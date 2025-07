Leven van liquidity pools: Het crypto plan van Leandro Valentino

Wat zijn de risico’s van liquidity pools? Crypto experts leggen uit in nieuwe podcast.

De koffers zijn al bijna ingepakt: crypto ondernemer Leandro Valentino, bekend van crypto kennisnet Metavers3, maakt zich klaar voor een emigratie naar Spanje. CryptoNews sprak met hem over liquidity pools: wat zijn dit, en hoe kun jij ook een passief inkomen genereren als liquidity provider?

Wat is een liquidity pool eigenlijk?

Meteen aan het begin van ons gesprek is Leandro Valentino bereid zijn scherm met ons te delen: tussen de duizenden tabbladen die openstaan, heeft hij er al enkele geselecteerd die voor ons gesprek over liquidity providing van belang zijn.

“Het is best vreemd dat Liquidity Pools in Nederland vrijwel onbesproken blijven, in Amerika worden ze veel vaker gebruikt”, zo benadrukt Leandro. “Elke decentrale exchange (DEX) heeft liquidity pools, een soort digitale pot met geld, waarin providers tokens plaatsen. Hierdoor is het mogelijk om tokens te swappen. Een gecentraliseerde exchange heeft geen liquidity pools, maar gebruikt een orderboek, waarin sprake is van vraag- en aanbod.”

Valentino vervolgt zijn uitleg: “Het zijn de traders zelf die tokens in de liquidity pools plaatsen. Als liquidity provider ben je eigenlijk een soort van bank: ik plaats liquidity in een pool, en andere traders kunnen gebruikmaken van mijn geld. Mensen die dat doen, betalen een fee – en als provider ontvang ik daar geheel geautomatiseerd een deel van.”

Valentino is echter niet alleen liquidity provider omdat hij hiermee extra rendement over zijn crypto-investeringen kan verdienen. Hij doet het ook omdat hij gelooft in de toekomst van Decentralized Finance (DeFi). “Op een DEX heb je tegenwoordig vrijwel alles wat je kunt doen in de cryptowereld beschikbaar: lending, staking, teruglenen, liquiditeit providen. Het enige wat nodig is voor het functioneren hiervan, is dat er voldoende mensen hun tokens in een liquiditeitspool plaatsen.”

Impermanent loss en het bepalen van ranges

Hoog tijd dus voor een blik op de tabs die al een tijdje ons beeldscherm vullen. Op het overzicht dat Leandro ons toont zien we dat hij bijna $4000 verdiend heeft met het aanbieden van een liquidity pool: zijn gerealiseerde winst is echter lager. “De koers van het handelspaar USDC/SOL is gedaald, daardoor is mijn asset gain nu negatief. Dat is een stukje impermanent loss die vaker voorkomt in liquidity pools.”

“Laten we Ethereum als voorbeeld nemen: die staat nu op $2500. Ik stel zelf altijd een range in van 8% tot 10% aan de onderkant en bovenkant. Hoe wijder de range, hoe minder fees je genereert. Ben je Out-of-Range, dan genereer je geen fees meer.” Sluit je een pool terwijl de koers negatief Out-of-Range is, dan ben je een deel van je investeringswaarde kwijt – je krijgt alleen de tokens terug voor de actuele waarde.

Wacht je tot de koers weer terug in de range komt, dan is er feitelijk niets aan de hand: je ‘impermanent loss’ wordt weer rechtgetrokken en je begint ook weer fees te genereren. Mocht je echter je pool sluiten, dan is je verlies definitief. Kom je boven de range, dan heb je fees gegeneerd en je houdt je volledige inzet.

Ondanks de impermanent loss zien we gelukkig ook meer dan genoeg groene cijfers op het scherm: een APR van 164% en een 30-daagse inkomstenverwachting van $1270. Valentino: “De markt is momenteel vrij rustig, omdat koersen al een tijdje zijwaarts gaan. Tijdens een bull market gebruiken meer mensen liquiditeitspool en nemen je inkomsten uit fees dus ook toe. Aan de projecties heb je eigenlijk niets, je moet je er zeker niet op vastpinnen.”

“Wanneer je als beginner wilt starten met liquidity providing heb je sowieso een crypto wallet als Phantom, Solflare of MetaMask nodig. Uiteraard vereist dit ook toegang tot een platform waar je tokens in een liquidity pool plaatst: daarvoor gebruik ik zelf Orca.” Je kunt volgens Leandro ook andere protocollen gebruiken, zoals bijvoorbeeld Raydium of UniSwap.

