Grayscale XRP ETF volgende week – Ripple koers nog te redden?

Ripple heeft het lastig. XRP, ooit de hoop van altcoinbeleggers, kende een pijnlijke correctie van 17% en zakte terug naar $2,34. De koers staat onder druk en het marktsentiment is fragiel. Toch is er hoop, en die komt uit onverwachte hoek. Volgens crypto experts nadert XRP een cruciale deadline, op 18 oktober neemt de Amerikaanse SEC namelijk een beslissing over Grayscale’s aanvraag om de huidige XRP Trust om te zetten in een spot ETF.

Het gaat hier niet om een nieuw fonds, maar om een conversie van een bestaande structuur ter waarde van 16 miljoen dollar. Dat maakt deze aanvraag bijzonder, omdat het in theorie sneller en eenvoudiger goedgekeurd kan worden dan een volledig nieuwe ETF. Daarbij komt dat Grayscale niet de enige speler is die mikt op een Ripple ETF.

In totaal liggen er zes aanvragen bij de toezichthouder, allemaal met deadlines tussen 18 en 25 oktober. Onder andere 21Shares, Bitwise, Canary Capital, WisdomTree, Franklin Templeton en CoinShares hopen groen licht te krijgen voor hun XRP fondsen.

ETF-goedkeuring kan instroom versnellen

Het momentum lijkt dus aan de kant van Ripple te liggen, maar tegelijkertijd hangt er een schaduw boven deze ontwikkelingen, de aanhoudende government shutdown in de VS. Door de politieke impasse in Washington liggen momenteel meer dan 90 ETF aanvragen stil, verspreid over verschillende cryptocurrencies, waaronder Ethereum, Solana en dus ook XRP.

De SEC werkt met minimale bezetting en officiële goedkeuringen kunnen hierdoor vertraging oplopen, ook al zijn interne analyses al afgerond. Dit zorgt voor extra onzekerheid bij beleggers die zich afvragen of deze ETF’s wel op tijd tot uitvoering komen.

Toch wijst de combinatie van factoren op een potentieel keerpunt. XRP trade momenteel rond een technische zone die eerder als springplank diende voor stijgingen. Historisch gezien wisten snelst groeiende cryptomunten die tijdelijk onder druk stonden vaak sterk te herstellen zodra er extern positief nieuws kwam.

Een ETF-goedkeuring, zelfs van één partij, zou dan ook kunnen functioneren als katalysator voor een bredere rally. Vooral omdat spot ETF’s institutioneel kapitaal aan kunnen trekken dat tot nu toe langs de zijlijn bleef staan. Pensioenfondsen, verzekeraars en vermogensbeheerders mogen namelijk vaak alleen beleggen in gereguleerde producten. Een spot ETF verlaagt die drempel aanzienlijk.

Ripple wacht op duidelijk signaal

De vraag is of dit allemaal op tijd komt om het negatieve sentiment te keren. XRP vecht momenteel niet alleen tegen marktcorrecties, maar ook tegen het nieuwe nieuws over importheffingen van Trump. Na de stijgingen van eerder dit jaar verwachtten veel investeerders een doorbraak richting $3 of zelfs hoger.

De realiteit is anders, XRP beweegt zijwaarts of daalt, terwijl andere altcoins momentum lijken te vinden. Dat maakt het aankomende ETF nieuws extra belangrijk. Zonder externe impulsen dreigt de coin in een langdurige correctie te blijven hangen.

💥BREAKING:



ON OCTOBER 10, THE SEC FILED NEW S-1 AMENDMENTS FOR PROPOSED SPOT #XRP ETFS FROM:



- BITWISE

- FRANKLIN TEMPLETON

- 21SHARES

- WISDOMTREE

- GRAYSCALE

- CANARY pic.twitter.com/nzbKpHVGLc — STEPH IS CRYPTO (@Steph_iscrypto) October 12, 2025

Wat deze situatie extra interessant maakt, is dat alle ETF deadlines samenvallen binnen een kort tijdsbestek van slechts zeven dagen. Grayscale trapt af op 18 oktober, gevolgd door 21Shares een dag later. Daarna volgen Bitwise op 20 oktober, Canary Capital op 23 oktober en WisdomTree op 24 oktober. Franklin Templeton en CoinShares sluiten de rij op 25 oktober.

De markt zou dus in korte tijd meerdere beslissingen kunnen verwerken, wat voor scherpe prijsbewegingen kan zorgen. Zowel omhoog als omlaag, afhankelijk van de uitkomst.

Koersverwachting hangt aan een zijden draadje

In het verleden zagen we dat zelfs uitgestelde beslissingen de markt tijdelijk onderuit haalden, maar de bevestiging van intenties of positieve geluiden van de SEC al voor verlichting zorgden. Alles hangt af van hoe het nieuws wordt gebracht en in welk bredere macro-economisch klimaat dit gebeurt. Als de Amerikaanse economie afkoelt en kapitaal zoekt naar alternatieven, zou een ETF-goedkeuring precies op het juiste moment kunnen komen.

Er heerst dus een gespannen stilte rond XRP. Aan de ene kant is er realistische twijfel of de ETF-goedkeuringen daadwerkelijk op tijd doorkomen. Aan de andere kant leeft de hoop dat een of meerdere fondsen wel groen licht krijgen, en dat dit net genoeg is om het vertrouwen in Ripple te herstellen.

De komende dagen worden bepalend. Ripple hoeft niet alle zes de goedkeuringen binnen te slepen om impact te maken. Eén eerste ‘ja’ van de SEC zou al kunnen functioneren als springplank voor koersherstel.

Met de huidige koers rond $2,34 en de eerste deadline op 18 oktober in zicht, is de timing ongekend belangrijk. De markt houdt de adem in. Ripple’s lot ligt voor een groot deel buiten haar eigen handen, bij de Amerikaanse toezichthouder, bij macro-economische omstandigheden en bij de bereidheid van institutionele partijen om toe te happen.

Eén ding is duidelijk, wat er de komende week gebeurt, zal bepalend zijn voor de verdere XRP koers verwachting van 2025.