Laatst bijgewerkt: Augustus 21, 2025

De Solana koers heeft meerdere pogingen gedaan om de grens van $200 te doorbreken. Dat lukte tot nu toe niet, waardoor de SOL prijs onder dit belangrijke niveau bleef hangen. Tegelijkertijd laten on-chain gegevens zien dat er steeds meer tokens voor langere tijd worden gehodld. Kan de Solana koers hierdoor binnenkort herstellen?

Toename van long-term holders ondersteunt Solana koers

Uit recente data blijkt dat ruim 5 miljoen SOL tokens, met een waarde van ongeveer $905 miljoen, de afgelopen dagen in de categorie van 6 tot 12 maanden inactief zijn terechtgekomen. Dit betekent dat steeds meer investeerders hun tokens langer holden.

Wanneer tokens voor langere tijd worden gehodld, neemt de actieve circulatie af. Minder beschikbare tokens op de markt kan de prijsontwikkeling gunstig beïnvloeden. Deze ontwikkeling wijst erop dat investeerders meer vertrouwen tonen in de lange termijn van het Solana netwerk.

Chaikin money flow wijst op een zwakke instroom

De Chaikin Money Flow (CMF), een indicator die kapitaal in- en uitstromen meet, staat momenteel onder de nullijn. Dat betekent dat er meer geld uit Solana stroomt dan erin komt.

Een negatieve CMF waarde wijst op een oplopende verkoopdruk. Zolang de instroom beperkt blijft, heeft de Solana koers moeite om verder op te lopen. Dit laat zien dat het korte termijn sentiment nog altijd fragiel is, ondanks de groeiende groep van long-term holders.

Belangrijke niveaus rond SOL steun en weerstand

De Solana koers staat momenteel rond $187. Hiermee is de prijs de afgelopen 24 uur met bijna 5% gestegen. Op weekbasis ligt de koers nog zo’n 7% lager en over de afgelopen maand bijna 5% lager.

Als de prijs verder oploopt richting $189, dan kan Solana opnieuw de aanval inzetten op de $201 weerstand. Deze grens werd de afgelopen maand al twee keer getest, maar bleef onaangetast. Een doorbraak boven dit niveau zou een nieuw signaal van kracht zijn.

De balans tussen holden en verkoopdruk

De huidige situatie van de SOL koers laat een spanningsveld zien tussen twee krachten. Aan de ene kant zijn er de long-term holders die het aanbod verminderen en vertrouwen tonen.

Aan de andere kant zorgen kapitaaluitstromen en een zwakke CMF voor verkoopdruk op de korte termijn. Welke kant de Solana koers nu opgaat, zal met name afhangen van welke van deze krachten de overhand krijgt.

