Gigantische Chainlink update: Bulls verkopen massaal XRP voor LINK vandaag

Auteur Robert Bemelmans Auteur Robert Bemelmans Auteursprofiel Delen Gekopieerd Affiliate disclaimer Affiliate disclaimer



Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Lees meer Laatst bijgewerkt: Augustus 22, 2025

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

Chainlink (LINK) heeft een historische mijlpaal bereikt door als eerste oracle platform ter wereld zowel ISO 27001 certificering als SOC 2 compliance te behalen. Deze baanbrekende ontwikkeling valt samen met massale whale rotatie waarbij miljoenen euros worden verschoven van XRP naar LINK posities.

Sinds onze Chainlink vs XRP-analyse van vorige week, is er een opvallende trend zichtbaar in de markt. Uit tradingdata blijkt dat de conversie van XRP naar LINK niet alleen aanhoudt, maar de afgelopen dagen zelfs in een stroomversnelling is geraakt!

Chainlink heeft vandaag aangekondigd dat het de eerste data en interoperabiliteit oracle platform is die zowel ISO 27001 certificering als SOC 2 Type 1 attestatie heeft behaald. Deze certificeringen, uitgevoerd door Deloitte & Touche LLP, dekken Chainlink’s kernproducten waaronder Price Feeds, SmartData (Proof of Reserve & Net Asset Value) en het Cross-Chain Interoperability Protocol (CCIP).

We’re excited to share that Chainlink is now the industry’s first data and interoperability oracle platform to achieve ISO 27001 & SOC 2 compliance.



This is a major step toward unlocking in-production use cases with the world’s largest financial institutions & governments.… pic.twitter.com/O4iRohVg3h — Chainlink (@chainlink) August 21, 2025

De ISO 27001 standaard bevestigt dat Chainlink een robuust Information Security Management System heeft geïmplementeerd dat infrastructuur, ontwikkeling, operaties en beveiliging omvat. De SOC 2 compliance toont aan dat het platform sterke beveiligings- en operationele controles heeft om betrouwbare oracle services te ondersteunen.

Deze certificeringen zijn cruciaal voor institutionele adoptie, aangezien financiële instellingen vaak dergelijke compliance eisen stellen bij het evalueren van derde partij leveranciers. Met deze erkenningen kunnen banken, vermogensbeheerders en overheden nu met meer vertrouwen crypto kopen en Chainlink services gebruiken voor geavanceerde onchain toepassingen.

Whales roteren massaal van XRP naar LINK

Terwijl Chainlink’s fundamentals versterken, observeren crypto analisten een opvallende verschuiving in whale gedrag. Grote investeerders verkopen hun XRP-posities om in te stappen op LINK, wat wijst op groeiend vertrouwen in Chainlink’s toekomstperspectieven.

Lets end the debate once and for all with $xrp and $link

(plus my price predictions)👇



Whales currently rotating millions from $xrp to $link, this raises concerns,

lets take a quick look at both projects:



-XRP is a bridge currency for fast, low cost cross border settlement.… pic.twitter.com/N6aUIb6o9Q — Just Mary (@justmary39) August 18, 2025

Crypto analist Just Mary benadrukt dat hoewel XRP en Chainlink verschillende functies hebben, XRP voor betalingen en LINK voor data/DeFi, beide projecten altcoins met enorm potentieel zijn. Haar voorspellingen tonen LINK conservatief naar $50 en bullish naar $150, terwijl XRP conservatief $5 en bullish $10 kan bereiken.

Chainlink Reserve accumuleert agressief

Het Chainlink netwerk toont niet alleen technische vooruitgang, maar ook sterke financiële groei. Het Chainlink Reserve heeft recent 41.105,84 LINK geaccumuleerd en houdt nu in totaal 150.770,02 LINK.

RESERVE UPDATE



Today, the Chainlink Reserve has accumulated 41,105.84 LINK.



As of August 21st, the Chainlink Reserve holds a total of 150,770.02 LINK.https://t.co/oxMv5N3rFC



The Chainlink Reserve is designed to support the long-term growth and sustainability of the Chainlink… pic.twitter.com/iqqw4FsF7Z — Chainlink (@chainlink) August 21, 2025

Dit reserve systeem is ontworpen om de langetermijngroei en duurzaamheid van het Chainlink netwerk te ondersteunen door LINK te accumuleren uit zowel offchain inkomsten van grote bedrijven als onchain inkomsten van service gebruik. Deze systematische accumulatie toont het vertrouwen in LINK’s toekomstige waardering.

Crypto experts voorspellen LINK koers explosie

De technische analyse van LINK toont enorm veel bullish signalen. Crypto expert Crypto_BitC heeft een ambitieuze voorspelling gedaan waarbij LINK zou kunnen stijgen van $28 naar $576 – een potentiële stijging van meer dan 1.950%.

For the newcomers and those who may have forgotten$LINK is primed to push from $28 to $576 📈



In 2020 $ETH ran from $236 to $4,864 (1,958%) !!!

– With less institutional adoption, regulatory clarity and a smaller over all market



TODAY, we have #Chainlink working and… pic.twitter.com/6GaZmc1E1r — ⬡ LINK Collector ⬡ (@Crypto_BitC) August 21, 2025

Deze voorspelling is gebaseerd op vergelijkingen met Ethereum’s historische prestaties, waarbij ETH in 2020 steeg van $236 naar $4.864. Met Chainlink’s huidige institutionele adoptie, regelgevingshelderheid en liquiditeit zou een vergelijkbare explosieve groei mogelijk zijn.

$LINK with one of the craziest multi-year charts of all time



Chainlink unironically unites all pic.twitter.com/VMhfjmRlyl — RookieXBT 🧲 (@RookieXBT) August 20, 2025

RookieXBT bevestigt deze bullish outlook door te stellen dat LINK “een van de gekste multi-jaar charts aller tijden” heeft en dat Chainlink alle crypto sectoren verenigt. Het is dan ook niet vreemd dat aan de hand van deze data-analyse in combinatie met de laatste ontwikkelingen bij Chainlink, whales massaal overstappen van XRP naar Chainlink.

Institutionele adoptie accelereert

Chainlink’s CCIP protocol wordt al gebruikt door grote financiële instellingen zoals Swift, UBS, ANZ Bank en SBI Digital Markets. Deze banken implementeren het protocol voor integratie tussen privé en publieke blockchains voor getokeniseerde activa en cross-chain afwikkeling.

Met meer dan $90 miljard aan beveiligde waarde en ondersteuning voor honderden protocollen, heeft Chainlink ongeveer 68% marktaandeel in de DeFi sector. Platforms zoals Aave, GMX, Ether.fi, Pendle en Compound zijn afhankelijk van Chainlink’s data standaarden voor hun operaties.

Van altseason naar meme coin season

Terwijl Chainlink’s institutionele weg zich ontvouwt, zoeken veel investeerders naar aanvullende mogelijkheden in de meme coin sector. Token6900 positioneert zich als een innovatief anti-establishment project dat de traditionele financiële wereld uitdaagt.

Token6900 combineert de virale kracht van meme cultuur met sterke tokenomics, waardoor het een unieke propositie biedt voor investeerders die willen profiteren van beide trends. Met de groeiende interesse in community-gedreven projecten en de verwachte voortzetting van de bull run, biedt Token6900 vroege investeerders de kans om deel te nemen aan de volgende fase van altseason, de daaropvolgende meme coin sector explosie.

Token6900 presale toegang