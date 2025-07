SEC chairman Paul Atkins omarmt Bitcoin – “crypto innovatie te lang onderdrukt”

Paul Atkins, voorzitter van de Amerikaanse Securities & Exchange Commission (SEC), is positief over de toekomst van Bitcoin. Volgens Atkins is crypto innovatie te lang onderdrukt door te strenge regulering en is het tijd voor verandering. Wat betekent dit voor de toekomst van de crypto markt?

In dit artikel kijken we hoe de SEC chairman denkt over de huidige situatie rondom cryptoregulering en wat er dit jaar nog allemaal kan veranderen in de VS. Aan de hand van een korte analyse kijken we waar Bitcoin de komende periode heen kan gaan.

SEC chairman: “Crypto innovatie te lang onderdrukt”

De VS begint crypto steeds meer te omarmen. Dit is een belangrijk onderdeel van de campagne van President Trump. Na zijn overwinning heeft Trump de oude SEC chairman, Gary Gensler, vervangen door Paul Atkins. Atkins gaat, integendeel tot Gensler, voor een meer gebalanceerde aanpak en doelt op duidelijke, maar ook eerlijke cryptoregulering.

Volgens Atkins is Bitcoin een belangrijke technologie die te lang is onderdrukt door strenge regulering. Hiermee wijst de SEC-voorzitter dat er nog veel gaat veranderen voor de crypto markt in de VS. De goedkeuring van de GENIUS Act en twee andere crypto wetsvoorstellen zijn dan mogelijk slechts het begin.

🇺🇸 SEC CHAIR PAUL ATKINS: "#Bitcoin is a revolutionary technology, and its potential is not something that should be stifled by overregulation."



Atkins denkt dat de crypto markt duidelijk aangeeft dat “er nog gewerkt moet worden aan het huidige framework”. Dat zei hij in een recente crypto roundtable, een evenement met de nieuwe Crypto Task Force, opgezet door de SEC.

Ondanks dit feit heeft Bitcoin zijn oude all-time high van $69k in de 2021 bull run bijna verdubbeld, met een huidige piek van $123k. Als de situatie rondom cryptoregulering in de VS nog verder verbetert en adoptie toeneemt, zien we BTC wellicht naar $150k+ gaan aan het eind van dit jaar. De grote institutionele interesse helpt Bitcoin mogelijk ook verder omhoog.

Wat gaat Bitcoin doen in augustus 2025?

Na zijn recente all-time high in juli, is de Bitcoin koers met 6,3% gezakt in waarde. Toch lijkt hij vandaag sterke ondersteuning te krijgen bij $115.000. Als Bitcoin dit niveau weet te behouden, eindigt juli mogelijk met stijgingen richting $120k. Aan het begin van augustus volgt er dan mogelijk een consolidatie rond dit niveau.

De komende week kan echter volatiel worden voor Bitcoin en bekende cryptomunten. Op woensdag 30 juli maakt de Amerikaanse Federal Reserve zijn rentebesluit bekend. Als hieruit blijkt dat de rente nog steeds gelijk blijft, wordt dit mogelijk negatief opgevat door de crypto markt.

Bitcoin koers grafiek – Bron: TradingView

Ondanks de mogelijke plaatselijke volatiliteit, zit de Bitcoin koers nog steeds in een duidelijke uptrend, te zien aan de consistente stijging van de gele 30 moving average op de wekelijkse grafiek. Als deze trend aanhoudt, kan Bitcoin volgende maand eindigen rond of zelfs boven $130k.

En sinds het eind van juli zien we ook dat winst uit Bitcoin doorstroomt naar altcoins. Hierdoor ervaart Ethereum bijvoorbeeld enorme koopdruk. De altcoin ligt nog steeds vlak onder $3700, ondanks de 3% daling in de Bitcoin koers van vandaag.

Verwachtingen voor Bitcoin en de crypto markt blijven positief door de aanhoudende interesse, maar ook door de vastberadenheid van SEC chair, Paul Atkins, om cryptoregulering nog verder te verbeteren in de VS.