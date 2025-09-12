Naderende Dogecoin ETF kan meme coin markt hervormen – DOGE koers op springen

Vandaag markeert de lancering van de allereerste Dogecoin ETF in de VS, met de ticker ‘DOJE’. Volgens crypto experts kan deze ETF voorgoed veranderen hoe investeerders tegen meme coins aankijken. Niet alleen kan de Dogecoin koers hard stijgen door institutionele interesse, ook kunnen andere meme coins meeliften. Wat gaat Dogecoin doen in het laatste kwartaal van 2025?

Vandaag kijken we naar de lancering van de Dogecoin ETF, wat dit betekent voor de meme coin sector en hoe DOGE hierop kan reageren. We houden onze volgers op de hoogte, volg ons op Instagram.

Eerste Dogecoin ETF gaat vandaag live

De Dogecoin koers is vandaag naar $0,26 gestegen, zijn hoogste punt sinds eind juli. Deze stijging volgde na opbouwende hype rondom de nieuwe Dogecoin ETF van REX-Osprey. De lancering van deze ETF is een bijzondere ontwikkeling, gezien Dogecoin een 100% speculatieve coin is zonder utility. Dat onderstreept dat crypto tijdens een bull run vooral draait om hype.

En hype is iets waar niet alleen retail investeerders van kunnen profiteren, maar ook institutionele investeerders. Als institutionele investeerders ook kunnen speculeren over de Dogecoin koers via de nieuwe crypto ETF, kan er veel liquiditeit naar de meme coin stromen.

BREAKING: 🇺🇸 REX‑OSPREY DOGECOIN $DOGE ETF WILL LAUNCH TOMORROW.



BULLISH FOR ALTCOINS 🚀 pic.twitter.com/MZHvMzR3RA — Ash Crypto (@Ashcryptoreal) September 11, 2025

Ondanks hun gebrek aan utility, worden meme coins steeds meer serieus genomen als investering. Hun volatiliteit en potentie om veel waard te worden, is voor sommige investeerders alle ‘utility’ die ze nodig hebben van deze tokens.

Het feit dat meme coins hard kunnen stijgen of dalen in een korte periode, maakt Dogecoin aantrekkelijk onder Futures traders. Deze kunnen geld verdienen met long- en shortposities op DOGE. En aan de stijgende Open Interest van Dogecoin Futures, blijkt dat er veel traders interesse tonen in de meme coin.

Dogecoin Futures Open Interest – Bron: Coinglass

Analyse Dogecoin koers

De Dogecoin koers staat op het punt om richting $0,30 te stijgen, mits hij zijn huidige bullish momentum kan vasthouden. De Relative Strength Index (RSI) van 66 geeft aan dat het momentum sterk is, maar dreigt richting het ‘overbought’ niveau van 70 te stijgen. Vanaf de 70 groeit het risico op een correctie in de DOGE koers.

In de afgelopen week is Dogecoin met 20% gestegen in waarde, wat duidelijk te zien is aan zijn sterke positie boven de 30-daagse moving average (geel) op $0,225. Belangrijke weerstanden om in de gaten te houden, bevinden zich op $0,273, $0,288, $0,30 en $0,33. Voor een breuk boven deze niveaus heeft DOGE aanhoudende koopdruk nodig.

Dogecoin koers grafiek – Bron: TradingView

Onze Dogecoin verwachting is positief in aanloop naar de lancering van de eerste Dogecoin ETF in de VS. Deze geeft institutionele investeerders toegang tot DOGE en kan zorgen voor grote injecties van kapitaal. Crypto experts richten zich op een mogelijke stijging naar $1 voor Dogecoin in deze bull run.

Als institutionele investeerders ook meedoen aan de meme coin sector, met hun miljarden dollars aan kapitaal, kan DOGE veel waard worden. En wanneer dat gebeurt, zullen investeerders zich afvragen: “Welke meme coin is de volgende?” Dat kan leiden tot een golf van speculatie en snelle kapitaalstromen naar andere meme coins.

En hoewel het lastig is te voorspellen welke meme coins gaan stijgen als gevolg hiervan, is er één meme coin die momenteel veel aandacht trekt van vroege investeerders. Deze investeerders hebben mogelijk een gouden meme coin gevonden, die in de bull run veel waard kan worden.

Beste alternatief voor Dogecoin?

Het voordeel van kleinere meme coins (in ruil voor een hoger risico), is dat deze in een korte periode nog veel harder kunnen stijgen dan Dogecoin. Dit heeft o.a. te maken met hun veel lagere market cap, waardoor er minder kapitaal nodig is voor grote koersstijgingen. Een van de meest veelbelovende alternatieven voor Dogecoin, is Maxi Doge ($MAXI), die binnenkort voor het eerst lanceert op exchanges.

Maxi Doge is een parodie van Dogecoin, maar met een moderne twist die retail investeerders aantrekt. Deze versie van Dogecoin richt zich op bodybuilding en trading met 1000x leverage op zijn favoriete meme coins. Daarmee heeft hij een duidelijke doelgroep, wat bijdraagt aan het feit dat de meme coin in zijn lopende presale al meer dan $2 miljoen heeft opgehaald. Investeer vandaag in de presale om te profiteren van een lagere prijs.