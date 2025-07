Bitcoin koers volatiliteit daalt door institutionele flows – wat betekent dit voor crypto?

Auteur Rutger Kant Auteur Rutger Kant Auteursprofiel Delen Gekopieerd Affiliate disclaimer Affiliate disclaimer



Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Lees meer Laatst bijgewerkt: Juli 24, 2025

Betrouwbaarheid Advertentiebeleid Wij hechten veel waarde aan transparantie voor onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten affiliate links, waarmee we mogelijk een commissie verdienen via deze samenwerkingen. Met meer dan tien jaar ervaring in het verslaan van crypto nieuws biedt Cryptonews gezaghebbende inzichten waar je op kunt vertrouwen. Ons ervaren team van journalisten en analisten combineert diepgaande marktkennis met praktische tests van blockchain-technologieën. We hanteren hoge redactionele standaarden om feitelijke nauwkeurigheid en onpartijdige berichtgeving te waarborgen, zowel over gevestigde cryptocurrencies als opkomende projecten. Onze langdurige aanwezigheid in de industrie en toewijding aan kwaliteitsjournalistiek maken Cryptonews een betrouwbare bron in de dynamische wereld van digitale activa. Lees meer over Cryptonews

De volatiliteit van Bitcoin ($BTC) is structureel aan het dalen, vooral door toenemende institutionele instroom via ETF’s en slimme hedge-strategieën. Terwijl $BTC steeds stabieler wordt, blijven altcoins als Ethereum ($ETH) juist sterk bewegen. Deze verschuiving vergroot de kloof tussen beide en zou het begin kunnen markeren van een nieuw altcoin season.

In dit artikel gaan we dieper in op deze ontwikkelingen en wat dit betekent voor crypto.

Volatiliteit daalt bij Bitcoin, stijgt bij Ethereum

Volgens Przemysław Kral, CEO van Zondacrypto, bevindt de markt zich na de recente prijsstijging van Bitcoin in een periode van relatieve stabiliteit. Hij stelt dat dit gezond is voor de markt: zo stelt deze fase investeerders in staat om winsten te verwerken en voorkomt dat de markt oververhit raakt door speculatie. Volgens hem kan dit de basis vormen voor een sterke stijging.

Kral merkt verder op dat er momenteel sprake is van vertrouwen over de lange termijnwaarde van $BTC, maar tegelijkertijd is er ook sprake van ‘greed’ in altcoins. Met name Ethereum, Solana en XRP kenden de afgelopen week forse stijgingen.

Ook Sean Dawson, Head of Research bij het onchain-optieplatform Derive.xyz, wijst erop dat ondanks dat Bitcoin rond zijn all-time highs handelt, de volatiliteit is gedaald tot het laagste niveau in bijna twee jaar. Bij Ethereum wordt juist het tegenovergestelde waargenomen, wat heeft geleid tot de grootste kloof tussen $BTC en $ETH in jaren.

Verschil in volatiliteit tussen Bitcoin en Ethereum. Bron: Amberdata

Waarom daalt de volatiliteit van $BTC?

Er zijn een paar belangrijke factoren die verklaren waarom Bitcoin minder volatiel wordt, terwijl Ethereum juist gevoeliger blijft voor prijsschommelingen.

Een daarvan is institutionele participatie. De adoptie van $BTC via ETF’s is inmiddels ongeveer tien keer zo groot als die van $ETH, met $154 miljard in Bitcoin ETF’s tegenover $15,3 miljard in Ethereum ETF’s. Lees hier meer over het investeren in Bitcoin ETF’s.

“Institutionele betrokkenheid bij Bitcoin helpt om volatiliteit te dempen. Meer passieve, langetermijnhouders en minder speculatieve handel zorgen voor een stabieler koersverloop,” aldus Dawson.

Een andere reden is dat Ethereum nog sterk op rendement gericht is, stelt hij. Daarnaast heeft $BTC ook ‘een unieke stabilisator via Microtrategy,’ dat meer dan 226.000 $BTC heeft gekocht met behulp van converteerbare obligaties. Er is hier momenteel geen Ethereum equivalent van.

Dawson concludeert dat alles erop wijst dat de dalende volatiliteit van Bitcoin geen tijdelijke uitschieter is, maar structureel. Het is het resultaat van toenemende institutionele betrokkenheid, passieve ETF-instroom en geavanceerde hedge-strategieën. Ethereum daarentegen blijft speculatief, rendement-gedreven en structureel geleveraged, wat de volatiliteit hooghoudt. Maar wat betekent dit voor de koersverwachting van crypto?

Stabiele Bitcoin wijst op altcoin season

De Altcoin Season Index, een maatstaf die aangeeft of het momenteel altseason is, staat op 49 op een schaal van 0 tot 100. Een score boven de 75 duidt op een echt altcoin season: een periode waarin 75% van de 50 grootste altcoins (op basis van marktkapitalisatie) beter presteren dan Bitcoin.

Altcoin season index. Bron: Blockchaincenter

De index stond in december 2024 nog boven de 75, maar is sindsdien flink gedaald. De dominantie van Bitcoin is toegenomen en instellingen hadden hun aandacht vooral op $BTC gericht. Toch lijkt hier nu weer verandering in te komen door de dalende volatiliteit van Bitcoin.