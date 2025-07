Ripple nieuws: Co-founder onder vuur na megadump van $175 miljoen XRP

De cryptomarkt is aan het afkoelen, waardoor bekende crypto’s dalen. Maar het is vooral Ripple die in de afgelopen week behoorlijk is gezakt. De XRP community beschuldigt Ripple co-founder, Chris Larsen, van een $175 miljoen megadump. Hierdoor zakte de XRP koers op woensdag van $3,55 naar $3 in slechts 24 uur. Wat kunnen we van Ripple verwachten na deze XRP crash?

In het Ripple nieuws van vandaag kijken we naar recente ontwikkelingen die zorgden voor een grote daling in de XRP koers. Aan de hand van dit nieuws en belangrijke technische niveaus, kijken we wat het eind van juli kan brengen.

Ripple co-founder beschuldigd van $175 miljoen dump

Chris Larsen, co-founder van Ripple, heeft vermoedelijk 2,81 miljard XRP in wallets die met hem zijn verbonden. Tussen 17 en 23 juli heeft hij zo’n 50 miljoen XRP (~$175 miljoen) verplaatst. De eerste transfers vonden plaats nadat de XRP koers een all-time high bereikte boven $3,60.

Juist door de timing en het grote bedrag van bijna $200 miljoen krijgt Larsen zoveel kritiek van de XRP community.

Wallets die gekoppeld zijn aan Larsen hebben ruim 4% van de totale supply. Investeerders maken zich daarom zorgen dat de Ripple co-founder nog meer gaat verkopen. Dat zorgt voor verdere dalingen en liquidaties, maar beperkt de koopdruk nu Ripple vlak boven een koers van $3 ligt.

Sommigen vragen zich af hoe XRP de top 3 grootste cryptomunt kan zijn terwijl insiders de coin dumpen. Anderen maken zich minder zorgen over de verplaatsing van de tokens en noemen het een daad van decentralisatie.

De co-founder zelf heeft tot dusver geen commentaar geleverd op de kritiek die hij kreeg. Wat wel bijzonder is dat het officiële account van Ripple in dezelfde periode een waarschuwing eruit gooide voor nepaccounts en scams.

Het vertrouwen vanuit de community lijkt voor nu omlaag te zijn gegaan. Desondanks weet de XRP koers zijn ondersteuning bij $3 te behouden. Dit suggereert dat de co-founder niet meer aan het dumpen is en dat er wellicht een herstel aankomt in augustus.

Hieronder kijken we naar onze Ripple verwachting voor de laatste dagen van juli.

Ripple koers verwachting juli

De XRP koers is bij $3,55 tegengehouden door sterke weerstand. Ondanks de aanhoudende bullish druk, zorgden de grote verkopen, onder andere van Larsen, dat de koers stagneerde. Toen de koopdruk omlaag ging, nam dit de koers met zich mee. En doordat investeerders in paniek raakten, volgde er een sell-off die XRP onder $3 bracht.

Na de XRP crash stabiliseerde de altcoin opnieuw boven $3, die nog steeds dient als sterke ondersteuning. Zolang Ripple dit niveau behoudt, is dit geen verkeerd moment om in te stappen voor eventuele verdere stijgingen.

Door de crash is ook de Relative Strength Index (RSI) flink afgekoeld naar 67. Hierdoor is Ripple niet meer ‘overbought’, wat traders kan stimuleren om te kopen.

Ripple koers grafiek – Bron: TradingView

Wat verwachten we aan het eind van juli? Realistisch gezien komt er een consolidatie boven $3, met een mogelijke test van deze support voor een daling hieronder. De cryptomarkt verliest momentum aan het einde van de week en dat heeft negatieve implicaties voor XRP. Als de markt zijn momentum nog weet te herpakken aan het einde van de maand, dan kan ook XRP weer stijgen.

Om verder te klimmen moet XRP door weerstand breken bij $3,20, $3,40 en uiteindelijk $3,55. Als dat lukt, kan de altcoin wellicht naar $4 of hoger gaan in augustus.

Desondanks hangt de onzekerheid nog steeds in de lucht, wat XRP aan de ene kant meer risico geeft. Traders die XRP hebben verkocht kijken dan ook liever naar andere cryptomunten die meer winst kunnen leveren tegen een verhoogd risico.

