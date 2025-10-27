Robert Kiyosaki kiest ETH – Ethereum mogelijk de beste altcoin in november

Robert Kiyosaki, de bekende auteur van boeken zoals ‘Rich Dad, Poor Dad’, verdiept zich de afgelopen jaren steeds meer in crypto. In het weekend deelde hij met een tweet dat Ethereum de volgende crypto miljonairs gaat maken na Bitcoin. Wat gaat Ethereum doen aan het eind van dit jaar en is het de beste altcoin om vandaag te kopen?

ETH is aan het begin van de nieuwe week boven $4k geklommen, maar volgens Kiyosaki kan de altcoin mensen net zo rijk maken als degenen die Bitcoin kochten bij $4k. In het Ethereum nieuws van vandaag gaan we in op de recente uitspraak van Kiyosaki en kijken we wat de grootste altcoin kan gaan doen aan het eind van dit jaar.

Robert Kiyosaki: Ethereum gaat mensen rijk maken

Richting het eind van dit jaar staat Ethereum nog steeds in de schijnwerpers. In december wordt de nieuwste netwerkupgrade verwacht. De mogelijke komst van staking voor de Ethereum ETF’s, kan zorgen dat de al hoge institutionele interesse nog verder groeit. Vandaag ligt de Ethereum koers weer op $4170 na een stijging van bijna 5% in de afgelopen 24 uur.

Maar volgens experts is dit nog maar het begin. Robert Kiyosaki deelde afgelopen zaterdag een gewaagde uitspraak: “Mensen die vandaag ETHEREUM kopen bij $4000 zullen zijn zoals de rijken die in Bitcoin investeerden toen die nog $4000 was.”. ETH zou volgens hem de volgende crypto miljonairs kunnen maken.

In de tweet sprak hij over ‘old thinking’ en ‘new thinking’. Bij old thinking kijkt hij naar ‘meer studeren, meer werken en meer tijd inruilen voor geld, dat onbeperkt kan worden bijgedrukt. Bij new thinking kijkt hij naar het opzetten van bedrijven en het investeren in assets, waaronder zilver, goud, Bitcoin en ook Ethereum.

MY CONCERN:



“Old Thinking vs New THinking”



GAP between rich and poor becomes:



GRAND CANYON between rich and poor.



Billions of people are struggling to:

1: “Make Ends Meet”

2: “Keep Up With Inflation.”

3: “Keep their Job”



Old Thinkers:

1: Go back… — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) October 25, 2025

Hij waarschuwt dat het gat tussen rijk en arm alleen maar groter zal worden. Degenen die investeren in assets – iets wat met de tijd meer waard wordt – komen dan aan de rijke kant te staan. Degenen die blijven vertrouwen op dollars en euro’s, worden waarschijnlijk steeds armer.

Kan Ethereum op een dag $100.000 waard worden?

Hoewel Ethereum geen ultieme maximale voorraad heeft zoals Bitcoin, lijkt Robert Kiyosaki optimistisch te zijn over de toekomst van deze altcoin. Als de Ethereum koers op een dag $100.000 waard wordt, zou het met de huidige supply een market cap van $12,5 biljoen hebben. Dat is ruim 5 keer zo hoog als de Bitcoin marktwaarde van vandaag.

Maar als crypto in de komende jaren mainstream wordt, net zoals het internet rond het jaar 2000, dan is zo’n stijging niet onmogelijk. Hiervoor is het wel belangrijk dat Ethereum de #2 grootste crypto blijft, of een belangrijke rol blijft spelen in de crypto sector.

Wat gaat Ethereum doen in november-december?

De Ethereum koers heeft gisteren een grote push gekregen. Hiermee is hij voor het eerst sinds de oktober crash opnieuw boven de 30-daagse moving average (geel) gebroken bij $4144.

Hoewel de koers hier nog vlak boven ligt, lijkt het een breuk van het niveau te zijn, waardoor deze mogelijk als support kan dienen. Echter is het wel belangrijk om deze week rekening te houden met volatiliteit. De Federal Reserve deelt woensdag een update over zijn financiële beleid, met een verwachte renteverlaging. In zo’n week zijn er traders die winst willen maken op de nieuwsfeiten.

Ethereum koers grafiek – Bron: TradingView

Met $4.14k als support level, kan Ethereum stijgen richting hogere weerstanden, bij $4250, $4450 en $4525. Maar als ETH weer onder de 30-daagse moving average zakt, moet de altcoin lagere support levels opzoeken bij $4k, $3950 en $3860.

Hoewel deze week dus volatiel kan worden voor crypto en andere assets, lijkt er nog steeds veel interesse te zijn in Ethereum. Hierdoor kan de grootste altcoin in de komende maanden nog naar $5000 gaan. Vanuit daar is een nieuwe all-time high mogelijk, met een mogelijke piek van $6500-8000 aan het eind van dit jaar, mits de cryptomarkt bullish blijft. We houden onze volgers op de hoogte, volg ons op Instagram.