XRP koers op beslissend punt door ETF aanvragen en wedge patroon

XRP koers beweegt in een descending wedge terwijl de whales $1,2 milard van exchanges weghalen en institutionele kopers posities uitbreiden.

In de laatste week van september werd meer dan 439 miljoen XRP, ter waarde van ruim $1,2 miljard, van exchanges gehaald. Deze actie laat zien dat zowel whales als institutionele partijen hun handelsposities verder hebben uitgebreid. De vraag is nu of de XRP koers dit signaal in oktober in een doorbraak kan omzetten.

XRP koers onder invloed van in- en uitstroom

Gegevens van grote exchanges toonden dat retail investeerders vooral verkochten tijdens de koersdaling halverwege september. Velen hadden met leverage gehandeld en werden gedwongen hun handelsposities te sluiten toen de XRP prijs terugviel. Dit zorgde voor extra verkoopdruk.

Aan de andere kant namen institutionele partijen een tegengestelde positie in. Volgens Ricardo Santos, CTO van Mansa, kochten zij juist meer XRP tokens en plaatsten die in cold storage. Het verplaatsen van zulke grote bedragen naar externe wallets wijst op vertrouwen in de langere termijn.

Deze verschuiving in hold gedrag is belangrijk, omdat het aanbod op exchanges dan daalt en de kans op een directe verkoop daarmee kleiner wordt. Minder liquiditeit op handelsplatformen kan ook de volatiliteit van de XRP koers versterken zodra er nieuwe vraag ontstaat.

XRP koers en historisch zwakke oktober

Kijkend naar de afgelopen tien jaar laat de maand oktober gemiddeld een verlies van 4,5% zien voor XRP. Daarmee geldt oktober traditioneel als een van de zwakste periodes.

Toch kan 2025 van dit patroon afwijken. Santos wijst erop dat eerdere oktobermaanden plaatsvonden in een periode zonder institutionele infrastructuur en met veel juridische onzekerheid rond Ripple. Nu de zaak met de SEC grotendeels is afgerond en de eerste tokenized assets live op de XRP Ledger draaien, zijn de omstandigheden duidelijk veranderd.

Daarnaast speelt mee dat er meerdere aanvragen voor een XRP ETF lopen. Hoewel de SEC haar regels heeft aangepast, waardoor sommige aanvragen mogelijk worden ingetrokken, blijft de interesse van fondsbeheerders groot.

Technisch beeld voor XRP koers

De XRP koers staat rond $2,84 en beweegt in een descending wedge, een patroon dat vaak wordt gezien als een voorloper van een opwaartse doorbraak. Het eerstvolgende weerstandsniveau ligt rond $3,02. Een doorbraak boven dat niveau geeft ruimte richting $3,60, dicht bij het all-time high van $3,84.

Valt de XRP koers daarentegen onder $2,75, dan komt $2,64 in beeld. Dat sluit dan opnieuw aan bij het historische beeld van een zwakke oktobermaand.

