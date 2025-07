Ethereum nadert $4.000 door ETF-instroom – ligt $10K ETH binnen bereik?

Ethereum beweegt richting een belangrijk psychologisch niveau: $4.000. Na weken van gestage stijging lijkt het momentum zich te versnellen. De toegenomen instroom in Ethereum-ETF’s, groeiende activiteit binnen DeFi en een toenemend tekort aan circulerend aanbod zetten de prijs onder opwaartse druk. Analisten beginnen zich af te vragen: staat ETH aan het begin van een nieuwe rally richting $10.000?

ETF-instroom versterkt marktdynamiek

Sinds de goedkeuring van spot-ETF’s in de VS stroomt er gestaag kapitaal naar Ethereum-vehikels. De totale instroom bedraagt inmiddels meer dan $7 miljard, waarmee ETH duidelijk profiteert van institutionele belangstelling. In tegenstelling tot eerdere cycli, waarin vooral retailbeleggers de koers aanstuurden, spelen nu grote vermogensbeheerders en fondsen een centrale rol.

Dagelijkse Ethereum ETF-instroom in juli 2025 per aanbieder. Bron: farside.co.uk



De impact is merkbaar op de markt. De liquiditeit op exchanges neemt af, omdat grote hoeveelheden ETH worden vastgezet in ETF-structuren of langdurig worden gestaket. Hierdoor ontstaat er een vorm van aanbodschaarste, die de opwaartse druk verder vergroot – zeker in een context waarin de vraag toeneemt.

DeFi en on-chain activiteit trekken aan

Niet alleen ETF’s zorgen voor beweging. Binnen het Ethereum-ecosysteem groeit de activiteit op het gebied van DeFi, NFT’s en Layer 2-oplossingen. De totale waarde vergrendeld (TVL) op Ethereum ligt opnieuw boven de $80 miljard, met duidelijke signalen van herstel in gebruikersaantallen en transactievolumes.

$ETH on-chain volume pumped 280% in the last 12 days.



Ethereum usage is increasing and will surpass $10,000,000,000 again. 🚀 pic.twitter.com/iAU9fwG7wh — Ted (@TedPillows) July 19, 2025

Ook het aantal nieuwe wallets neemt toe, evenals het gebruik van dapps en bridges. Dit wijst op een bredere adoptiebeweging die niet louter speculatief van aard is, maar ook gedragen wordt door gebruikstoepassingen. Ethereum laat hiermee zien dat het niet alleen waardevol is als asset, maar ook als functionele infrastructuur binnen Web3.

$10.000 ETH steeds minder vergezocht

De combinatie van stijgende vraag, beperkt aanbod en fundamentele groei maakt dat steeds meer marktanalisten een koers van $10.000 voor mogelijk houden. Waar dit een jaar geleden nog als overdreven optimistisch werd bestempeld, begint het nu onderdeel te worden van serieuze scenario-analyses.

De aankomende Fusaka-fork en de verdere ontwikkeling van het rollup-ecosysteem zorgen voor technologische onderbouwing van deze verwachting. Ethereum wordt efficiënter, goedkoper en schaalbaarder – belangrijke voorwaarden voor langdurige netwerkadoptie en waardestijging.

De aandacht verschuift richting altcoins

Zoals vaker in eerdere marktfases leidt een stijgende ETH-prijs tot hernieuwde belangstelling voor altcoins. Zodra Ethereum stevig terrein wint, beginnen beleggers ook kansen te zoeken in kleinere, opkomende tokens die mogelijk nog sterker presteren. Deze zogeheten “altseason” kenmerkt zich vaak door een explosieve rotatie van kapitaal richting meer speculatieve assets met hogere groeipotentie.

Memecoins maken daar traditioneel een opvallend deel van uit. Ze combineren snelheid, community en internetcultuur – en blijken keer op keer in staat om onverwacht veel aandacht én kapitaal aan te trekken. Waar grote projecten traag bewegen, kunnen kleinere tokens binnen dagen of weken viraal gaan.

Presale-pagina van memecoin TOKEN6900. Bron: Token6900

In die context duikt ook een nieuw project op dat het gesprek begint te domineren: TOKEN6900. Het zet bewust in op humor, timing en digitale herkenbaarheid in plaats van technische complexiteit – precies de ingrediënten die eerdere memecoin-successen kenmerkten.

Het project bevindt zich momenteel in een presale fase, waardoor het vooral aandacht trekt van investeerders die graag inspelen op cultureel momentum binnen Web3.