Niet verplicht, maar wel handig is het gebruik van Metrix Finance: “Hiermee kun je goede inzichten krijgen in verschillende pools. Je kunt op Metrix bovendien simulaties doen waarin je mogelijke opbrengsten in beeld kunt krijgen. Zo is het ook mogelijk om de opbrengsten van Liquidity Providing naast die van HODL’ing in beeld te krijgen.”

Valentino toont ons een voorbeeld waarin de opbrengsten van 30 dagen HODL’ing worden vergeleken met 30 dagen gebruikmaken van Liquidity Pools: een verschil van bijna $1000, mits ETH doorstijgt naar $2800. “Als ik invul dat Ethereum naar $1700 zakt, worden de zaken natuurlijk weer anders. Waar het om gaat, is dat deze tool het overzichtelijker maakt om pools te funden.”

Boodschappen doen met crypto

Met een simpele muisbeweging toont Valentino ons ook hoe je winsten uit liquiditeitspools gemakkelijk kunt opnemen. Wij zijn er live getuige van hoe een klein bedrag ($44,71) rechtstreeks door Leandro naar zijn wallet wordt verplaatst: “Met de winsten kan ik boodschappen doen, aangezien ik ook een ByBit creditcard heb. Daarnaast kun je rendementen natuurlijk gebruiken om liquidity pools verder aan te vullen.”

Toch zal hij ook best wel wat geld willen sparen, nu er een grote verandering in zijn leven gepland staat: “We zijn van plan om te emigreren naar Spanje – al sinds 2012 zijn we er vaste gast. We hebben nu de kans en de mogelijkheid om de stap te zetten. Dat is best pittig, maar ook heel leuk. Crypto speelt een belangrijke rol in onze emigratie: Liquidity pools leveren een cashflow op, en ik kan remote werken.”

Niet slecht voor iemand die is begonnen door voor de grap in Dogecoin te investeren: “Ik zat daar al in 2014 in, en had ook een mining programma geïnstalleerd. Zonder de koers echt te volgen heb ik in 2017, tijdens de crypto hype, eens in mijn wallet gekeken en bleek ik een behoorlijke voorraad te hebben. Sindsdien ben ik mij meer gaan verdiepen in crypto.”

Van het een kwam het andere – in 2021 begon Valentino zijn eigen podcast over NFT’s en crypto, waar later ook Metavers3, een crypto kennisnet, uit ontstaan is. “We maken dan ook niet alleen podcasts, maar ook educatieve content. Zo willen we mensen helpen de weg te vinden in deze wereld.”

Een eigen liquidity pool beginnen

Met enkele muisklikken toont Valentino hoe gemakkelijk het is om liquidity provider te worden. Het lijkt inderdaad een uitstekende manier te zijn om zonder al te veel risico’s een passief inkomen te genereren. Valentino: “De grootste tip die ik kan meegeven is: begin klein. Met $500 dollar kun je al ervaren hoe het werkt. Probeer de pools met kleine bedragen uit, en kijk of het iets is wat bij je past.”

Ben je zelf enthousiast geworden over liquidity pools als methode om extra rendement te verkrijgen bovenop je investeringen? De eerste stap is het bezit van een decentrale wallet. Er zijn verschillende opties op dit gebied: met name Best Wallet maakt een sterke groei door. Verwacht wordt dat in 2026 40% van alle DeFi wallets door dit platform uitgegeven zal worden.

Best Wallet beschikt bovendien over de mogelijkheid tokens in liquidity pools te plaatsen: het connect met honderden verschillende providers op dit gebied, waardoor je altijd de gunstigste voorwaarden en rendementen kunt vinden – zonder zelf urenlang verschillende DEX-platformen af te struinen.

Best Wallet beschikt bovendien over een eigen token, $BEST. Dit is een nieuwe cryptomunt, die gebruikers van het platform toegang moet geven tot lagere trading fees en hogere opbrengsten. Momenteel zit deze kleine crypto met potentie nog in de presale, waar het voor een stapsgewijs stijgende prijs ($0,025335) te koop is.

Wil jij tegen lage fees tokens opslaan, verkopen, staken of in liquidity pools plaatsen? Zorg dan dat je $BEST niet misloopt!

