Bitcoin koers stijgt weer ondanks recente volatiliteit – zet de crypto bull run zich voort?

De Bitcoin koers is vorige week naar $112k gegaan na een verlies van 6% in twee dagen. Sinds gisteren stijgt Bitcoin weer opnieuw, waardoor de koers aan het eind van de ochtend weer op $114.600 ligt. Na onzekerheid over de Amerikaanse economie en nieuwe Trump tarieven, lijkt het vertrouwen in Bitcoin alweer licht te herstellen.

Wat kunnen we deze week verwachten voor de markt? Zien we een voortzetting van de crypto bull run, of gaat Bitcoin verder dalen?

Bitcoin koers consolideert na crypto crash

De cryptomarkt ging vorige week door een wervelwind van emoties, met de vrijgave van het eerste crypto rapport, de Fed rentebeslissing, nieuwe Trump tarieven en een crypto crash. Simpel gezegd is het nieuw van vorige week vooral positief op lange termijn, terwijl het op korte termijn zorgde voor onzekerheid en koersdalingen.

Maar is dit nu echt een crash? Enkele maanden geleden was het bijzonder dat Bitcoin opnieuw boven $100k lag, inmiddels is dat drie maanden terug. Ondanks de economische onzekerheid in de VS en de nieuwe tarieven, heeft Bitcoin zich sterk gehouden boven $112k. Daarom kunnen we dit niets meer noemen dan een gezonde correctie.

Bitcoin has traded above $100,000 for 88 consecutive days. — Bitcoin Dad (@bitcoin_dad) August 3, 2025

De Bitcoin koers is vandaag met 0,8% gestegen naar $114.600 met een verlies van 3,5% in de afgelopen 7 dagen. Dit is echter nog een stijging van 6% in de afgelopen maand, wat suggereert dat de adoptie van BTC nog steeds groeit.

Kunnen we deze week een verder herstel verwachten? Volgens de Crypto Fear & Greed Index wel. Deze index suggereert dat de interesse in crypto nog steeds hoog is. Afhankelijk van wat institutionele investeerders in de VS vanmiddag doen, klimt Bitcoin vandaag of morgen weer boven de psychologische weerstand bij $115k.

Wat gaat Bitcoin doen in augustus?

De Bitcoin koers is vorige week onder een belangrijke ondersteuning gedaald bij zijn 30-daagse moving average (geel). Het doel van deze week is om opnieuw boven dit niveau bij $116.300 te klimmen. Gebeurt dit niet, dan volgt er waarschijnlijk een consolidatie tussen $110k en $115k in de komende periode.

De daling van vorige week ging echter gepaard met grote institutionele outflows, waarin de Bitcoin ETF alleen op vrijdag ruim $800 miljoen verloor. Tenzij deze week nog meer drama met zich meebrengt, verwachten we niet opnieuw zo’n hoge verkoopgolf voor Bitcoin. Dat helpt dan in ieder geval met het herstel naar $115k.

Bitcoin koers grafiek – Bron: TradingView

Grote altcoins zoals XRP en Ethereum reageren ook goed op de koersstijging van Bitcoin. De best presterende altcoins zijn vandaag met meerdere procenten gestegen, terwijl de Bitcoin dominantie opnieuw daalt sinds gisteren.

Om die reden verwachten we in augustus ook verdere stijgingen voor de altcoin markt. En dat is voor veel investeerders een motivatie om tijdens de dip altcoins te kopen die sinds vorige week flink zijn gedaald. Maar ook opkomende altcoins trekken de aandacht, omdat ze goed kunnen presteren in de volgende crypto bull run.

De beste altcoin voor augustus?

Bitcoin Hyper ($HYPER) is een altcoin die potentie heeft om met Bitcoin mee te liften. Het project gaat hand in hand met de technologie van Bitcoin, dankzij de ontwikkeling van zijn eigen Bitcoin Layer-2. Deze Layer-2 chain is direct verbonden me Bitcoin en maakt transacties sneller en goedkoper. Ook brengt dit Bitcoin in verbinding met een Web3 ecosysteem, met mogelijkheden voor NFT’s, DeFi coins, memes en meer.

$HYPER is de native token die gebruikt wordt voor transactiekosten, governance en staking beloningen. Hierdoor is de token niet alleen aantrekkelijk voor toekomstige gebruikers, maar ook beleggers die hopen veel winst te maken. $HYPER is tijdens een presale voor een scherpe prijs te koop en heeft zo al bijna $7 miljoen opgehaald. Koop Bitcoin Hyper vandaag nog, want op dinsdag stijgt de prijs hiervan.