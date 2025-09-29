Bitcoin koers blijft stabiel terwijl de ATH van $124.457 in zicht komt

Bitcoin koers staat stabiel rond $111.000. De MVRV ratio daalt richting 2,0 terwijl BTC ETF instroom en minder winstdruk stabiliteit geven.

De Bitcoin prijs staat rond $111.000, terwijl belangrijke waarderingssignalen geen tekenen van oververhitting laten zien. Het opvallendste punt is de MVRV Z-Score, die ondanks de sterke stijging gematigd blijft. Dit wijst op een marktstructuur die gezonder oogt dan in eerdere cycli. Kan de Bitcoin koers hierdoor verder omhoog gaan?

Bitcoin koers en MVRV Z-Score blijven in balans

De MVRV Z-Score vergelijkt de marktwaarde van Bitcoin met de zogenoemde gerealiseerde waarde, oftewel de gemiddelde prijs waartegen BTC tokens gekocht zijn. In eerdere cycli vormde deze indicator vaak een signaal voor toppen. Uitschieters in 2013, 2017 en 2021 vielen vrijwel direct samen met het bereiken van all-time highs.

Nu ligt de Z-Score echter op veel lagere niveaus. Dit betekent dat de huidige stijging minder extreme druk op de markt legt. In plaats van een plotselinge piek is er nu sprake van een gestage opmars die meer ruimte voor verdere groei laat.

Deze ontwikkeling laat zien dat de Bitcoin markt volwassener is geworden. Langzamere prijsstijgingen brengen minder bubbels met zich mee en zorgen voor een stabieler sentiment onder BTC holders.

The $BTC MVRV Z Score has historically been a solid indicator of when the market has been overheating and nearing a top.



Right now, the levels we're at have been very sustainable due to the slow and steady move up by BTC.



I agree not all of these "top indicators" will always… pic.twitter.com/K0pQ6ry2XF — Daan Crypto Trades (@DaanCrypto) September 28, 2025

De waardering daalt terwijl BTC koers stijgt

De Bitcoin koers steeg in de afgelopen maand met bijna 4%, ondanks een daling van circa 2% over de afgelopen week. In dezelfde periode bewoog de ruwe MVRV ratio juist omlaag richting 2,0. Dit geeft aan dat BTC holders gemiddeld minder ongerealiseerde winst hebben dan in vorige toppen.

Wanneer minder partijen enorme winsten vasthouden, neemt de druk om te verkopen af. Daardoor kan de markt langer momentum vasthouden zonder dat er een massale uitstroom van tokens plaatsvindt. Dit vergroot de kans dat de Bitcoin koers zijn hogere niveaus behoudt zonder scherpe correcties.

Institutionele instroom verandert de Bitcoin marktdynamiek

Een ander verschil met vorige cycli is de instroom via Bitcoin ETF’s en institutionele partijen. Waar eerdere pieken vooral door retail investeerders werden gedragen, komt de vraag nu uit grotere en stabielere kapitaalstromen.

Dit verandert de manier waarop indicatoren zoals de MVRV gelezen moeten worden. Ze blijven nuttig, maar weerspiegelen nu ook het gedrag van instellingen die minder speculatief handelen en vaker lange termijnposities holden.

BTC ETF’s verspreiden het eigendom bovendien over een breder publiek. Dit vermindert de afhankelijkheid van snelle verkoopgolven en maakt de markt minder kwetsbaar voor extreme prijsschommelingen.

