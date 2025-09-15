XRP koers klaar voor explosie – analist voorspelt 800% stijging na doorbraak

Auteur Rutger Kant Auteur Rutger Kant Auteursprofiel Delen Gekopieerd Affiliate disclaimer Affiliate disclaimer



Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Lees meer Laatst bijgewerkt: September 15, 2025

De XRP koers staat volgens analisten klaar voor een explosieve doorbraak. Na de recente uitbraak boven $3 wijzen zowel technische indicatoren als fundamentele ontwikkelingen op verdere stijging. Een analist voorspelt zelfs dat XRP op lange termijn tot 800% kan toenemen, gesteund door nieuwe samenwerkingen en toenemende speculatie over een mogelijke XRP ETF. In dit artikel gaan we hier dieper op in en bekijken we wat dit betekent voor de koersverwachting van XRP.

XRP koers klaar voor explosie

De XRP koers brak donderdag boven het dalende wigpatroon uit (getekend door sinds half juli meerdere toppen en bodems met twee trendlijnen te verbinden). Een uitbraak uit dit patroon speelt in het voordeel van de bulls. XRP steeg in de daaropvolgende twee dagen met 2,5%, maar daalde zondag licht. Op maandag, ten tijde van schrijven, schommelt de koers rond de $3,03.

XRP koers. Bron: TradingView

Als XRP zijn opwaartse momentum weet vast te houden, kan de rally zich uitbreiden richting de dagelijkse weerstand op $3,40.

Net als Bitcoin en Ethereum staat de RSI van XRP boven het neutrale niveau van 50, wat wijst op een bullish momentum. Daarnaast liet de MACD vorige week een bullish crossover zien, die nog steeds geldig is en duidt op aanhoudende opwaartse kracht en een positieve trend.

Het optimisme rond Ripple is niet alleen technisch van aard. Ripple heeft stilletjes zijn wereldwijde samenwerkingen uitgebreid, vooral op het gebied van grensoverschrijdende betalingen en custody-oplossingen. Zo heeft Ripple deze maand de banden met de Spaanse bankgigant BBVA versterkt onder het Europese MiCA-raamwerk.

Tegelijkertijd blijft de speculatie rond een mogelijke XRP exchange-traded fund (ETF) toenemen, zeker na de goedkeuring van spot Bitcoin- en Ethereum-ETF’s in de VS. Bulls stellen dat zo’n product miljarden aan nieuwe vraag zou kunnen ontgrendelen.

Met deze bullish fundamentele ontwikkelingen, verwacht een analist op lange termijn zelfs een stijging van 800%:

Analist voorspelt 800% stijging na doorbraak

XRP heeft een sterke comeback boven de $3 neergezet, maar volgens een crypto-analist wijzen de technische signalen nu op een uitbraak die rendementen kan opleveren die weinigen voor mogelijk hadden gehouden.

Technisch analist Matt Hughes deelde deze week een grafiek waarin een langetermijn Fibonacci-extensie wordt getoond, met de volgende grote koersdoelen voor XRP op $8,30, $13,39 en zelfs $26,63. Vergeleken met de huidige prijs rond $3,05 zou dat een stijging van meer dan 773% betekenen.

“XRP wil ook meedoen,” merkte Hughes op, waarmee hij suggereerde dat de munt binnenkort in de voetsporen kan treden van andere large-cap tokens die al explosieve rally’s hebben laten zien. Zijn analyse wijst erop dat jarenlange consolidatie eindelijk wordt doorbroken, waarbij de grens van $3 eerder als lanceerplatform dient dan als plafond.

Als XRP het hoogste koersdoel van Hughes bereikt, zou een positie van $150.000 veranderen in ruim $1,3 miljoen. Zelfs zijn meer conservatieve doelen wijzen nog steeds op een verviervoudiging tot vervijfvoudiging van het rendement voor investeerders.

Een Fibonacci-extensie is een hulpmiddel dat handelaren gebruiken om te voorspellen hoe ver de koers van een asset kan stijgen nadat een belangrijk niveau is doorbroken. Het is gebaseerd op de Fibonacci-reeks, een getallenpatroon dat veel in de natuur voorkomt en dat financiële markten vaak lijken te volgen.

In de technische analyse gebruiken handelaren deze ratio’s (zoals 1,618 of 2,618) om toekomstige koersdoelen te projecteren die verder reiken dan de gebruikelijke support- en weerstandsniveaus.