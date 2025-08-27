Ripple integratie met Mastercard maakt crypto expert bullish – XRP koers naar $10?

De XRP koers is opnieuw boven $3 gestegen na een licht herstel in de markt en positieve ontwikkelingen rondom Ripple. Crypto exchange Gemini heeft een nieuwe crypto creditcard gelanceerd, in samenwerking met Ripple en Mastercard. Met deze nieuwe XRP creditcard verdien je cashbacks op je uitgaven, in de vorm van XRP.

In het Ripple nieuws van vandaag kijken we naar wat de mogelijke invloed is van deze nieuwe creditcard en waarom crypto experts bullish zijn over de toekomst van XRP na deze integratie met Mastercard.

Nieuwe XRP creditcard gaat live – Kan Ripple 10 dollar worden?

Afgelopen maandag heeft Gemini zijn XRP creditcard onthuld, een Limited Edition met cashbacks in de vorm van XRP. Op basis van wat je koopt, krijg je tot wel 4% van je aankoop terug in XRP. Dit maakt de creditcard een must-have voor grote fans van Ripple en degenen die geloven dat de altcoin meer dan $10 waard kan worden in de toekomst.

💰 Deze week heeft @Gemini de ''XRP editie'' credit card uitgegeven.



Maar wat kun je eigenlijk ermee? Een thread ⬇️ pic.twitter.com/vuSmNfVWO7 — Cryptonews NL (@nlcryptonews) August 27, 2025

Een ander groot voordeel van de nieuwe XRP Mastercard is dat je geen jaarlijkse kosten betaalt voor het hebben van de kaart. Bovendien kun je dankzij XRP eenvoudig en snel betalingen uitvoeren over de hele wereld.

Dankzij de lancering van deze nieuwe creditcard, explodeerde Gemini in populariteit in de appstore. Hiermee haalde de crypto exchange zelfs Coinbase in op basis van zoekresultaten.

Crypto experts bullish

Crypto experts zijn optimistisch over de toekomst van XRP na de lancering van deze bijzondere creditcard. En na het einde van de SEC vs. Ripple rechtszaak in augustus, groeit de verwachting dat de allereerste spot XRP ETF in oktober wordt goedgekeurd voor lancering in de VS.

Dit bij elkaar kan de XRP koers boven $5 brengen in het laatste kwartaal van 2025.

Crypto analist CryptoGoos voorziet ook op technisch gebied een sterke breakout voor de XRP koers. Na het bereiken van het eind van een driehoekpatroon, is XRP mogelijk klaar voor een sterke breuk boven $3 met stijgingen richting $5 in de komende weken.

Wat hier verder bij kan helpen is een mogelijke renteverlaging in de VS, na de Fed-bijeenkomst op 16-17 september. Met hoge verwachtingen dat de rente met 0,25% wordt verlaagd, kunnen grote altcoins zoals XRP extra profiteren. We houden onze volgers op de hoogte, volg ons op Instagram.

XRP koers verwachting september

De XRP koers probeert vandaag een breuk boven het psychologische niveau van $3 te maken. Toch ervaart de altcoin nog veel weerstand met het naderen van zijn 30-daagse moving average (geel) op $3,05. Bij een duidelijke breuk boven dit niveau, kan XRP opnieuw herstellen richting $3,20, $3,27 en $3,40.

Als Ripple echter geen ondersteuning weet te vinden bij $3, dreigt de koers weer onderuit te zakken. Dan kan de altcoin ondersteuning krijgen op $2,90 en $2,84. Een breuk van deze niveaus kan leiden tot dalingen richting $2,74 en $2,50.

XRP koers grafiek – Bron: TradingView

De Relative Strength Index (RSI) van Ripple ligt nog vlak onder de neutrale 50, wat suggereert dat er een balans is tussen bullish en bearish druk. Op basis van de RSI kan de XRP koers vanuit hier beide kanten opgaan, afhankelijk van het sentiment van investeerders.

In aanloop naar oktober kan XRP stijgen, hoewel we op korte termijn meer zijwaartse bewegingen verwachten. Traders die op zoek zijn naar hogere winsten op korte termijn kijken dan ook naar alternatieven. Een aantrekkelijk alternatief is een meme coin die eerder dit jaar gelanceerd is en mogelijk op het punt staat om te exploderen.

