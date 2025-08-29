Fed renteverlaging september: welke crypto’s profiteren het meest?

In september kijkt de cryptomarkt gespannen naar de verwachte renteverlaging van de Federal Reserve. Dit besluit kan de koers van Bitcoin ($BTC) en altcoins flink beïnvloeden. Terwijl Bitcoin rond cruciale niveaus beweegt, rijst de vraag: welke crypto’s profiteren het meest van de Fed-renteverlaging in september? In dit artikel gaan we hier dieper op in.

Fed-renteverlaging in september

De omvang van een renteverlaging door de Federal Reserve is erg belangrijk voor de prijsvorming van Bitcoin en de rest van de cryptomarkt. Wanneer de Fed de rente met 25 basispunten verlaagt, zien beleggers dit meestal als een stabiele steun voor economische groei. Dat kan Bitcoin wat hoger duwen zonder veel zorgen over een recessie.

Een verlaging van 50 basispunten geeft echter een krachtiger signaal dat op korte termijn enthousiasme kan losmaken bij handelaren, maar tegelijk ook de vrees kan aanwakkeren dat de economie in zwaar weer verkeert. Deze mix van mogelijke uitkomsten laat zien waarom de precieze omvang van de renteverlaging zoveel uitmaakt voor de koersverwachting van Bitcoin.

Uit het verleden blijkt dat Bitcoin na renteverlagingen van de Fed in de periode 2019–2024 wisselend reageerde. Soms stijgt de koers met 5–10% door extra liquiditeit, maar er kunnen ook dalingen optreden wanneer de economische omstandigheden tegenzitten. Voor september 2025 ligt een scenario van kleine winsten met een daaropvolgende correctie voor de hand.

Daarnaast mogen handelaren de historische patronen van september niet negeren. Gemiddeld levert Bitcoin en dus ook de rest van de cryptomarkt in deze maand negatieve rendementen op. Dat seizoenseffect kan de optimistische koersverwachtingen overschaduwen, zelfs in de huidige bullmarkt.

Dit jaar extra belangrijk voor de cryptomarkt

Handelaren kijken dit jaar met ongebruikelijke aandacht naar september, omdat de Federal Reserve vrijwel zeker de rente gaat verlagen. De laatste CME FedWatch-data laat een kans van 87% zien op een verlaging met 25 basispunten, terwijl er slechts 12,8% kans is dat er niets verandert.

Dit betekent dat de markt naar verwachting bullish zal blijven. Bij een verlaging van 25 basispunten kan Bitcoin op korte termijn met zo’n 3–5% stijgen. Mocht de Fed verrassen met een verlaging van 50 basispunten, dan kan de rally zich zelfs uitstrekken richting 8–10%, gebaseerd op gemiddelde koersreacties in het verleden.

Technisch gezien toont Bitcoin tekenen van herstel na het testen van belangrijke supportniveaus. Op de daily staat de koers rond $112.654, onder de 50-daagse Moving Average, die nu fungeert als kortetermijnweerstand. De snelle reactie nadat de koers kort onder $110.000 zakte, laat zien dat kopers die zone stevig verdedigen.

Als de huidige beweging standhoudt, ligt de volgende weerstand tussen $116.000 en $118.000, in lijn met de laatste breakdownzone. Breekt de koers hier overtuigend doorheen, dan kan dit zorgen voor een sterkere push richting $124.000 en mogelijk een nieuwe all-time high.

Welke crypto’s profiteren het meest?

Meestal volgt de rest van de cryptomarkt de koersbeweging van Bitcoin. Kijken we naar de bovenstaande analyse, dan lijken vooral opkomende crypto die zowel technisch als fundamenteel sterk presteren de meeste kans te hebben om te profiteren.

Opvallende altcoins in dit rijtje zijn onder andere Hyperliquid ($HYPE), dat deze week een nieuwe all-time high heeft bereikt, en Chainlink ($LINK), dat door een recente samenwerking in de VS fundamenteel stevig in de markt staat.