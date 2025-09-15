Ripple koers 2026 verwachting: CEO crypto.com bullish over XRP

Auteur Bart Klammer Auteur Bart Klammer Over de schrijver Bart Klammer is in 2021 betrokken geraakt met de crypto markt en let vooral op de huidige marktcyclus om te bepalen hoeveel interesse de wereld op dat moment heeft in cryptocurrency. ... Auteursprofiel Delen Gekopieerd Affiliate disclaimer Affiliate disclaimer



Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Lees meer Laatst bijgewerkt: September 15, 2025

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

De Ripple koers is vandaag onder $3 gedaald door stijgende volatiliteit in de cryptomarkt. Deze woensdag maakt de Federal Reserve zijn rentebesluit bekend, iets wat vaak zorgt voor volatiliteit. Toch blijven verwachtingen voor XRP positief. Zo voorspelt de CEO van crypto.com dat de XRP ETF $8 miljard aan volume aan kunnen trekken in 2026. Gaat XRP exploderen in de bull run?

In het XRP nieuws van vandaag kijken we naar recente positieve ontwikkelingen, waardoor XRP stijgt op langere termijn. Ook kijken we naar de positieve verwachtingen van Kris Marszalek, de CEO van crypto.com.

Crypto.com CEO voorspelt $8 miljard XRP ETF inflows in 2026

Crypto analist Amelia deelde gisteren een video van Crypto.com CEO, Kris Marszalek, die zijn verwachtingen voor altcoins deelde. Volgens hem gaat de XRP ETF $8 miljard aantrekken, iets wat kan zorgen voor flinke koersstijgingen voor Ripple.

De XRP ETF wordt naar verwachting goedgekeurd in oktober, waar de Amerikaanse SEC meerdere deadlines heeft staan voor altcoin ETF’s. Een deel van deze deadlines is finaal, wat betekent dat deze deadlines niet verder mogen worden verzet, de SEC moet dan kiezen voor goedkeuring of afwijzing.

💡 Remember this:



Kris Marszalek, CEO of https://t.co/cHOdhNQNVn:



„#XRP ETFs are going to attract $8 billion of inflows in 2026!“ 💰



The times we saw XRP below two digits are numbered… 📈 pic.twitter.com/1TuSF9X72x — 𝓐𝓶𝓮𝓵𝓲𝓮 (@_Crypto_Barbie) September 14, 2025

Crypto ETF’s hebben de markt voor goed veranderd. Zo heeft de Bitcoin ETF sinds lancering in 2024 gezorgd voor regelmatige nieuwe all-time highs. Inmiddels is Bitcoin bijna twee keer zoveel waard als in de piek van de euforische bull run van 2021. Ethereum is recentelijk ook omhoog geschoten door de hoge interesse in de Ethereum ETF en heeft haar oude all-time high van 2021 licht verbeterd.

Maar er zijn veel altcoins die nog geen spot ETF hebben, waaronder XRP. En met de toenemende interesse van institutionele investeerders in altcoin, hoeft het niet lang te duren voordat andere altcoins ook profiteren van grote kapitaalinjecties.

Crypto analist voorspelt breakout voor Ripple koers

Ondanks de daling van vandaag, denkt een analist dat XRP zich opmaakt voor een sterke breuk boven $3. Bij de volgende pump, mogelijk na de Fed-bijeenkomst, kan Ripple stijgen richting $5 in de komende weken.

The $XRP pump is not over yet 🚀



$5 is coming this month 🚀 pic.twitter.com/M2DPEIDbrt — QuantumFox (@QantaFox) September 14, 2025

Ook op lange termijn zijn er optimistische voorspellingen voor de Ripple koers. Zo is er een analist die voorspelt dat XRP zelfs 800% omhoog kan gaan in het komende jaar.

Ripple koers verwachting september

Sinds het verliezen van bullish momentum in juli, beweegt de Ripple koers veel zijwaarts. Maar een recente breuk boven de 30-daagse moving average (geel) signaleert mogelijk het begin van een rally. Door volatiliteit is het ook mogelijk dat XRP aan het begin van de week onder dit niveau daalt bij $2,94. Maar na de Fed-bijeenkomst, verwachten marktexperts een grote pump voor crypto en dus ook voor XRP.

De Relative Strength Index (RSI) van Ripple beweegt zich rond de 50 en wijst op een neutraal momentum. Dat betekent dat er nog geen duidelijke druk op de koers wordt uitgeoefend, bearish noch bullish. Op hetzelfde moment maakt dat een definitieve breuk onder de 30-daagse moving average lastiger.

Ripple koers grafiek – Bron: TradingView

Belangrijke weerstanden om in de gaten te houden zijn de psychologische $3, gevolgd door technische niveaus bij $3,12, $3,18 en $3,27. Een breuk boven deze niveaus brengt Ripple dichter bij een nieuwe all-time high, wat in september nog mogelijk is. Dit hangt af van hoe de markt reageert op het besluit van de Federal Reserve op woensdag.

Maar ondanks positieve voorspellingen voor XRP op langere termijn, zijn er veel kleine investeerders die liever kijken naar alternatieven met meer ruimte om te stijgen. Als de nieuwe bull run binnenkort begint, zijn er namelijk kleine altcoins die in verhouding veel harder kunnen stijgen dan XRP. Hieronder kijken we naar een alternatief dat investeerders kan helpen met winst maken tijdens de bull run.

Alternatief voor Ripple

Best Wallet lanceert binnenkort zijn eigen utility token, $BEST. Niet alleen kan deze token zelf stijgen in waarde, ook geeft het exclusieve voordelen voor holders, waarmee je nog meer uit de bull run kan halen. Je krijgt bijvoorbeeld vroegtijdig toegang tot nieuwe crypto projecten en presales, voordat deze live gaan. Ook krijg je korting binnen de app en profiteer je van extra hoge staking beloningen.

$BEST is tijdelijk verkrijgbaar in een presale en heeft daarmee al meer dan $15,8 miljoen opgehaald. De wallet heeft inmiddels ruim 250.000 actieve gebruikers, die kunnen profiteren van de utility token. Tijdens de presale heb je niet alleen een vaste lage prijs, maar ook de mogelijkheid om $BEST zelf te staken voor extra hoge staking beloningen. Je hebt nog zo’n 24 uur voordat de prijs stijgt.