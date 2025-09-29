Singapore en UAE domineren crypto obsessie wereldwijd – bull season begint

Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Laatst bijgewerkt: September 29, 2025

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

Singapore en de Verenigde Arabische Emiraten (UAE) zijn twee landen die het meest geobsedeerd zijn met crypto. Dat blijkt uit een recent onderzoek, dat keek naar het cryptobezit, zoekvolumes en groei in adoptie. Zijn deze twee landen de voorlopers van andere landen en begint binnenkort de nieuwe crypto bull run?

In het cryptonieuws van vandaag kijken we naar het recente onderzoek over Singapore en de UAE. We bespreken waarom juist deze landen crypto vandaag omarmen en wat voor invloed dit kan hebben op andere landen.

Rapport onthult: Singapore en UAE geobsedeerd met crypto

Na een zware week voor crypto, lijkt de markt langzamerhand te herstellen. De Bitcoin koers ligt deze middag boven $112k, een herstel van ruim 2,5% in de afgelopen 24 uur. Bitcoin stabiliseert, terwijl verwachtingen voor een nieuwe all-time high in oktober weer groeien. Een belangrijke factor die hieraan kan bijdragen, is de sterke groei van crypto adoptie, met name in Singapore en de UAE, maar ook in de VS.

Uit een recent rapport van ApeX Protocol blijkt dat Singapore en de UAE de twee landen zijn met de grootste crypto obsessie. Gebaseerd op de populariteit van crypto in het land, zoekvolumes en het bezit van digitale assets, kreeg elk land een score. Singapore bereikte een score van 100, met een percentage van ruim 24% van de inwoners die in 2024 digitale assets in bezit had.

Op nummer twee stond de UAE, met een score van 99,7 en een 25,3% aan inwoners die crypto had in 2024. Daarmee hebben de twee landen een sterke voorsprong op de VS, de nummer 3 met 15,5% aan ‘ownership rate’. Toch heeft de VS alsnog een score van 98,5, significant hoger dan Canada, de nummer vier op de lijst.

Crypto rapport – Bron: ApeX

Het onderzoek van ApeX is erg fascinerend, omdat de VS duidelijk aan het groeien is op het gebied van cryptocurrency. Als het aan Trump ligt, staat de VS voor 2025 of 2026 op #1 in deze lijst. Dat zou dan een bewijs zijn dat hij de VS omtovert tot de ‘crypto capital of the world’.

Groeiende adoptie

Een van de redenen dat de VS zo hoog scoort, is zijn leidende positie in het aantal crypto bankautomaten (ATM’s). Uit het rapport bleek dat de VS 30.000 Bitcoin ATM’s had, een 220% toename ten opzichte van 2019.

De groeiende crypto adoptie in de VS, Singapore en de UAE suggereert dat andere landen ook steeds meer cryptocurrency beginnen te omarmen. Dat kan zorgen voor een crypto bull run die we nog nooit eerder hebben gezien. We houden onze volgers op de hoogte, volg ons op Instagram.

Crypto verwachting voor Q4 2025

De totale marktkapitalisatie van crypto is redelijk gedaald in de tweede helft van september. Maar na een test van $3,65 biljoen, het laagste punt sinds begin augustus, schoot de markt in het weekend omhoog. Vandaag zien we nog steeds een lichte stijging voor Bitcoin en altcoins. Dit verhoogt de verwachting dat we ook dit jaar een sterke ‘uptober’ gaan krijgen.

Uptober is een bekend fenomeen binnen crypto, gezien de Bitcoin koers bijna altijd stijgt in deze maand, met slechts twee uitzonderingen in 2014 en 2018. Oktober vormt ook een sterk contrast met september, een maand waarin crypto vaak daalt. Bitcoin is in september 8 keer gedaald en slechts 5 keer gestegen sinds 2013.

Crypto verwachting Q4 2025 – Bron: TradingView

Maar september is – mogelijk dankzij de Bitcoin ETF – de laatste jaren ook een groene maand voor Bitcoin. Alleen geldt niet hetzelfde voor Ethereum, die sinds 2016 zes keer daalde en vier keer is steeg in september. Met nog minder dan twee dagen te gaan en een 6% daling sinds het begin van de maand, lijkt het erop dat ETH ook dit jaar september met verlies afsluit.

Investeerders blijven bullish

Zelfs ondanks de miljarden dollars aan liquidaties die we vorige week zagen, blijft Bitcoin boven $110k liggen. Dat suggereert dat crypto investeerders hun posities niet opgeven en dat er in Q4 een grote rally wordt verwacht. De groeiende adoptie in de VS en in het oosten is een teken dat cryptocurrency steeds populairder wordt en dat we de echte bull run van 2025-2026 nog moeten meemaken.

Wat altcoins gaan doen blijft voor een groot deel een verrassing, maar experts voorspellen dat Bitcoin dit jaar tot wel $200.000 waard kan worden. En hoewel het ergste van de september dip nu achter de rug lijkt te zijn, is ook vandaag nog een aantrekkelijk punt om crypto te kopen om vast te houden op langere termijn.