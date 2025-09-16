Solana bevestigt bullish signaal dat vorige keer tot 1300% winst leidde

De Solana koers consolideert vandaag rond $25 terwijl crypto daalt. Volgens analisten is dit een goed punt om te kopen, nadat Solana’s SuperTrend indicator een “buy” signaal aangeeft. In het verleden steeg SOL 620% tot wel 3200% na dit bullish signaal. De laatste keer, in juli 2023, leidde dit tot een 1300% pump in de Solana koers. Gaat deze altcoin verder stijgen in september?

In het Solana nieuws van vandaag kijken we in meer detail naar historische momenten waarop de SOL koers grote stijgingen liet zien na het bullish signaal van de SuperTrend indicator. Aan de hand van een technische analyse op de daily chart, kijken we wat Solana op korte termijn kan gaan doen. We houden onze volgers op de hoogte, volg ons op Instagram.

Solana SuperTrend indicator kan zorgen voor flinke stijging

De SuperTrend houdt bij of een altcoin, in dit geval, Solana, ondergewaardeerd of overgewaardeerd is. Afhankelijk hiervan komt er een “buy” of “sell” signaal uit. Voor de eerste keer sinds juli 2023, geeft de SuperTrend indicator een koopsignaal op de weekly chart en dat leidt historisch tot grote koersstijgingen.

In de bull run van 2021 volgde het bullish signaal met twee rally’s, een van 620% en een van zelfs 3200%. In juli 2023 volgde er een 1300% koersstijging voor Solana. De altcoin ging toen van $39 naar $294.

$SOL just flipped the weekly SuperTrend to green, the same signal that sparked 620%-3,200% rallies in past cycles.



Currently cooling off around $237 after tapping $250, with key support at $230–$227. Hold that and the next liquidity target sits near $300… pic.twitter.com/DW3YL9W5F0 — Tom Tucker (@WhatzTheTicker) September 15, 2025

Uiteraard is Solana vandaag veel meer waard, met een marktwaarde van ongeveer $127,6 miljard. Een 1300% stijging is dan ook minder realistisch, maar het bullish signaal kan wel volgen met een sterke rally. SOL zou dan bijvoorbeeld $500-1000 waard kunnen worden in de bull run, met een stijging tot wel 400%.

Een belangrijke weerstand voor de SOL koers, blijft $250. Dit niveau is afgelopen zondag getest, maar volgde met een daling. Deze daling heeft gedeeltelijk te maken met de bearish druk op de cryptomarkt. Op kortere termijn zou Solana nog kunnen dalen.

$SOL – A lot probably thought this was crazy but now it's oddly playing out. Rejected at $240. pic.twitter.com/gM1TnLGhSK — IncomeSharks (@IncomeSharks) September 15, 2025

Maar wat Solana later deze week gaat doen, hangt sterk af van hoe de markt reageert op de beslissing van de Federal Reserve. Deze beslissing deelt voorzitter Jerome Powell morgen in een persconferentie. Velen verwachten een renteverlaging, volgend met een sterke crypto rally.

Solana koers verwachting

Hoewel de Solana koers aan het dalen is sinds het begin van de week, neemt de koopdruk vandaag opnieuw toe voor de altcoin. SOL balanceert nu rond $235 met mogelijke verdere dalingen in de aanloop naar de Fed-bijeenkomst op woensdag. De niveaus van $230 en $217 dienen als twee belangrijke support levels die verdere dalingen afremmen.

Als Solana gaat stijgen aan het eind van de week, dient het niveau van $243-250 als sterke weerstand. Een duidelijke breuk hierboven markeert mogelijk het begin van een sterke rally. Daarmee kan SOL wellicht een nieuwe all-time high neerzetten boven $294, om haar record van januari te verbeteren.

Solana koers grafiek – Bron: TradingView

Solana’s Relative Strength Index (RSI) ligt op 64 en wijst op een sterk bullish momentum. Dat helpt SOL met het doorbreken van weerstandniveaus, mits de cryptomarkt nog gaat stijgen in september. Wanneer de RSI boven 70 klimt, groeit alleen wel het risico voor een technische correctie, dankzij het ‘overbought’ signaal.

Met hoge verwachting voor het begin van de bull run in Q4 2025, kan Solana veel waard worden aan het eind van 2025. Met een koersdoel van $500 in de laatste maanden, kunnen andere altcoins ook veel waard worden. Solana meme coins kunnen sterk stijgen in populariteit en nieuwe crypto miljonairs maken. Hieronder kijken we naar een van de meest veelbelovende Solana meme coins

Beste Solana meme coin?

