Solana koers bereikt 6 maanden hoogtepunt – SOL naar nieuwe all-time high?

De Solana koers is in de ochtend naar $218 gestegen, haar hoogste punt sinds begin februari. Door het recente succes van SOL, groeien verwachtingen dat de altcoin binnenkort gaat stijgen naar een nieuwe all-time high. Toch moet Solana op korte termijn nog even door de zure appel bijten, traders nemen namelijk hun winst op, wat leidt tot dalingen.

In het Solana nieuws van vandaag kijken we naar de recente 18% stijging van SOL en wat we de komende weken kunnen verwachten.

Solana koers stijgt naar hoogste punt in 6 maanden

Ondanks een daling op maandag, is de SOL koers vanochtend naar $218 geklommen, het hoogste punt in ruim zes maanden. Dit signaleert hoge interesse in Solana en koopdruk die de altcoin wellicht naar een nieuwe all-time high kan duwen in september.

De Solana koers consolideert meerdere weken boven haar 30-daagse moving average (geel) bij $185. Dit markeert een uptrend waarmee SOL haar pieken van februari en januari kan testen.

Belangrijke weerstanden om in de gaten te houden, zijn te vinden op $216, $238, $256 en $262. Een breuk door deze weerstanden in de komende weken, helpt Solana te stijgen richting haar all-time high van $294,33, gevestigd op 19 januari 2025.

Solana koers grafiek – Bron: TradingView

Vandaag zien we echter dat Solana momentum verliest nu meer traders winst nemen. Op hetzelfde moment daalt crypto, wat extra bearish druk levert op de koers van de altcoin. SOL dreigt hierdoor de komende tijd te dalen richting $205, 200 en de 30-daagse moving average van $185.

September kan echter een goede maand worden voor Solana en andere populaire cryptomunten. Verwachtingen gaan uit naar een grote kans op een renteverlaging in de VS. De Federal Reserve maakt op woensdag 17 september zijn besluit bekend. Met hoge verwachte volatiliteit in die week, is dat wellicht een goede kans om SOL in te kopen.

Waarom stijgt Solana de laatste tijd?

Crypto analisten voorspelen een grote kans dat SOL binnenkort een nieuwe all-time high neer kan zetten op $300.

SOLANA COULD REACH $300 VERY SOON 💥



Maar hoe komt het dat SOL zo hard is gestegen in de afgelopen periode? Een mogelijke factor is de recente all-time high van Ethereum, die voor het eerst in vier jaar het record brak bij $4892. Dat was voor velen het startschot van altcoin season, of in ieder geval het moment om in te stappen.

Daarnaast blijft het vertrouwen in Solana als blockchain erg hoog. Zelfs na de memecoin schandalen aan het begin van dit jaar, geloven veel mensen dat Solana een belangrijke rol gaat spelen in de bull run. En zoals je in januari zag, kan de vraag naar SOL plotseling in een hoog tempo toenemen, wat in januari volgde met een koersstijging van zo’n 80% in enkele dagen.

Solana’s hoge snelheid, schaalbaarheid en lage kosten, maken het een ideale blockchain, niet alleen voor meme coins, maar ook voor utility projecten. SOL kan daarom een belangrijke speler worden in DeFi, NFT’s, RWA, crypto gaming en meer.

Verwachtingen gaan dan uit dat Solana een piek van $1000 kan bereiken in de bull run. En als Solana daalt op korte termijn, is dat een aantrekkelijke kans om de altcoin in te slaan voor een lagere prijs. We houden onze volgers op de hoogte, volg ons op Instagram.