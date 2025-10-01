Ripple CTO vertrekt na 13 jaar – impact op de XRP koers vandaag?

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

De XRP koers is gisteren gedaald, nadat David Schwartz, de CTO van Ripple, aankondigde te stoppen met zijn functie. Hoewel dit mogelijk een negatieve invloed heeft op de XRP koers, maken investeerders zich vandaag geen zorgen om een Ripple crash. De cryptomarkt schoot vanochtend omhoog, mogelijk vanwege het ‘Uptober effect’.

Waarom stopt de CTO van Ripple na 13 jaar werken bij het bedrijf en wat gaat Ripple doen? In dit artikel kijken we naar de recente aankondiging van David Schwartz en hoe zowel Ripple als zijn community hierop reageren. We houden onze volgers op de hoogte, volg ons op Instagram.

Ripple CTO stapt op

David Schwartz heeft 13 jaar gewerkt bij Ripple en begon in 2018 als Chief Technology Officer (CTO) bij het bedrijf. Maar gisteren kwam er een einde aan dit hoofdstuk van zijn leven. Schwartz noemde het een van de beste ervaringen van zijn leven en is erg dankbaar voor zijn tijd bij Ripple.

De Ripple CTO stapt op zodat hij meer tijd heeft voor hobby’s en voor zijn (klein)kinderen. Hij bedankt zijn collega’s bij Ripple voor de tijd die hij heeft gehad.

As happens in one’s life, I’ve been taking stock of my last 40 years. It’s been a wild ride. I’ve gone from consulting for the NSA to watching the early stages of Bitcoin. Then, I met Arthur, Jed, and Chris and worked on coding the XRP Ledger. Now, I’ve spent more than 13 years… — David 'JoelKatz' Schwartz (@JoelKatz) September 30, 2025

Hoewel Schwartz stopt als CTO van Ripple, blijft hij nog wel betrokken bij het bedrijf. Zo blijkt dat hij zich aan gaat sluiten bij de raad van bestuur bij Ripple.

Brad Garlinghouse, oprichter en CEO van Ripple, bedankte David Schwartz voor zijn werkzaamheden in het bedrijf en zijn inzichten. Volgens Garlinghouse is Schwartz een van de slimste en grappigste mensen die hij kent en een ‘legende’.

The smartest (and maybe the funniest) person I know. A true OG in crypto with the conviction and vision to see what others couldn’t – you are a legend. Thank you David for everything you’ve done for the industry, for Ripple and for the XRP Ledger. We are all forever grateful…… https://t.co/tt4uX4JlkV — Brad Garlinghouse (@bgarlinghouse) September 30, 2025

Ook de XRP community is dankbaar voor Schwartz en zijn tijd bij Ripple. Hoewel de community ook lichte hints gaf dat Ripple heeft gefaald. Dat veroorzaakte mogelijk de lichte daling in de koers die we gisteren zagen.

Maar vandaag lijkt de XRP koers weer te stijgen en volgens analisten is de altcoin klaar voor een sterke breakout.

XRP koers verwachting – Wat gaat Ripple doen?

De XRP koers is gisteren gedaald, maar schoot vanmorgen omhoog toen Bitcoin plotseling van $114.000 naar $116.000 steeg. Als dit bullish momentum zich aanhoudt, breekt XRP vandaag door zijn 30-daagse moving average (geel) bij $2,92, voor een stijging richting $3.

Het is pas 1 oktober, maar we zien vandaag mogelijk al het ‘Uptober’ effect. Oktober is historisch gezien een van de groenste maanden voor crypto. Sinds 2013 is Bitcoin slechts twee keer gedaald in deze maand. Na oktober komt november, historisch een van de beste maanden voor zowel Bitcoin als Ethereum.

Als crypto gaat stijgen in oktober, dan kan XRP door $3 breken en misschien zelfs proberen een nieuwe all-time high neer te zetten boven $3,84.

XRP koers grafiek – Bron: TradingView

De Relative Strength Index (RSI) is deze ochtend met meerdere punten omhoog gegaan naar de neutrale 50. Dat laat zien dat bulls weer controle krijgen over de koers en vergroot de kans dat XRP verder gaat stijgen in de komende dagen. Als vandaag het keerpunt is, kunnen XRP en andere bekende cryptomunten veel winst opleveren in het laatste kwartaal van 2025.

Maar als XRP naar een nieuwe all-time high gaat in oktober-november, kunnen kleinere altcoins en meme coins wellicht nog veel harder stijgen. Crypto traders houden daarom hun ogen open voor nieuwe crypto’s met potentie om te exploderen in altseason. Zo is er een nieuwe meme coin die massaal de aandacht trekt.

Beste meme coin voor Q4 2025?

Voor degenen die meer risico aankunnen, zijn meme coins een high-risk, high-reward optie. Maxi Doge ($MAXI) is een nieuwe meme die veel aandacht krijgt van de eerste golf investeerders. Als parodie van Dogecoin met kenmerken van de typische crypto traders, heeft hij potentie om viraal te gaan en te exploderen in waarde.

