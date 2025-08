Mantle koers hardste stijger top 50 crypto vandaag – beste crypto voor de bull run?

Terwijl Bitcoin consolideert, schieten altcoins zoals Mantle (MNT) de lucht in. Deze middag is de Mantle koers met 20% gestegen naar $0,87 in de afgelopen 24 uur. De Ethereum Layer-2 en zijn native token profiteren van de groeiende interesse in Decentralized Finance (DeFi) en kunnen helpen met de adoptie van crypto.

Gaat Mantle vanuit hier verder stijgen of volgt er een correctie? In dit artikel kijken we kort naar wat Mantle is, waarom de altcoin stijgt en wat we ervan kunnen verwachten in de komende periode.

Mantle de grootste stijger uit top 50 crypto

Mantle is een van de grootste Layer-2 chains op Ethereum met een groeiend aanbood voor DeFi, crypto gaming en meer. De native token van Mantle, MNT heeft een market cap van bijna $3 miljard. Dit maakt het de #36 grootste cryptomunt op de markt.

MNT staat vandaag in de spotlight na een 20% koersstijging en een 276% toename in trading volume. Deze stijging is een teken dat crypto investeerders zich voorbereiden op de komende crypto bull run.

$MNT has started moving again🚀

It's gaining significant momentum and shows no signs of stopping.



I believe the price increase is linked to their recently launched UR ( @UR_global ), which I mentioned earlier. It introduces the Mantle Network as a purpose-built platform for… pic.twitter.com/YL4yt6EzBH — Trader Tardigrade (@TATrader_Alan) August 4, 2025

Er zijn meerdere redenen waarom Mantle meer aandacht krijgt van investeerders dan andere Layer-2’s zoals Base, Arbitrum en Optimism. Zo heeft Mantle:

Een treasury van meerdere miljarden dollars

Een roadmap gebaseerd op de wensen van de community

Grote partnerschappen met onder andere Bybit en Ethena

Mantle Grants en Ecofund, fondsen voor ontwikkelaars die op Mantle willen bouwen

Met een market cap van nog geen $3 miljard, heeft MNT veel ruimte om meer waard te worden als deze blockchain zijn hype waard is.

Nu kijken crypto investeerders uit naar een herstel richting de psychologische $1 en de 2025 high bij $1,35 voor een koersstijging tot 55% vanuit hier.

Succes van Mantle draagt bij aan altcoin season

Terwijl Bitcoin consolideert, zijn het altcoins zoals Mantle die de Altcoin Season Index omhoog duwen met hun grote stijgingen. Hoe hoger de index, hoe hoger het optimisme rondom altcoins en hoe meer aandacht deze coins krijgen. Vanaf een index van 75 is het officieel een altcoin seizoen en presteren deze cryptomunten duidelijk beter dan Bitcoin.

MNT koers verwachting

Mantle bereikte door zijn recente stijging het hoogste punt sinds eind februari. Hiermee is hij boven meerdere moving averages gebroken, waaronder de 30-daagse (geel) en 200-daagse (blauw). Dit versterkt de positie van MNT en vergroot de kans dat er een breuk volgt boven de psychologische $1.

Ondanks de scherpe stijging ligt de Relative Strength Index (RIS) nog in een veilige zone onder 70. De RSI suggereert dat de koers nog niet oververhit is en dat verdere stijgingen mogelijk zijn op korte termijn. Vanaf 70 is MNT ‘overbought’ en groeit de kans op een correctie.

Mantle koers grafiek – Bron: TradingView

Niet alleen klimt de Mantle koers richting $1, ook is zijn 30-daagse moving average flink aan het stijgen. Een aanstaande breuk boven de 200-daagse moving average vormt een bullish Golden Cross op de dagelijkse grafiek. Dit signaal gaat vaak gepaard met koersstijgingen en draagt mogelijk bij aan een breuk boven $1.

Hoewel traders nu op redelijk veel winst zitten, is het niet onrealistisch voor Mantle om nog verder te stijgen in de komende dagen. Door de consolidatie van Bitcoin en de stijging van Ethereum, blijven verwachtingen hoog dat de volgende bull run eraan zit te komen.

Hier kan niet alleen Mantle van profiteren, maar ook andere altcoins en meme coins die momenteel ondergewaardeerd zijn. Daarom kijken we hieronder naar een alternatief voor Mantle dat zijn eerste stijging nog moet meemaken.

Gaat deze crypto stijgen in de volgende bull run?

Snorter ($SNORT) is een opkomende meme coin op Solana die een belangrijk stukje utility met zich meebrengt voor de bull run. Snorter heeft een eigen sniper bot die traders helpt met het vroegtijdig kopen van coins, vlak na lancering. Met de belofte om de allersnelste sniper te worden, kan Snorter gigantische winsten opleveren en dat is positief voor de populariteit van zijn native token, $SNORT.

$SNORT kan worden vastgehouden om te profiteren van de laagste tarieven op de markt voor het gebruik van de sniper bot. Daarnaast heeft deze token een functie in governance en kan hij gestaked worden voor passief inkomen. Tijdelijk afgeprijsd in een presale, heeft deze token al meer dan $2,3 miljoen opgehaald. Met nog minder dan 24 uur te gaan, is vandaag je kans om $SNORT te kopen met korting.