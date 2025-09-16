Populaire crypto trader voorspelt ETH crash september en bull run oktober

Delen Gekopieerd Affiliate disclaimer Affiliate disclaimer



Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Lees meer Laatst bijgewerkt: September 16, 2025

Ethereum (ETH) daalt in de ochtend richting $4500, terwijl de markt wacht op een renteverlaging in de VS. Door marktvolatiliteit kan de ETH koers verder dalen, met name in de komende 24 uur. Maar zorgen voor een crypto crash zijn er niet, een renteverlaging is namelijk positief voor crypto en andere financiële markten.

Toch is er een Nederlandse crypto analist, die verwacht dat Ethereum gaat dalen richting $4100. Dat is volgens de analist een aantrekkelijk moment om in te stappen voor de volgende bull run, die haast onvermijdelijk lijkt.

Populaire crypto analist: ETH kan dalen naar $4100

Crypto analist Michaël van de Poppe deelde gisteren zijn Ethereum verwachting voor de komende tijd. Hij begint met de stelling dat hij niet zeker weet of er een grote correctie komt voor ETH. Maar als deze er wel komt, kan Ethereum, op basis van zijn analyse, dalen richting $4100. Vanuit daar is de analist erg geïnteresseerd om te kopen.

Van de Poppe hint op een opbouw van bullish momentum voor Ethereum en andere altcoins als gevolg van volatiliteit. Dus ondanks de mogelijke bearish uitkomst op korte termijn, verwacht de Nederlandse analist ook dat crypto gaat stijgen aan het eind van 2025.

The levels remain the same.



Volatility is likely going to pick up momentum for $ETH and #Altcoins (not sure whether we're having an awful correction first).



If that does happen, my target zones are clear: sub $4.1K I'm heavily interested. pic.twitter.com/zLyqJtxqC9 — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) September 15, 2025

Mogelijk markeert oktober dan het begin van de bull run. Er zijn namelijk meerdere signalen die hierop wijzen. We houden onze volgers op de hoogte, volg ons op Instagram.

Signalen voor bull run in oktober

Het eerste belangrijke signaal is het feit dat oktober historisch gezien een goede maand is voor crypto. Bitcoin stijgt deze maand gemiddeld met 21,89% en Ethereum met een bescheiden 4,77%. Sinds 2016 is ETH slechts drie van de negen keer gedaald in deze maand.

Het tweede signaal is de opkomende goedkeuring van meerdere altcoin ETF’s, waarvan een groot deel in oktober.

Hieronder is een tweet van Bloomberg ETF analist, Eric Balchunas. Dit bericht van 10 juni laat zien wat de finale deadline is voor meerdere altcoin ETF’s. Voor altcoins zoals Solana, XRP en Dogecoin, liggen de finale ETF deadlines in oktober. De Amerikaanse Securities & Exchange Commission (SEC) moet op deze datum een besluit maken (goedkeuring of afwijzing) en kan dit niet langer uitstellen.

Get ready for a potential Alt Coin ETF Summer with Solana likely leading the way (as well as some basket products) via @JSeyff note this morning which includes fresh odds for all the spot ETFs. pic.twitter.com/UMzih4oou7 — Eric Balchunas (@EricBalchunas) June 10, 2025

Tot slot is er nog een belangrijk bullish signaal: de kans op drie renteverlagingen in de laatste maanden van 2025. Een lagere rente in de VS maakt risk-on assets zoals crypto aantrekkelijker en kan leiden tot grote kapitaalinjecties. De eerste verwachte renteverlaging is morgen, 17 september. Investeerders bereiden zich voor op grote stijgingen door Ethereum van exchanges te halen.

De FedWatch tool van CME Group licht een 71,6% kans uit dat de Federal Reserve de rente met 75 basispunten verlaagt tegen de laatste persconferentie van het jaar op 10 december.

Hoe reageert de ETH koers?

Als de bull run in oktober begint, staat Ethereum aan het voorfront van de altcoin markt. Naast nieuwe all-time highs voor Bitcoin, kan ETH veel aandacht krijgen van zowel retail als Wall Street. Maar in aanloop naar de Fed-bijeenkomst van morgen, ervaart de crypto markt veel bearish druk, wat erg typisch is voor zo’n week.

Maar met hoge verwachtingen voor een renteverlaging, is er een kans dat er morgen na de bijeenkomst massaal kapitaal naar Ethereum vliegt. De altcoin kan dan haar verliezen van afgelopen dagen inhalen en mogelijk opnieuw stijgen richting $4720, $4830 en $4950 in de tweede helft van september.

Ethereum koers grafiek – Bron: TradingView

De Relative Strength Index (RSI) van Ethereum ligt op 55, en geeft een licht-bullish momentum aan. De RSI kan echter flink omhoog gaan na de Fed-bijeenkomst en dat helpt ETH met het doorbreken van de bovengenoemde weerstanden.

De Ethereum koers krijgt ondersteuning bij het 30-daagse moving average (geel) op $4440. Als deze ondersteuning standhoudt, hoeft ETH op korte termijn niet naar $4100 te dalen, zoals Michaël van de Poppe voorspelt.

En als altcoins een grote comeback maken, kan dat zorgen voor explosieve stijgingen, met name in small-caps. Daarom kijken we hieronder naar een nieuwe utility token die sterk kan stijgen in de bull run.

Beste utility token?

Best Wallet lanceert binnenkort zijn eigen utility token, $BEST, die exclusieve voordelen biedt voor gebruikers van deze crypto wallet. Zo krijg je als holder vroegtijdig toegang tot nieuwe crypto projecten en presales, korting op transacties binnen de app en hogere staking beloningen, bijvoorbeeld voor het staken van ETH.

De nieuwe crypto is tijdelijk verkrijgbaar in een presale en heeft daarmee al zo’n $16 miljoen opgehaald. Tijdens de presale profiteer je van een lage prijs en de mogelijkheid om $BEST te staken voor een hoge APY. Met nog enkele uren te gaan voordat de prijs stijgt, is er geen moment te verliezen om de token te kopen met korting.