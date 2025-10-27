Stijgt de Ethereum koers naar $5000 na $15 miljard ETH ETF instroom en Pectra upgrade?

De Ethereum prijs steeg de afgelopen dag met 6% naar circa $4.190, gesteund door grote instromen in spot ETH ETF’s die sinds begin 2025 samen meer dan $15 miljard hebben aangetrokken. Vooral het fonds van BlackRock trok veel kapitaal aan. Tegelijkertijd zorgt de aanstaande Pectra upgrade voor optimisme in de markt. Kan de Ethereum koers hierdoor binnenkort verder stijgen?

Ethereum koers volgt patroon van Russell 2000

Volgens verschillende crypto-analisten lijkt het koersverloop van Ethereum op dit moment sterk op dat van de Amerikaanse Russell 2000 index. Deze index steeg de afgelopen maanden tot het hoogste niveau sinds 2021, mede door verwachtingen van renteverlagingen door de Federal Reserve.

ETH brak eerder dit jaar uit een vierjarige neerwaartse trend, waarna er een fase van consolidatie volgde. Dit patroon komt overeen met de beweging die de Russell 2000 eerder liet zien.

Technische crypto-analisten zien hierin een mogelijke voorbereiding op een nieuwe opwaartse ETH fase. Als het patroon zich herhaalt, kan Ethereum opnieuw richting zijn all-time high bewegen. Daarbij speelt het handelsvolume een belangrijke rol, omdat hogere volumes vaak wijzen op meer vertrouwen van investeerders.

Sterke Ethereum fundamenten door Layer-2 groei en ETH staking

Naast de ETH ETF instroom groeit ook de activiteit op de Layer-2 Ethereum netwerken zoals Base en Arbitrum snel. Base bereikte in oktober meer dan 927.000 dagelijkse actieve gebruikers.

Arbitrum blijft bovendien een belangrijk DeFi platform met bijna $9 miljard aan stablecoin liquiditeit. De Pectra upgrade moet deze netwerken verder versnellen doordat goedkopere transacties het gebruik aantrekkelijker maken.

Ook ETH staking draagt bij aan het vertrouwen in Ethereum. Een gemiddelde opbrengst van 4,5% trekt steeds meer institutionele beleggers aan die op zoek zijn naar stabiele rendementen. Door de combinatie van een hogere netwerkactiviteit, efficiëntere transacties en constante vraag vanuit ETF’s groeit het fundamentele draagvlak van Ethereum.

