Ripple’s pump naar $5 uitgesteld? Investeerders keren zich naar opkomende altcoin

Ripple en XRP zijn veel momentum verloren in de afgelopen weken. Na het verliezen van $3 als ondersteuning, kan het nog even duren voordat de altcoin stijgt naar $5. Ondanks de uitbreidingen van Ripple en het einde van zijn rechtszaak tegen de SEC, zijn investeerders voor nu hun interesse in XRP verloren.

Kan Ripple 10 dollar waard worden in 2025 of blijft de altcoin langzamerhand dalen? In dit artikel kijken we waarom Ripple zijn momentum is verloren en of deze bearish trend nog kan omkeren.

Ripple koers daalt naar $2,80

Eerder in augustus leek XRP klaar voor een pump naar een nieuwe all-time high. Maar ondanks de positieve ontwikkelingen rondom Ripple, zoals de recente samenwerking met Gemini en Mastercard, is XRP onder $3 gezakt.

Een groot deel van de markt toonde interesse in XRP en enkele weken later zijn het enkel de long-term holders die nog in XRP vertrouwen. Ondanks de bullish verwachtingen voor de toekomst van Ripple, heeft de altcoin mogelijk nog meerdere weken nodig om af te koelen.

$XRP looked awesome a few weeks ago. Was stalking an entry.



Now, looks ready for the grim reaper.



"strong opinions, loosely held" – @PeterLBrandt pic.twitter.com/vh6bi93JZ4 — Francesco (@FranVezz) August 29, 2025

Ondanks de koersdalingen, blijven XRP futures traders bearish. Uit gegevens van Coinglass blijkt dat momenteel 55,25% van alle posities shorts (verkoop) zijn. Met een long/short ratio van 0,8 en dus een overschot aan bearish druk, kan XRP de komende dagen nog verder dalen.

XRP long/short ratio – Bron: Coinglass

XRP futures traders volgen echter de trend op korte termijn en dat zegt weinig over de potentie van Ripple op langere termijn. De koersdalingen kunnen een motivatie zijn om XRP te verkopen, of om juist te kijken naar goedkope instappunten voor wanneer Ripple gaat stijgen.

Kan Ripple 10 dollar worden in 2025?

De XRP koers is deze maand onder zijn 30-daagse moving average (geel) gedaald bij $3,03 en is inmiddels zijn ondersteuning bij $3 verloren. Dit psychologische niveau dient nu al weerstand, wat Ripple momenteel in een downtrend vasthoudt. Ook aan het begin van september dreigt Ripple verder te dalen richting zijn support bij $2,75.

De Relative Strength Index (RSI) van Ripple daalt ook steeds verder. Na het verliezen van de neutrale 50, ligt de RSI op 41, wat aangeeft dat bearish druk hoog blijft. Afhankelijk van hoe lang Ripple blijft dalen, zakt de RSI naar 30. Vanaf dat punt is Ripple oversold en neemt de kans op een herstelbeweging toe. Tegen die tijd kan XRP wellicht $2,50 waard zijn.

XRP koers grafiek – Bron: TradingView

Het niveau van $2,50 is een sterke ondersteuning, versterkt door de 200-daagse moving average (blauw) onder dat niveau. Dat zou dan een aantrekkelijk punt zijn om in te stappen, voor long-term holders, maar misschien ook voor traders. Maar het risico is wel dat XRP deze ondersteuning verliest en dan terug kan zakken in de range van $2 – $2,50.

Op lange termijn blijft het vooruitzicht positief voor XRP. Als de altcoin opnieuw interesse wekt, kan hij aan het einde van 2025 stijgen naar $5 tot zelfs $10. Maar voor de komende periode kijken investeerders naar alternatieven met potentie voor meer winst.

Opkomende crypto met potentie

PEPENODE ($PEPENODE) is een gloednieuw project die het mogelijk maakt om virtueel meme coins te minen. Met de nieuwe token koop je nodes en upgrades om passief meme coins zoals Dogecoin en Pepe te verzamelen. 70% op elke transactie binnen deze omgeving wordt permanent uit de circulatie gehaald, wat helpt om de token waardevoller te maken.

