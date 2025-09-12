De Dogecoin koers doorbreekt een trendlijn: de bulls mikken op $1

De Dogecoin koers toont een cup-and-handle patroon met steun rond $0,20 en eerste doel voor DOGE op $0,50, daarna mogelijk $1 of $5.

De Dogecoin koers beweegt rond een stevige basis die de afgelopen maanden standhield. Tussen ongeveer $0,18 en $0,20 werd er herhaaldelijk gekocht, waardoor dit niveau als sterke steun geldt. Vanaf dat punt ontstond een ronde bodem, een klassiek omkeerpatroon in technische analyse. Daarbij tekent zich nu ook een cup-and-handle formatie af, een patroon dat vaak een grote koersstijging inluidt. Wat gaat de DOGE koers nu verder doen?

De Dogecoin koers doorbreekt een neerwaartse lijn

De DOGE koers beweegt zich richting een oude trendlijn die lange tijd als weerstand fungeerde. Een doorbraak boven deze lijn wijst op een omslag van de bears naar de bulls. Als dat lukt, liggen er duidelijke koersniveaus in beeld.

Cryptoanalisten noemen $0,50 als eerste testpunt. Daarna kan het koerspad zelfs openliggen naar $1. In een scenario met sterk momentum en hoge volumes wordt zelfs een Dogecoin prijsdoel van $5 genoemd.

Het is wel belangrijk dat de Dogecoin koers deze beweging met blijvende koopdruk ondersteunt. Zonder volume is een stevige uitbraak vaak niet houdbaar. Vooral het vasthouden van de $0,20 prijszone blijft daarom belangrijk voor het bullish scenario.

Historische patronen versterken DOGE verwachtingen

Dogecoin heeft in het verleden vaker vergelijkbare patronen laten zien. Tijdens eerdere cycli leidde een stevige basis, gevolgd door plotselinge retail interesse, tot parabolische stijgingen. Daarbij speelde de community altijd een grote rol. DOGE is een van de weinige tokens waarbij memes, sociale media en sentiment direct de prijs hebben beïnvloed.

Dat betekent dat technische patronen vaak samenvallen met pieken in activiteit op X of andere kanalen. Whales en retail investeerders reageren snel op dit soort signalen, waardoor bewegingen krachtig kunnen doorzetten.

De Dogecoin community en marktpsychologie

Naast de Dogecoin koersgrafieken blijft ook de rol van zijn community bepalend. Retail investeerders volgen DOGE al jaren en reageren vaak massaal zodra er tekenen van een koersrally ontstaan.

Dit maakt het token bijzonder gevoelig voor sentiment. Net als in voorgaande bullruns kan de Dogecoin koers daardoor sneller bewegen dan bij meer gevestigde crypto tokens.

De interactie tussen de bulls die handelspatronen herkennen en een nieuwe instroom van retail investeerders heeft in het verleden tot snelle prijsbewegingen geleid. Die dynamiek is nu opnieuw zichtbaar, versterkt door de herkenbare technische formatie op de koersgrafieken.

