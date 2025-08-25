XRP nieuws vandaag: Mastercard launch, SEC tekent case, FED-impact, Ripple koers analyse

Auteur Robert Bemelmans Auteur Robert Bemelmans Auteursprofiel Delen Gekopieerd Affiliate disclaimer Affiliate disclaimer



Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Lees meer Laatst bijgewerkt: Augustus 25, 2025

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

Op 25 augustus 2025 beleeft XRP een bijzondere dag door nieuwe ontwikkelingen die voortbouwen op recente doorbraken. Twee dagen eerder werd de definitieve beëindiging van de SEC vs Ripple rechtszaak aangekondigd, waarbij de SEC het einde van de XRP-case heeft getekend. Nu is eindelijk de laatste FUD omtrent het SEC onderwerp de deur uit.

Vandaag vindt de daadwerkelijke launch plaats van de Gemini x Ripple x Mastercard creditcard, terwijl Fed-voorzitter Jerome Powell’s opmerkingen over mogelijke renteverlagingen extra momentum geven aan de crypto markt. Deze combinatie van recente juridische duidelijkheid en de live partnership launch heeft de XRP koers 10% laten stijgen naar $3,12, maar mogen we eindelijk een grote pump verwachten in september?

Mastercard x Ripple launch vandaag

De Ripple community kijkt reikhalzend uit naar verdere details over de Gemini+Ripple=XRP Mastercard samenwerking die voor vandaag werd aangekondigd.

XRP HOLDERS! HUGE DAY TOMORROW!🚀🚀🚀



GEMINI+RIPPLE=XRP MASTERCARD



WERE GETTING CLOSER FAM!🫡 pic.twitter.com/mRDnk6NBnb — Jordan Clark (@itsjordanclark) August 24, 2025

De integratie met Mastercard zou XRP’s utility als betalingsmiddel significant kunnen vergroten. De XRP Mastercard biedt gebruikers tot 4% cashback direct uitbetaald in XRP tokens, wat een revolutionaire stap vormt in de adoptie van cryptocurrency voor dagelijkse betalingen.

SEC vs Ripple case definitief afgesloten

Na jaren van onzekerheid is de rechtszaak tussen de Securities and Exchange Commission en Ripple Labs officieel ten einde gekomen. Op 23 augustus hebben beide partijen hun hoger beroep ingetrokken, waarbij het oorspronkelijke vonnis van rechter Analisa Torres gehandhaafd blijft. Ripple moet een boete van $125 miljoen betalen, maar de uitspraak dat XRP geen security is voor secundaire markttransacties blijft intact.

BOOOOOOOOOOOOOOOOOOOM!!!



The court has approved the SEC’s and @Ripple’s stipulation to dismiss the appeals!



💥THE CASE IS FINALLY OVER💥



Congratulations #XRP community! 🥳 pic.twitter.com/pjiFCEtX2T — JackTheRippler ©️ (@RippleXrpie) August 22, 2025

De XRP koers verwachting krijgt nu meer duidelijkheid nu de juridische onzekerheid is weggenomen. Crypto experts zien dit als een belangrijke katalysator voor verdere adoptie van XRP door institutionele partijen. De Ripple koers heeft positief gereageerd op het nieuws, waarbij investeerders opgelucht zijn dat de jarenlange onzekerheid eindelijk voorbij is, echter laat de grote pump naar $5 of hoger nog op zich wachten.

ETF-ontwikkelingen zorgen voor optimisme

Zeven grote vermogensbeheerders hebben hun S-1 applicaties voor spot XRP ETF’s bijgewerkt op 22 augustus, kort na de afronding van de SEC-zaak. Grayscale, 21Shares, Bitwise, Franklin Templeton, WisdomTree, CoinShares en Canary Capital hebben allemaal hun aanvragen aangepast.

Ondanks deze positieve ontwikkelingen blijft de XRP waarde enigszins volatiel. Crypto analisten voorspellen dat BlackRock binnenkort ook een XRP ETF zal lanceren, wat de koers verder kan stuwen. We blijven deze ontwikkelingen in de gaten houden.

Imagine sitting in the offices of BlackRock while XRP flips you in market cap.



They are launching an XRP ETF.



100%.



It will outperform the ETH ETF too… — Zach Rector (@ZachRector7) August 24, 2025

Met beslissingen verwacht in oktober kunnen deze ETF’s een gamechanger worden voor institutionele adoptie. De groei in liquiditeit van grote instituties is essentieel voor een volgende XRP-pump, mede door de enorme XRP marketcap op dit moment.

Fed rentebeslissingen beïnvloeden crypto markt

ChatGPT’s analyse van de impact van Fed renteverlagingen op XRP toont gemengde signalen. Enerzijds kunnen lagere rentes zorgen voor meer kapitaalstromen naar risico assets zoals altcoins, anderzijds waarschuwt de AI voor kortetermijnvolatiliteit als renteverlagingen gepaard gaan met recessie-angsten.

XRP, als de op twee na grootste cryptocurrency, profiteert historisch gezien van een zwakkere dollar die ontstaat door lagere rentes. ChatGPT voorspelt dat “altcoins zoals XRP doorgaans met vertraging volgen – soms explosief zodra kapitaal roteert”.

Crypto expert september XRP koers analyse

Ondanks recente whale selling en een MVRV death cross, verwachten analisten nog steeds een XRP rally naar $3,65. Kurnia Bijaksana’s technische analyse toont dat XRP een belangrijke trendlijn moet doorbreken voor verdere stijging, met targets op $3,66 en vervolgens $4,50.

XRP Market Outlook



XRP will need to break this trendline if it wants to go up further.

If the trendline is broken, then I am targeting 3.66 for XRP, then 4.5



Anticipate the possibility of XRP testing the resistance become support in daily timeframe (2.6 USD area) as well pic.twitter.com/QMqfRPWZCc — Kurnia Bijaksana (@mkbijaksana) August 24, 2025

De crypto bull run lijkt momentum te behouden, ondanks kortetermijncorrecties. Investeerders die nu instappen kunnen profiteren van de relatief lage koers ten opzichte van de verwachte targets.

De huidige marktomstandigheden bieden unieke kansen voor crypto-investeerders die zoeken naar projecten met sterke fundamentals en duidelijke regulatoire status. Opkomende cryptomunten zoals XRP profiteren van de groeiende institutionele acceptatie en duidelijkheid rondom hun juridische status.

We wachten in spanning de pump naar $4,50 en uiteindelijk het psychologische niveau van $5 af. September wordt een spannende maand voor de XRP koers. Crypto experts verwachten dat wanneer het $5 niveau wordt doorbroken, de volgende pump naar $10 verwacht kan worden in oktober aan de hand van ETF beslissingen en FOMO.

Best Wallet voor XRP-opslag

Met de toenemende institutionele interesse in XRP wordt veilige opslag steeds belangrijker. Best Wallet biedt een gebruiksvriendelijke oplossing voor het veilig bewaren van XRP en andere cryptocurrencies. Het platform combineert geavanceerde beveiligingsfeatures met een intuïtieve interface, waardoor het ideaal is voor zowel beginners als ervaren crypto-investeerders.

Door tijdens de presale Best Wallet-tokens te kopen, krijg je toegang tot premium trading tools, geautomatiseerd handelen en extra hoge staking rewards over je geparkeerde crypto.

Best Wallet presale toegang