SOL deze ondersteuningen kan behouden, lijkt er nog geen einde te komen aan de uptrend.

En omdat crypto experts verwachten dat Solana nog veel hoger kan gaan in het laatste kwartaal, is het geen slecht idee om SOL te kopen en op langere termijn vast te houden. Ook de groeiende interesse in altcoins suggereert dat een altseason nabij is, iets waar SOL sterk van kan profiteren.

Houdt echter wel rekening met mogelijke correcties, vooral vanwege de sterke stijging in de afgelopen periode.