Ethereum koers ziet $244 miljoen ETH uitstroom van exchanges in 48 uur

De Ethereum koers beweegt rond $4500. Whales kopen $141 miljoen ETH, exchanges zien een $244 miljoen uitstroom en het volume stijgt met 22%.

Auteur Dirk van Haaster Over de schrijver Met vier jaar crypto-ervaring en een cum laude master in Strategic Management (Erasmus Universiteit) combineert Dirk strategisch inzicht met analytische scherpte om diepgaande Web3-content te...



Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

De Ethereum prijs steeg met bijna 6% binnen een week, maar zakt nu terug richting het prijsniveau van ongeveer $4500. Ondanks deze koersdaling kochten grote whales in één dag voor ruim $141 miljoen aan ETH tokens. Kan de Ethereum koers hierdoor binnenkort weer verder stijgen?

De whales kopen massaal ETH tokens

Onchain-data van Lookonchain en Onchain Lens laat zien dat whales zeer recent in totaal 30.432 ETH hebben gekocht, met een gezamenlijke waarde van $141,6 miljoen. Zulke aankopen wijzen vaak op vertrouwen van grote marktspelers, ook wanneer de koers van een cryptomunt juist even daalt.

A newly created wallet withdrew 10,001 $ETH, worth $46.4M, from #OKX, in the past 3 hours.



Address: 0x5509869f537ddD37b8D2c3e0aC2E882CdfA881E41 pic.twitter.com/k93eMh8IuK — Onchain Lens (@OnchainLens) September 14, 2025

Ethereum was ook dominant op de derivatenmarkt. Cijfers van Laevitas tonen aan dat altcoins samen 85,56% van het handelsvolume vertegenwoordigden. Ethereum ging aan kop met een volume van $38,1 miljard, waarmee het Bitcoin voorbijging dat $21,4 miljard bereikte. Daarna volgden Solana met $17,2 miljard en Dogecoin met $10,1 miljard. Deze verdeling benadrukt dat altcoins, en vooral ETH, de laatste dagen het grootste deel van de marktactiviteit trokken.

Weekend. Based on the global perps 24h volume, altcoins(ETH+others) dominate with 85.56% of total trading volume. ETH leads with $38.16B, ahead of BTC ($21.4B), followed by SOL ($17.24B) and DOGE ($10.16B). #PUMP has climbed into fifth place with $4.73B, ranking just behind the… pic.twitter.com/9NpDa56byJ — Laevitas (@laevitas1) September 14, 2025

De Ethereum koers beweegt rond $4500

De Ethereum koers zakte in de afgelopen week licht terug richting $4500. Tegelijkertijd nam het handelsvolume met 22% toe. Dit wijst erop dat er juist meer activiteit was tijdens de ETH correctie.

Technische data laat zien dat ETH zich nog steeds in een opwaartse trend beweegt. De Supertrend indicator signaleert dat de trend pas standhoudt wanneer de koers boven $4490 blijft. Bij dat prijsniveau lijkt een belangrijke test plaats te vinden.

Daarnaast staat de Average Directional Index (ADX) op 28,7. Een waarde boven 25 geeft aan dat de bestaande trend sterker wordt. De recente koersbeweging lijkt daarmee eerder onderdeel van een hertest dan van een trendbreuk.

On-chain data toont sterke ETH uitstromen

Ook on-chain cijfers ondersteunen dit beeld. CoinGlass meldde dat er in de afgelopen 48 uur voor ruim $244 miljoen aan ETH van exchanges is gehaald. Zulke uitstromen duiden vaak op aankopen door partijen die hun tokens willen holden, wat de verkoopdruk kan verlagen.

Futures data bij Binance laat bovendien zien dat de ETHUSDT long/short ratio rond 1,50 ligt. Dat betekent dat ongeveer 60% van de traders op een ETH koersstijging inzet, terwijl 40% een daling verwacht.

