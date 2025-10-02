Kan de XRP koers een nieuwe all-time high bereiken bij een ETF goedkeuring?

De XRP koers staat net onder $3 en steeg in een maand bijna 5%. Whales kopen meer, en de grotere ETF kans kan de koersrichting bepalen.

Auteur Dirk van Haaster Auteur Dirk van Haaster Over de schrijver Met vier jaar crypto-ervaring en een cum laude master in Strategic Management (Erasmus Universiteit) combineert Dirk strategisch inzicht met analytische scherpte om diepgaande Web3-content te... Auteursprofiel Delen Gekopieerd Affiliate disclaimer Affiliate disclaimer



Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Lees meer Laatst bijgewerkt: Oktober 2, 2025

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

De kans dat de Amerikaanse toezichthouder al in oktober een spot XRP ETF goedkeurt, wordt door Bloomberg op 75% geschat. Dat kan XRP in dezelfde positie brengen als Bitcoin bij de introductie van zijn ETF, waarna een instroom van miljarden volgde. De timing valt samen met een duidelijke stijging in whale activiteit. Kan dit positieve nieuws de XRP koers opdrijven?

XRP koers nadert cruciale steunzone binnen dalend patroon

De XRP koers beweegt in een dalende wedge op de daggrafiek. Dit patroon ontstaat wanneer de koers lagere toppen en bodems vormt die steeds dichter bij elkaar komen. De onderkant van dit patroon ligt rond de 200-daagse exponential moving average, een indicator die vaak als dynamische steun of weerstand fungeert. Deze zone heeft het afgelopen jaar meerdere keren standgehouden, wat het belang onderstreept.

Tegelijkertijd loopt de Relative Strength Index (RSI) op van oversold richting neutraal gebied rond 55. Dit wijst op een afnemend verkoopmomentum. Ook het handelsvolume bij opwaartse candles neemt toe, wat bevestigt dat er meer koopdruk aanwezig is.

Fundamenten versterken het vertrouwen in Ripple

Ripple breidt het gebruik van XRP tokens uit via nieuwe samenwerkingen met banken. Daarbij gaat het vooral om toepassingen rond de tokenisatie van real world assets. Dat betekent dat traditionele financiële producten, zoals obligaties of vastgoed, in digitale vorm op de blockchain worden gebracht. Hierdoor krijgt XRP een rol die verder gaat dan enkel het afwikkelen van transacties.

Daarnaast zorgen diverse DeFi toepassingen ervoor dat XRP holders via staking rendementen rond de 5% kunnen behalen. Dit maakt het token ook interessant voor investeerders die vooral op zoek zijn naar passief inkomen.

Historische patronen en vooruitzichten van XRP

XRP liet in de voorbije jaren in het vierde kwartaal vaak sterke prestaties zien, met gemiddelde prijsstijgingen van meer dan 40%. De combinatie van technische steun, toenemende whale aankopen en de mogelijkheid van een ETF goedkeuring maakt oktober bijzonder belangrijk voor de XRP koers.

Mocht de XRP ETF daadwerkelijk worden goedgekeurd, dan ligt de weg open voor een grootschalige instroom vanuit institutionele partijen. Samen met de technische signalen en het toenemende aantal toepassingen vormt dit een mogelijke katalysator voor de XRP koers.

Meme coins als goed alternatief voor XRP

Voor investeerders die op zoek zijn naarpotentieel hoge winsten, bieden meme coins een interessant alternatief. Binnenkort wordt deze sector uitgebreid met een nieuwe veelbelovende crypto: Maxi Doge ($MAXI). Deze opkomende meme coin is sinds kort beschikbaar via een crypto presale, waarmee al bijna $200.000 is opgehaald in slechts enkele dagen. De interesse van particuliere beleggers lijkt snel toe te nemen.

Maxi Doge richt zich op de echte risiconemers, traders die houden van powerliften én handelen met extreme leverage tot wel 1000x. Investeer vandaag nog in $MAXI om te profiteren van een voordelige instapprijs vóór de verwachte prijsverhoging op dinsdag. Extra rendement behalen? Zet je tokens vast en ontvang een jaarlijkse opbrengst (APY) van maar liefst 1420%.

Doe mee aan de crypto presale en claim je $MAXI vandaag!