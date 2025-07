Ripple koers doorbreekt 6-jarig driehoekspatroon – XRP korte termijn naar $6

De Ripple koers consolideert rond $3,50 na een stijging van zo’n 20% in de afgelopen week. Maar na het doorbreken van een 6-jarig symmetrisch driehoekspatroon, is de altcoin mogelijk op weg naar $6 op korte termijn. Gaat de Ripple prijs verder stijgen of breekt de altcoin onder zijn support van $3,46?

Vandaag analyseren we de XRP koers op basis van een lange termijn patroon en een sterke toename van volume. Op basis hiervan en een aantal andere belangrijke niveaus, kijken we wat Ripple kan gaan doen op korte termijn.

Ripple koers breekt door 6-jarig symmetrisch driehoekspatroon

Crypto analist Ali Martinez deelde gisteren een belangrijke gebeurtenis voor XRP op technisch gebied. Na het doorbreken van een zesjarig patroon, is de XRP verwachting van Ali erg positief. Volgens hem kan de Ripple prijs op korte termijn verder stijgen naar een nieuwe all-time high van $6.

Het driehoekspatroon geeft aan dat de XRP koers in de afgelopen jaren langzamerhand consolideerde rond $2. De recente stijging richting $3,66 markeerde een gewelddadige breuk boven dit patroon en geeft aan dat de interesse in XRP sterk is gegroeid.

Na een korte consolidatie rond $3,50, is het mogelijk dat de XRP koers verder klimt richting het $6 koersdoel aan het begin van augustus. Dit is op het moment niet eens onrealistisch, als we kijken naar het recente succes van altcoins, waaronder Ethereum, die profiteert van grote ETF-inflows.

In november-december 2024 zagen we hoe de XRP koers explodeerde van $0,50 naar $2,70. Als de interesse in crypto toe blijft nemen, is een vergelijkbare stijging opnieuw mogelijk voor XRP.

Ripple profiteert van succes RLUSD

Aan het eind van 2024 lanceerde Ripple ook officieel zijn eigen stablecoin, Ripple USD (RLUSD). Deze stablecoin is in de afgelopen maanden behoorlijk gegroeid en heeft nu zelfs een positie opgebouwd als #16 grootste cryptomunt op basis van marktkapitalisatie.

RLUSD is een dollar stablecoin die XRP kan voorzien van extra liquiditeit, maar ook een rol kan spelen in de massale adoptie van crypto onder institutionele investeerders en Wall Street. Dat kan dan zorgen voor een gigantische crypto bull run zoals we nog nooit eerder hebben gezien.

In zo’n bull run, wat binnen enkele maanden al kan beginnen, is een Ripple koers van $10 of misschien zelfs $20 mogelijk. Vanuit hier betekent het dat Ripple in theorie tot wel 478% kan stijgen. Maar wat kunnen we op korte termijn verwachten voor Ripple, naast het doel van $6?

Wat gaat Ripple doen op korte termijn?

De XRP koers ervaart vandaag een lichte daling na zijn periode van twee weken waarin de altcoin vrijwel alleen maar omhoog is gegaan. Een daling zoals deze is nodig, want deze winstnemingen verlagen de verkoopdruk in de nabije toekomst. Bovendien zorgt dit ervoor dat de Relative Strength Index (RSI) afkoelt en mogelijk zelfs weer buiten de ‘overbought’ zone daalt bij 70+.

Afhankelijk van hoe hoog de koopdruk blijft, kan de XRP ondersteuning krijgen bij $2,46. Maar een duidelijke breuk onder dit niveau, kan leiden tot dalingen richting $3,20 en $3 in de komende dagen. Als de ondersteuning standhoudt, kunnen nieuwe investeerders hier instappen en is een stijging richting een nieuwe all-time high mogelijk in de komende weken.

Ripple koers grafiek – Bron: TradingView

Wat Ripple gaat doen in de komende periode, hangt erg af van het sentiment van crypto investeerders. Nu de crypto markt behoorlijk is gestegen in de afgelopen weken, is het niet onrealistisch dat we een verdere correctie gaan zien. Deze verwachting voor XRP kan leiden tot twijfel onder kopers, die dan overwegen om te investeren in andere veelbelovende cryptomunten.

Er lijkt nog niet veel vertrouwen te zijn in utility tokens, die mogelijk meer tijd nodig hebben om verder te stijgen. Investeerders kijken vooral nog naar meme coins, die potentie om explosieve winst te leveren in een bull run. Meme coins zijn uiteraard riskanter, maar voor veel traders zijn de grote potentiële gains dit risico waard.

