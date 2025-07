Ripple CEO Garlinghouse waarschuwt voor scammers nu XRP koers stijgt

Auteur Bart Klammer Auteur Bart Klammer Over de schrijver Bart Klammer is in 2021 betrokken geraakt met de crypto markt en let vooral op de huidige marktcyclus om te bepalen hoeveel interesse de wereld op dat moment heeft in cryptocurrency. ... Auteursprofiel Delen Gekopieerd Affiliate disclaimer Affiliate disclaimer



Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Lees meer Laatst bijgewerkt: Juli 24, 2025

Betrouwbaarheid Advertentiebeleid Wij hechten veel waarde aan transparantie voor onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten affiliate links, waarmee we mogelijk een commissie verdienen via deze samenwerkingen. Met meer dan tien jaar ervaring in het verslaan van crypto nieuws biedt Cryptonews gezaghebbende inzichten waar je op kunt vertrouwen. Ons ervaren team van journalisten en analisten combineert diepgaande marktkennis met praktische tests van blockchain-technologieën. We hanteren hoge redactionele standaarden om feitelijke nauwkeurigheid en onpartijdige berichtgeving te waarborgen, zowel over gevestigde cryptocurrencies als opkomende projecten. Onze langdurige aanwezigheid in de industrie en toewijding aan kwaliteitsjournalistiek maken Cryptonews een betrouwbare bron in de dynamische wereld van digitale activa. Lees meer over Cryptonews

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

Met de stijgende XRP koers en de groeiende populariteit van crypto, neemt ook de activiteit onder oplichters toe. Ripple CEO, Brad Garlinghouse, waarschuwt de crypto community voor scammers, die steeds actiever en slimmer worden met hun aanvallen. Wat is er gebeurd met Ripple en wat kunnen we verwachten van oplichters in de sector?

Vandaag kijken we naar recente pogingen tot oplichting van de Ripple community en de tactieken die scammers gebruiken om crypto te stelen van investeerders. We houden onze volgers op de hoogte, volg ons op Instagram.

Ripple CEO waarschuwt voor groei in activiteit scammers

Garlinghouse deelde gisteren een waarschuwing, dat wanneer crypto stijgt, scammers in actie komen om hun visnetten te plaatsen. Stijgende crypto koersen trekken nieuwe investeerder aan, waarvan de naïeven onder hen een makkelijke prooi zijn voor oplichters.

De Ripple CEO deelde het nieuws van nep-accounts die zich voordoen als het officiële account van Ripple op YouTube en X. Garlinghouse geeft dan ook het volgend advies: Als het te goed klinkt om waar te zijn, dan is het waarschijnlijk ook zo.

Like clockwork, with success and market rallies, scammers ramp up their attacks on the crypto community — PLEASE BEWARE of the latest scam targeting the XRP family on @YouTube and impersonating @Ripple’s official account! We will keep reporting these – please do the same.



As… https://t.co/WodO4ZUyW9 — Brad Garlinghouse (@bgarlinghouse) July 23, 2025

Scammers die zich voordoen als een ander account, hebben vaak als doel om jou over te halen om je wallet te verbinden met een website die zij hebben gemaakt. Door dit te doen en een transactie goed te keuren, trekken ze je hele wallet leeg. Meestal gebruiken de oplichters hiervoor de klassieke “claim jouw airdrop hier” methode.

Crypto scams vermijden

Een simpele tactiek om jezelf te beschermen tegen typische crypto scams is door jezelf af te vragen: “Wat hebben de makers van deze website of token eraan om mij, een willekeurig persoon, gratis crypto te geven?” Waarschijnlijk is het antwoord daarop “Niets”. Met andere woorden: vrijwel iedereen die gratis crypto belooft, is een oplichter of een nep-account.

Ripple informeert zijn volgers door duidelijk aan te geven wat zijn officiële accounts en geeft via dit blogbericht extra tips om scams te vermijden.

Hoe reageert de XRP koers?

De XRP koers is sinds gisteren onder $3 gezakt nadat traders de token dumpten. Dit kwam door een verlies van momentum onder altcoins, maar mogelijk ook door gestolen XRP tokens die verkocht zijn door scammers. Desondanks ervaarde Ripple een sterke toename van koopdruk bij $3, waardoor de koers vanochtend weer op $3,10 ligt na een forse 10% daling in de afgelopen 24 uur.

Door de scherpe daling is Ripple’s Relative Strength index (RSI) afgekoeld naar 60. Deze ligt nu niet meer op het ‘overbought’ niveau en geeft de XRP koers ruimte om een volgende sprong omhoog te maken. Door de grote daling is het echter ook lastig te voorspellen of XRP niet verder gaat dalen op korte termijn. Voor nu is de ondersteuning bij $3 belangrijk om in de gaten te houden.

XRP koers grafiek – Bron: TradingView

Mocht Ripple weer stijgen, dan krijgt de altcoin mogelijk te maken met weerstand bij $3,20, $3,41 en $3,55. Het doorbreken van elk van deze weerstanden kan het bullish momentum versterken. Hierdoor is in augustus een stijging richting $4 mogelijk.

Maar omdat veel investeerders XRP boven $3,10 hebben gekocht, is er dus nog een kans dat de koers gaat dalen als er paniek uitbreekt onder deze investeerders. Dit maakt XRP een relatief riskante investering op korte termijn en stimuleert beleggers om te kijken naar alternatieven.

In plaats van Ripple te kopen vlak onder zijn all-time high, kiezen traders voor kleine crypto’s met potentie om veel te stijgen in de zomer. Op het moment zijn meme coins erg populair, deze kunnen dan snel exploderen wanneer ze door de markt worden opgepikt. Hieronder kijken we naar een nieuwe meme coin die vroegtijdig kan worden gekocht.

Gaat deze meme coin x10 in de zomer?

Snorter ($SNORT) is een meme coin die bezig is met het ontwikkelen van zijn eigen sniper bot. Hiermee kun je tokens direct na de lancering kopen, met als doel om de laagste prijs te krijgen. Hierbij is snelheid van groot belang en dat is het groot voordeel van Snorter. Deze bot belooft de allersnelste op de markt te worden en met gebruik van $SNORT heb je daarbij ook nog de laagste tarieven.

Snorter kan niet alleen exploderen in waarde door zijn grappige mascotte, maar kan dus ook veel aandacht trekken vanwege de sniper bot. Hoe meer winst deze bot genereert voor gebruikers, hoe groter de vraag naar $SNORT kan worden. Deze token is tijdelijk verkrijgbaar in een presale en als vroege investeerder profiteer je van een vaste lage prijs. Wees er snel bij, want de presale prijs stijgt binnen 24 uur.