Metaplanet koopt 463 bitcoin voor $53,7 miljoen – Japanse ‘MicroStrategy’ breidt holdings uit

Auteur Bart Klammer



Het Japanse bedrijf Metaplanet breidt zijn Bitcoin treasury uit naar $2 miljard met de recente aankoop van 463 Bitcoins. Dit maakt Metaplanet een van de grotere Bitcoin investeerders, waardoor het ook wel wordt gezien als de Japanse versie van Michael Saylor’s MicroStrategy (nu bekend als Strategy). Wat betekent dit voor de adoptie van Bitcoin en crypto?

In dit artikel kijken we naar de recente aankondiging van Metaplanet, hoeveel Bitcoins het bedrijf heeft en wat dit betekent voor de toekomst van crypto.

Metaplanet koopt 463 Bitcoins en breidt uit naar 17.595 BTC

Metaplanet kondigde vandaag de aankoop van 463 BTC aan, met een prijskaartje van $53,7 miljoen of ~$115.900 per Bitcoin. Deze aankoop vond plaats in een periode waarin steeds meer bedrijven kiezen om een corporate Bitcoin treasury op te bouwen of uit te breiden. Het bekendste voorbeeld is het bedrijf MicroStrategy van Michael Saylor, die zijn merknaam heeft veranderd in Strategy.

Michael Saylor kondigde een week geleden zijn meest recente aankoop aan via social media.

Strategy heeft in totaal 628.791 Bitcoins in bezit, zo’n 3% van de circulerende Bitcoin supply, met een huidige waarde van $71,9 miljard. Dat is veel meer dan de totale 17.595 BTC ($2 miljard) die Metaplanet heeft. Toch dragen bedrijven als Metaplanet sterk bij aan de schaarste van Bitcoin, waardoor de koers hoog blijft.

Het aandeel van Metaplanet Inc. is in een jaar tijd met 1100% gestegen naar ¥987, gelijk aan ongeveer €5,80. Het aanleggen van een Bitcoin voorraad helpt bedrijven zoals Strategy and Metaplanet met het bereiken van meer liquiditeit dankzij de stijgende Bitcoin koers.

Ondertussen zorgt de trend van de corporate Bitcoin treasury voor consistente koopdruk. Door de hoge interesse vanuit bedrijven en instituties, blijft de Bitcoin koers, zelfs na grote onzekerheid op de markt.

Bitcoin koers klimt terug vanuit $112.000

De Bitcoin koers daalde in het weekend zo laag als $112k, maar dat was ook de limiet voor de verkoopdruk. Door positieve ontwikkelingen voor de cryptomarkt, is er te veel interesse in het opkopen van de dip. Hierdoor is Bitcoin weer gaan stijgen vanuit $112k en ligt de koers deze middag op $114.300.

Afhankelijk van hoe de Amerikaanse markt de nieuwe week opent, voorzien we een breuk boven de psychologische $115k, of een consolidatie rond $114k.

Met name de spot Bitcoin ETF’s in de VS hebben vandaag mogelijk een grote invloed op de Bitcoin koers. De ETF’s sloten vorige week vrijdag af met een verlies van $821 miljoen, de grootste netto-uitstroom in een lange tijd.

Spot Bitcoin ETF flows – Bron: Farside

Het is belangrijk om de prestatie van de Amerikaanse crypto ETF’s in de gaten te houden. Want als crypto een hit wordt onder investeerders van Wall Street, kan dit voor een enorme instroom van liquiditeit zorgen. De populariteit van de Bitcoin ETF onderstreept het groeiende vertrouwen in Bitcoin als alternatieve investering.

En het feit dat Bitcoin historisch gezien altijd is gestegen in waarde versterkt het vertrouwen van deze grote investeerders verder. Ondertussen is de Amerikaanse regering bezig met het verduidelijken en verbeteren van crypto regulering. Hiermee kan de crypto adoptie op lange termijn groeien onder bedrijven, banken, instituties, maar ook de gewone burgers.

Hierdoor blijft onze Bitcoin verwachting voor lange termijn positief en kun je elke dip zien als een kans om te kopen met korting.