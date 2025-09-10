Altcoins zoals WLD en MYX stijgen fors terwijl BTC en ETH herstellen – is altseason hier?

De cryptomarkt is hersteld van de recente dip van vrijdag, terwijl kleinere altcoins zoals Worldcoin (WLD) en MYX Finance (MYX) zijn geëxplodeerd in waarde. Zo is de Worldcoin koers met 108% gestegen in een week, terwijl de MYX koers 1410% omhoog is gegaan in deze periode. De ontwikkeling van altcoins die schijnbaar willekeurig exploderen, is wat we vaak zien tijdens een altseason.

Wat betekenen de koersexplosies van altcoins zoals WLD en MYX? In dit artikel kijken we naar de recente ontwikkelingen in crypto en of dit het begin is van een bredere crypto rally. We houden onze volgers op de hoogte, volg ons op Instagram.

Grote cryptomunten herstellen, kleine altcoins exploderen

Grote bekende crypto’s zoals Bitcoin en Ethereum zijn redelijk gedaald na het bereiken van hun recente pieken. Zo bereikte Bitcoin een all-time high van $124.450 in augustus, terwijl Ethereum voor het eerst sinds 2021 haar record brak op $4950.

Sinds de recente daling van crypto, bewegen Bitcoin en Ethereum relatief weinig. XRP is hersteld richting $3 met een stijging van 5,4% in de afgelopen week.

Maar kleine altcoins, die blijven achterliggen. Zo maakte crypto expert Ash gisteren bekend dat altcoins over het algemeen zwaar ‘oversold’ zijn. Sterker nog, ze zijn nog nooit zo oversold geweest als in deze periode.

ALTCOINS HAVE NEVER BEEN THIS OVERSOLD EVER IN HISTORY 🚨



Not even during:



– 2018 bear market

– COVID-19 crash

– Deepest bear market lows in 2022

– Tariff war panic



Money moves from BTC to ETH to Alts; right now, we are in the ETH phase.



Alts will bottom in September – early… pic.twitter.com/joDGyi4Nhp — Ash Crypto (@Ashcryptoreal) September 8, 2025

En terwijl altcoins zwaar oversold zijn, is de totale market cap van crypto ongeveer verdubbeld sinds 2021. Dit geeft aan dat er ontzettend veel kapitaal is bijgekomen, terwijl een groot deel van de wereld niet eens meedoet. Als we binnenkort een bull run krijgen, kunnen altcoins door het dak vliegen.

Een altcoin die opeens veel aandacht trekt, is Worldcoin, waarvan de koers exploderende na een treasury deal van $250 miljoen. Een andere is MYX Finance, een coin die aan het begin van de maand zo’n $1,20 waard was en deze ochtend op een koers van $18 ligt na een 1430% stijging in de afgelopen week.

De explosieve stijgingen van onbekende crypto’s zijn een teken dat een altcoin season nadert. Investeerders die zich vroegtijdig positioneren in de juiste altcoins, krijgen de kans om ook zulke plotselinge stijgingen mee te maken. Als er meer liquiditeit naar altcoins stroomt, krijgen we de komende maanden te maken met nog meer van deze plotselinge stijgingen in altcoins die we zijn vergeten of niet eens kennen.

Wanneer begint altseason?

Dat is een vraag die mensen al maandenlang stellen. Na de altcoin rally in december, zijn altcoins sterk afgekoeld. Hierdoor zijn ze goedkoop in te slaan, maar uiteraard moeten ze dan ook nog een keer omhoog gaan.

Volgens de Altcoin Season Index duurt het niet lang meer. Deze ligt op 69 en signaleert vanaf de 75 het begin van altcoin season. De recente stijging van de Worldcoin koers draagt ook bij aan de hogere index. Maar een punt waarop altseason los kan barsten is volgende week, woensdag 17 september. Op deze dag deelt Fed-voorzitter Jerome de nieuwe Amerikaanse rente.

The Fed is set to cut rates in 8 days, the first ever with hot inflation, record stocks & strong GDP.



This rare “dovish but cautious” mix = liquidity boost.



Gold rallied early last time. #Bitcoin could be next.$BTC correlations point to $167K–185K in Q4. pic.twitter.com/LDq7D0S2w1 — Joe Swanson (@Joe_Swanson057) September 9, 2025

De renteverlaging kan zorgen voor een gigantische crypto rally in het laatste kwartaal van 2025. Crypto investeerders bereiden zich hierop voor door te investeren in altcoins. Ondanks het hogere risico, zijn dit de coins waar je de hoogste winst uithaalt, zoals je bijvoorbeeld kunt zien bij WLD en MYX.

Desondanks blijft het belangrijk om dan ook uit te cashen als je winst hebt. Vooral tijdens een euforische bull run is dit lastig, omdat je denkt dat crypto dan alsmaar omhoog blijft gaan. Maar elke grote stijging houdt uiteindelijk op en volgt dan mogelijk met een scherpe daling. Alles wat omhoog gaat, gaat uiteindelijk naar beneden.