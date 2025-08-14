Ripple expert: XRP koers staat klaar voor nieuwe ATH – krijgen investeerders straks FOMO?

De XRP koers is vannacht gestegen naar $3,34, maar verloor in de ochtend zijn momentum. Toch denkt een Ripple expert dat een nieuwe all-time high aanstaande is voor de altcoin. Dankzij activiteit die vergelijkbaar is met de XRP cycle van 2017-2018, is Ripple mogelijk in staat om binnenkort richting $20 te klimmen.

In de Ripple koersverwachting van vandaag kijken we naar de inzichten van Crypto analist Jaydee. De analist verwacht een sterke piek voor XRP, gevolgd door een nog grotere crash.

XRP koers klaar voor explosieve rally

Jaydee deelde kortgeleden een waarschuwing, maar deze waarschuwing heeft een positieve kant. Net als in de bull run van 2017-2018 (waarin XRP 70.000% omhoog ging), krijgt XRP steeds meer aandacht. Hierdoor kan de altcoin binnen een jaar tijd gigantisch omhoog gaan. Maar volgens de analist is het erg belangrijk om op tijd uit te stappen.

Net als in de bull run van 8 jaar geleden, eindigde XRP met een grote crash. Volgens Jaydee was XRP destijds zwaar overgewaardeerd en hetzelfde kan in deze bull run ook gebeuren. Het gevolg is dat een kleine groep investeerders enorme winsten pakt, terwijl de grote groep zal dienen als ‘exit liquidity’. Hij voorspelt dat de top in zich is wanneer beroemdheden zoals Vincent Scott adviseren om XRP te kopen.

Afhankelijk van hoeveel geld investeerders tijdens de piek in XRP stoppen, zal deze crash levens kapot maken. Een crash van 95% zou XRP terugbrengen naar $1.

Op de grafiek laat de analist zien hoe hij verwacht dat XRP richting $20 gaat stijgen. Uiteraard gaat de altcoin niet nog zo’n 70.000% stijging neerzetten als in de 2017-2018 cycle. Maar met een breakout boven de huidige all-time high, kan de altcoin wel nog zo’n 600% omhoog gaan in het komende jaar.

Kortom: bereid je de komende tijd voor op grote stijgingen voor XRP, maar zet je ook schrap voor een grote crash aan het eind. De piek is vaak in zicht wanneer de markt te veel euforie toont, maar blijft lastig te timen. Een andere manier om met winst uit te stappen is door bij elke grote stijging een deel te verkopen.

XRP koers verwachting korte termijn

De XRP koers consolideert nog steeds boven zijn 30-daagse moving average (geel) bij $3,20 en vormt hiermee een sterke bodem voor de volgende rally. Als XRP deze ondersteuning echter verliest, kan de altcoin dalen richting $3,10 en $3.

Op het moment zien we dat vooral Ethereum de aandacht trekt, maar wanneer Ethereum zijn record van 2021 breekt, verwachten we meer liquiditeit voor XRP. Ripple kan binnenkort een nieuwe all-time high neerzetten rond $4, mits het bullish sentiment van de markt aanhoudt. Dan kan de koers later in de zomer stijgen naar $5.

XRP koers grafiek – Bron: TradingView

Op korte termijn is de weerstand bij $3,30 een belangrijk niveau om in de gaten te houden. Met een breuk hierboven kan Ripple stijgen naar $3,50, $3,65 en naar een nieuwe all-time high.

Maar als Ripple op langere termijn naar $20 kan stijgen, is het de vraag hoe andere altcoins reageren. Wanneer Ripple x7 gaat in waarde, kunnen kleine crypto’s x20 gaan en sommigen zelfs x100. Hoewel deze altcoins meer risico meebrengen, zijn ze voor veel mensen een kleine investering waard.

Hieronder kijken we naar een nieuw crypto project dat in een korte tijd veel aandacht heeft getrokken en daardoor belooft veel waard te worden.

Meme coins als alternatieve investering

