Solana koers met mega stijging naar $240 na SOL Strategies Nasdaq listing

De Solana koers bereikte vandaag zijn hoogste niveau sinds eind januari op $240. Deze stijging volgde nadat het treasury bedrijf, SOL Strategies (STKE), genoteerd werd op Nasdaq. Hierdoor kunnen investeerders meeliften op de groei van het bedrijf en profiteren wanneer Solana stijgt. Ook profiteert Solana van opkomende crypto ETF goedkeuringen en recente netwerk upgrades.

Wat gaat Solana doen aan het eind van 2025? In dit artikel kijken we naar de recente succes-ontwikkelingen rondom SOL en hoeveel de altcoin waard kan worden in de komende maanden.

SOL Strategies gelist op Nasdaq, Solana ETF en netwerkupgrades

SOL Strategies, een treasury bedrijf dat zich specifiek richt op het inkopen van Solana, is deze week genoteerd op Nasdaq. Dat maakt SOL Strategies een beursgenoteerd bedrijf, met de ticker ‘STKE’. Aandelenhandelaren kunnen investeren in het bedrijf en indirect profiteren wanneer Solana stijgt, zonder direct crypto te kopen.

Sinds de aankondiging voor de Nasdaq-listing van 5 september, is de Solana koers met 16% gestegen van $206 naar $238 op het moment van schrijven. Maar de sterke interesse in Solana is niet beperkt door treasury bedrijven.

Solana ETF-deadline nadert

De cryptomarkt kijkt ook vol verwachting uit naar de volgende ronde ETF-goedkeuringen, met deadlines op 10 oktober. Hieronder valt ook een Solana ETF van meerdere aanvragers, waaronder Grayscale, Fidelity, VanEck en meer.

De goedkeuring van meerdere spot Solana ETF’s versterkt de positieve verwachtingen voor SOL in het laatste kwartaal van 2025. Deze ETF’s geven institutionele beleggers de mogelijkheid om te investeren in Solana, zonder de altcoin direct te hoeven kopen en vast te houden in een wallet.

Dat is nog niet alles, want Solana maakt ook sterke voortgang als blockchain. Zo heeft 98% van de validators op Solana gestemd voor de nieuwe Alpenglow upgrade. Deze upgrade maakt het netwerk van Solana vele malen sneller, nog schaalbaarder en verlaagt het risico op storingen.

Als we binnenkort het begin zien van de euforische bull run, dan is Solana wellicht goed voorbereid op hoge netwerkvolumes. Deze blockchain kan dan een centrale speler worden in een nieuwe meme coin gekte. Memecoins zijn een van de populairste investeringen op Solana, dankzij de mogelijkheid om snel en goedkoop transacties uit te voeren.

Met al deze positieve ontwikkelingen, is onze Solana koersverwachting dan ook erg bullish voor de komende maanden. Als de crypto hype verder toeneemt, kan deze altcoin wellicht $500 waard worden tegen het einde van dit jaar.

Solana koers verwachting

De Solana koers heeft dus zijn hoogste punt bereikt sinds eind januari. In januari is de waarde van SOL opgeblazen door de lancering van de OFFICIAL TRUMP meme coin, die liquiditeit uit andere blockchains en sectoren opslokte. Wat we vandaag zien, is echter geen opgeblazen Solana koers, maar een duidelijke groei van interesse in Solana, naarmate de bull run dichterbij komt.

Dat is bijvoorbeeld te zien aan de geleidelijke stijging van de afgelopen weken en Solana’s positie sterk boven zijn 30-daagse moving average (geel) op $202. Solana kan binnenkort haar weerstanden testen op de niveaus van $256, $262, $272 en de all-time high van $294.

Solana koers grafiek – Bron: TradingView

Solana’s Relative Strength Index (RSI) nadert het ‘overbought’ niveau van 70. Op zich geen probleem, maar vanaf de 70 neemt de kans op een correctie toe, terwijl deze kans vanaf de 80 aanzienlijk groter is. Na zo’n correctie volgt er mogelijk een consolidatiefase, waarin de RSI weer kan afkoelen. Maar als dit de voorbode is van de bull run, is het ook mogelijk dat SOL verder stijgt, ondanks zijn oververhitte RSI.

Hoewel er dus een kans is voor een correctie op korte termijn, heeft SOL alsnog potentie om op langere termijn boven $300 uit te klimmen en zelfs naar $500 te gaan. Je kan hierop inspelen door te investeren in SOL zelf, of belangrijke Solana ecosysteem tokens, zoals Jupiter, Raydium en misschien zelfs Pump.fun. Ook Solana meme coins als Pudgy Penguins, dogwifhat en Bonk kunnen goed presteren door het succes van SOL.