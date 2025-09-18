Cardano CEO’s XRP verwachting – Grayscale Ripple ETF goedgekeurd vandaag

Cardano CEO Charles Hoskinson toont optimisme over XRP’s vooruitgang na een succesvolle bijeenkomst, terwijl de SEC tegelijkertijd Grayscale’s Digital Large Cap Fund heeft goedgekeurd waarin XRP is opgenomen. Deze ontwikkelingen versterken de XRP verwachting 2025 en bieden nieuwe perspectieven voor altcoins.

Hoskinson positief over XRP SEC wetgeving en adoptie

Charles Hoskinson, de CEO van Cardano, deelde zijn positieve indruk na een belangrijke bijeenkomst waar XRP en Ripple sterke prestaties leverden. In zijn tweet benadrukt hij dat Ripple goed presteerden naast A16Z tijdens de Trump crypto vergadering.

Great meeting today. XRP nation, the ripple folks did really well as did A16Z. Lot more work to do, but great progress is being made on bipartisan legislation being passed this year — Charles Hoskinson (@IOHK_Charles) September 17, 2025

Cardano CEO Hoskinson verwacht dat er dit jaar nog grote vooruitgang wordt geboekt met bipartisan wetgeving. Deze optimistische uitspraak van de Cardano oprichter wijst op groeiende politieke steun voor crypto regelgeving die de XRP koers en Cardano koers onder andere ten goede kan komen.

De samenwerking tussen verschillende crypto projecten tijdens deze bijeenkomst toont aan dat de industrie steeds meer verenigd optreedt richting beleidsmakers. Voor Ripple betekent dit potentieel snellere regulatoire duidelijkheid.

Grayscale ETF krijgt SEC goedkeuring met XRP

Crypto analist WatcherGuru bevestigde dat de Securities and Exchange Commission officieel goedkeuring heeft gegeven voor handel in Grayscale’s Digital Large Cap Fund. Dit fonds bevat meerdere populaire crypto: XRP, Cardano, Solana, Ethereum, en Bitcoin.

JUST IN: 🇺🇸 SEC approves Grayscale Digital Large Cap Fund for trading, which includes the following cryptocurrencies:



• BTC

• ETH

• XRP

• SOL

• ADA — Watcher.Guru (@WatcherGuru) September 18, 2025

De goedkeuring van de Grayscale crypto ETF markeert een belangrijke mijlpaal voor institutionele adoptie van altcoins. XRP’s opname in het fonds geeft de token toegang tot traditionele beleggers die via gereguleerde fondsen willen investeren.

Dit ontwikkelt zich als een katalysator voor de XRP koers, omdat institutionele vraag typisch voor prijsstabiliteit en opwaartse druk zorgt. De Ripple koers kan profiteren van deze nieuwe instroom van kapitaal.

Technische XRP koers verwachting toont bullish signalen

Als crypto analist zie ik sterke technische patronen vormen op de XRP koers. De Cup & Handle breakout is momenteel actief, wat historisch gezien wijst op significante prijsbewegingen naar boven.

XRP koers analyse 18 september – Bron: Tradingview

Daarnaast bevestigt de Falling wedge breakout het bullish momentum. Deze technische formatie suggereert dat de eerdere neerwaartse druk is omgeslagen in opwaartse kracht.

Mijn Fibonacci analyse wijst op duidelijke targets die zich opstellen. Het eerste doel ligt rond $3,8, gevolgd door $4,5 en uiteindelijk $5,1. Deze niveaus bieden logische winstname punten voor traders.

De combinatie van fundamentele ontwikkelingen en technische signalen creëert een sterke basis voor verdere XRP koers stijging. Beide factoren wijzen in dezelfde richting.

Impact op altcoin markt en crypto ETF trend

De goedkeuring van Grayscale’s fonds zet een precedent voor meer crypto ETF’s die altcoins bevatten. Dit kan een domino-effect creëren waarbij andere fondsbeheerders vergelijkbare producten lanceren.

Voor de bredere altcoin markt betekent dit toegenomen legitimiteit en potentiële kapitaalinstroom. Projecten die voldoen aan regulatoire vereisten krijgen voorkeur bij institutionele beleggers.

De XRP SEC geschiedenis toont aan dat regulatoire duidelijkheid groen licht geven voor de positieve XRP koers verwachting dit jaar. Met de huidige ontwikkelingen lijkt XRP deze obstakels te overwinnen.

Investeerders zoeken naar crypto projecten met sterke fundamentals en regulatoire zekerheid.