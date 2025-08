Ripple koers nieuws: nieuwe breakout door 3,00 steun – wat gaat XRP doen?

De cryptomarkt ervaart een scherpe daling aan het eind van de week. Hierdoor is de Ripple koers gedaald naar $2,90, opgevolgd door een herstel richting de $3 met een stijging van 2,7% in de afgelopen 24 uur. De supportzone bij $3 bereidt XRP mogelijk voor op een nieuwe breakout. En mocht crypto de volgende week herstellen, dan is Ripple wellicht klaar voor een nieuwe all-time high in augustus.

Waarom stijgt Ripple terwijl veel andere crypto’s dalen? In het Ripple nieuws van vandaag kijken we naar hoe bulls het niveau van $3 verdedigen en wat dit betekent voor de altcoin. We houden onze volgers op de hoogte, volg ons op Instagram.

Wat gaat XRP doen terwijl crypto daalt?

Terwijl Bitcoin richting $113.000 is gedaald na het verlies van support bij $115k, verdedigen bulls het niveau tussen $2,90 en $3 voor XRP. Deze technische support duwt XRP opnieuw richting $3 en als de altcoin hier weer boven kan consolideren, volgt er mogelijk een grote stijging in augustus.

Crypto analisten geven aan dat de support zone rond $2,95 stand moet houden om het bullish vooruitzicht voor XRP te waarborgen. Een verlies hiervan leidt mogelijk tot dalingen richting $2,80, $2,50 en $2,20.

HUGE Moment for #XRP | Price at HUGE support level | Make or break! 📈🤷‍♂️📉 pic.twitter.com/tkqx6iO3oR — Cryptoes (@cryptoes_ta) August 1, 2025

Een mogelijke reden dat bulls al snel kiezen om te kopen tijdens de dip, is een recente ontwikkeling in de SEC vs. Ripple rechtszaak. Op 15 augustus maakt de SEC mogelijk bekend of hij zijn hoger beroep tegen Ripple wil intrekken. Dan zouden beide partijen toestemmen en kan de rechtszaak worden afgerond.

De verwachting is dat gaat Ripple stijgen in de aanloop naar deze datum en dat er kort daarna een sell-off volgt. Wat we aan het begin van dit weekend zien is mogelijk de eerste investeerders die willen meeliften op de verwachte hype.

Een andere mogelijke reden dat Ripple niet verder daalt, is een tekort aan verkoopdruk. Veel investeerders en traders verkochten XRP tussen $3,20 en $3,60, waardoor er nu vooral long-term holders overblijven.

Ripple koers verwachting augustus

De Ripple koers is sterk gedaald vanuit zijn piek bij $3,66, maar wordt voor nu opgevangen door sterke ondersteuning tussen $2,90 en $3. Ook de 30-daagse moving average (geel) dient als support en beperkt de bearish druk bij $2,95. Het behouden van dit niveau maakt een herstel boven $3 mogelijk op korte termijn.

Vanuit $3 kan de Ripple koers consolideren, of, afhankelijk van wat de markt doet, stijgen richting weerstand bij $3,13 en $3,24. Een herstel naar de zone van $3,40 – $3,66 kan echter langer duren, gezien de daling hierbij werd veroorzaakt door een sell-off van Chris Larsen, de co-founder van Ripple.

Ripple koers grafiek – Bron: TradingView

In principe kan XRP vanuit hier beide kanten op gaat, wel als we kijken naar de Relative Strength index (RSI). Deze ligt op het neutrale niveau van 50 en wijst op een balans tussen bearish en bullish druk in de afgelopen periode.

Een herstel boven $3 is cruciaal voor de short-term bullish outlook voor XRP, terwijl een breuk onder $2,90 juist bearish is. Als Ripple weet te herstellen, kan de altcoin in augustus herstellen richting $3,50 of een nieuwe all-time high zetten op $4+.

Voor grote investeerders kan XRP nog voor aantrekkelijke gains zorgen, maar voor de kleinere is het niet meer de moeite waard om XRP te kopen bij $3. Voor degenen die op zoek zijn naar crypto’s met potentie voor hogere winst, zijn altcoins met een lagere market cap aantrekkelijker. Dat is een van de redenen dat een nieuw project veel aandacht trekt van de markt.

