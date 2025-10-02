Ripple koers op weg naar $5 door eerste XRP ETF lancering

De Ripple koers klimt vandaag naar $3, onder andere door groeiend optimisme rondom de opkomende XRP ETF lancering. Uit recent nieuws blijkt dat er maar liefst 10 XRP ETF’s zijn aangevraagd in de VS, waarvan een groot deel in oktober al goedkeuring kan krijgen. Experts verwachten een kans van bijna 100% dat de XRP ETF’s deze maand goedkeuring krijgen.

Wat betekent de lancering van deze crypto ETF’s voor XRP en hoeveel kan Ripple waard worden na de lanceringen? Dat is wat we in het crypto nieuws van vandaag bespreken. Ook kijken we aan de hand van een technische analyse naar belangrijke niveaus om in de gaten te houden.

10 XRP ETF’s klaar voor goedkeuring

Grote asset managers, zoals Franklin Templeton, WisdomTree, ProShares en Grayscale, hebben een XRP ETF aangevraagd bij de Amerikaanse Securities & Exchange Commission (SEC). De laatste deadline voor een groot deel van deze aanvragen is in oktober. Daarom kunnen we deze maand al de eerste lading goedkeuringen verwachten voor de XRP ETF.

De ETF’s zijn mogelijk een belangrijke katalysator voor een nieuwe Ripple all-time high.

Na de lancering van meerdere XRP ETF’s, hebben institutionele investeerders een eenvoudige manier om blootstelling te krijgen tot de waarde van XRP. Dankzij de ETF hoeven ze geen XRP te kopen van een exchange of vast te houden in een wallet. Afhankelijk van de institutionele interesse, kan dit zorgen voor gigantische koersstijgingen.

Daarom verwachten investeerders dat de Ripple koers dit jaar makkelijk naar $5 kan gaan, mits het positieve sentiment aanhoudt. Bovendien is Het vierde kwartaal historisch gezien het meest bullish voor crypto. Het is daarom haast ondenkbaar dat Ripple niet stijgt aan het einde van dit jaar.

100% kans op goedkeuring

Bloomberg analist Eric Balchunas voorspelt dat de kans voor goedkeuring vrijwel 100% is voor de XRP ETF. Dit komt met name door de generic listing standards van de SEC, die duidelijke richtlijnen geven voor ETF-aanvragen.

De generic listing standards skippen ook het hele 19b-4 proces, waardoor nieuwe crypto ETF’s binnen enkele maanden na aanvraag goedgekeurd kunnen worden.

Crypto analisten zijn optimistisch over de toekomst van crypto nu het aanvraagproces van ETF’s nog eenvoudiger en sneller is. Afhankelijk van hoeveel interesse er is in de ETF’s, kunnen we het komende jaar de grootste crypto bull run tot nu toe ingaan.

Ripple koers verwachting Q4 2025

De Ripple koers is deze week met succes door zijn 30-daagse gemiddelde (geel) gebroken bij $2,92. In de ochtend probeert XRP ook de $3 te bereiken, met een kans op een breakout aan het eind van de dag. De altcoin is duidelijk bullish momentum aan het opbouwen, waarmee hij zijn verliezen van afgelopen maanden in kan halen.

Ripple’s Relative Strength Index (RSI) boven de 50 suggereert dat bulls weer de macht krijgen over de koersactiviteit. Dat verhoogt verwachtingen van traders dat XRP gaat stijgen in de komende periode. Hierdoor neemt mogelijk het aantal long-posities toe, wat de koers verder omhoog kan duwen.

Ripple koers grafiek – Bron: TradingView

XRP kan dus op elk moment $3 of meer waard zijn, misschien al op het moment dat je dit leest. Als de altcoin dit niveau als bodem kan claimen, maakt dat de weg vrij voor een klim richting $3,65. Belangrijke weerstanden om dan in de gaten te houden zijn $3,12, $3,31 en $3,50.

Als Ripple daalt, kan de altcoin op korte termijn ondersteuning krijgen van zijn 30-daagse gemiddelde op $2,92. Daarnaast is $2,75 een belangrijk support om in de gaten te houden, indien die uiteraard nodig is. Al met al heeft Ripple veel potentie om dit jaar een nieuwe all-time high neer te zetten en zelfs meer dan $5 waard te worden.

Voor grote investeerders is dit zeer positief. Maar als dit een gigantische bull run wordt, is het aantrekkelijker om te kijken naar kansen voor hogere winst. Kleinere altcoins en meme coins hebben de potentie om te exploderen in de bull run en trekken daarom veel aandacht. Zo is er ook een nieuw project dat binnenkort zijn eigen coin lanceert, die kan exploderen in Q4 2025.

